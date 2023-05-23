Артемовск взяли. Что дальше

Военнослужащий ЧВК «Вагнер» устанавливает флаг России / Фото: Пресс-служба Конкорд / ТАСС

На выходных после штурма, который длился 224 дня, ЧВК «Вагнер» при поддержке Российской армии сумела овладеть Артемовском (Бахмутом).

22 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что «идет предварительное разминирование города». Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский назвал истинную цель боев за Артемовск.

— Пока наши ломали хребет противнику в Бахмуте, они давали нам драгоценное время, — подчеркнул Ходаковский.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев добавляет:

— Штурмуя Артемовск, мы сковывали там противника, заставляя его терять живую силу и технику. Сами же в это время провели мобилизацию и обучение призванных.

По мнению эксперта, дальше предстоит штурмовать городскую агломерацию «Славянск — Краматорск».

— Расколоть этот «орешек» даже сложнее, чем бахмутский — он больше. Но деваться некуда: это часть ДНР, то есть российской территории, — пояснил Земцев.

Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы Россия в ходе спецоперации будет решать две задачи — окончательное освобождение ДНР и ЛНР, а также отражение контрнаступления украинской армии.

— Украинский «наступ» уже много раз переносили, но он рано или поздно состоится — деваться Зеленскому некуда, нужно отрабатывать западные кредиты, — подчеркивает Земцев. — России это наступление крайне выгодно: велика вероятность, что атаковать ВСУ будут на открытой местности, а это прекрасный шанс уничтожить побольше живой силы и техники противника. Мы способны сами развернуть наступление, силы накоплены. Но делать этого не будем: бережем людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Рожин, военный аналитик:

— Освобождение Артемовска — это выполнение одной из составляющих задач второго этапа спецоперации, связанного с освобождением ЛНР и ДНР. Задача еще далеко не решена — впереди тяжелые бои с наемной армией НАТО, которая так просто отдавать другие оккупированные российские города не будет.