Как выбрать корм для домашних животных

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По итогам проверки Роскачество обнаружило в кормах для кошек пестициды. «Вечерняя Москва» узнала, как подобрать безопасное питание питомцам.

Выяснилось, что 83 процента из проверенных кормов не соответствуют требованиям Законодательства РФ.

— Основная проблема — наличие пестицидов. Они токсичны и могут привести к серьезному отравлению, — отметил врач-ветеринар Вадим Кравченко.

Пестициды обнаружили в марках корма для кошек «ВкусВилл», Royal Canin, Whiska’s, Kitekat, Probalance. Конечно, в исследуемых образцах не содержится смертельная доза, но при регулярном употреблении организм животного страдает:

— По ГОСТу, перечень ингредиентов должен указываться в порядке убывания. На первом месте идет натуральное мясо. В нем должно содержаться большое количество животного белка — не менее 50 процентов.

В корме не может содержаться: свиной и другие животные жиры, соевое масло. При подборе питания наблюдайте за реакцией животного — нередко случается, что какой-то ингредиент в дорогом корме может не подойти, спровоцировав аллергию. В то время как более дешевый не вызовет негативных реакций. Кстати, одна из уловок производителей — добавление в корм зерновых культур, которые, например, кошкам не приносят пользы.

— Старайтесь брать корм, в котором указано наличие таурина — это необходимая для кошек аминокислота, — добавил ветеринар.

Что касается выбора корма для собак, то тут важно наличие риса и ячменя. Они хорошо влияют на организм животного, а вот с остальными видами злаков лучше быть осторожнее — могут вызвать аллергию.

— При подборе корма очень важно ориентироваться на возраст и образ жизни животного. А лучше всего подобрать питание со специалистами, — заключил Кравченко.

Это миф

Среди ветеринаров гуляет много мифов о том, каким должен быть корм. Вот часть из них:

Сухой и консервированный корма должны быть одной марки (неправда)

Для кошек важно разнообразие — чередовать корма со вкусом утки, курицы и так далее (неправда)

Большой мешок корма всегда выгоднее (неправда)

Прямая речь

Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории:

— При изменении корма у животного стоит учитывать, что это стресс для него. Переход должен быть плавным. Но затягивать этот процесс не стоит. За четыре дня можно один корм вытеснить другим, а заодно и посмотреть — есть ли аллергическая реакция.