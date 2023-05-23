Путешествуем ВМесте
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Для школьников провели интерактивный мастер-класс
21 мая в Центре семьи и молодежи «Перово» в рамках гранта «Мастерская цифровых медиа» прошел интерактивный мастер класс. Все событие получилось в виде игры, а идейными вдохновителями стали студенты колледжа РГСУ Парушкина Татьяна и Егорова Мария.
Все ребята смогли стать участниками детектива и почувствовать себя в роли и шпиона, и преступника Сюжет был построен так, чтобы каждый мог раскрыть свои внутренние способности и лучше узнать своего друга в команде.
В завершении ребята научились работать с программой Inshot и сняли прекрасные ролики в жанрах драма, комедия и романтика.
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Народный календарь. Почему нельзя смотреть на солнце 26 мая Народный календарь. Почему незамужним женщинам нельзя носить черное 25 мая Народный календарь. Как предсказать погоду и прогнать русалок 24 мая Народный календарь. Как можно разбогатеть на Симонов день, 23 мая Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая
Проще, чем кажется