Для школьников провели интерактивный мастер-класс

Фото: Сергей Яковлев

21 мая в Центре семьи и молодежи «Перово» в рамках гранта «Мастерская цифровых медиа» прошел интерактивный мастер класс. Все событие получилось в виде игры, а идейными вдохновителями стали студенты колледжа РГСУ Парушкина Татьяна и Егорова Мария.

Все ребята смогли стать участниками детектива и почувствовать себя в роли и шпиона, и преступника Сюжет был построен так, чтобы каждый мог раскрыть свои внутренние способности и лучше узнать своего друга в команде.

В завершении ребята научились работать с программой Inshot и сняли прекрасные ролики в жанрах драма, комедия и романтика.