Бронхоэктазия: симптомы, диагностика, методы лечения

Фото: www.pixabay.com

Бронхоэктатическая болезнь (бронхоэктазия) — врожденное или приобретенное хроническое прогрессирующее заболевание, при котором в расширенном и/или деформированном участке бронхов идет гнойное воспаление. Пациентам необходимы комплексная поддерживающая терапия и наблюдение специалиста, так как для бронхоэктазов характерны частые обострения, он негативно влияет на всю дыхательную систему и снижает сопротивление инфекциям дыхательных путей.

Симптоматика бронхоэктатической болезни

Большинство симптомов появляются только в период обострения, а клиническая картина напоминает другие респираторные заболевания (бронхиальная астма, хобл). К основным симптомам относятся:

• постоянный кашель с выделением мокроты, от прозрачной слизистой до гнойной;

• объем мокроты может доходить до 200 мл в сутки (но бывает и не больше 100 мл);

• из-за травм бронхов при кашле возможно кровохарканье;

• часто повторяющиеся инфекционные заболевания дыхательных путей;

• при обострениях возможны повышение температуры (обычно до 37,2-37,5°С) в течение длительного периода, слабость, потеря веса.

Диагностирование бронхоэктазов

Поставить диагноз «бронхоэктазия» только по симптомам невозможно. Также не имеет смысла делать флюоро- или рентгенографию — они не помогут выявить это заболевание.

Основными методами диагностики являются:

1. Исследование ФВД (функции внешнего дыхания). Самым распространенным методом является спирография. Позволяет выявить сужение просвета бронхов, вызванное отеком слизистой оболочки, скоплением слизи или бронхоспазмом — следствиями хронического воспалительного процесса.

2. КТ (компьютерная томография) легких. Самый точный метод диагностики, позволяющий выявить измененные участки и очаги воспаления.

3. Бактериологическое исследование мокроты. Назначается при частых бронхитах, осложненных слабостью, высокой температурой, потерей веса и потливостью, так как такая клиническая картина может говорить о хроническом воспалительном процессе в слизистой оболочке бронхов. Одной из причин воспаления является постоянное присутствие на слизистой микроорганизмов — деформированные участки являются для них идеальной средой обитания.

После постановки диагноза следует незамедлительно обратиться к врачу пульмонологу, который назначит соответствующую терапию.

Методы лечения бронхоэктазии

К основным методам лечения бронхоэктатической болезни относятся: медикаментозная, немедикаментозная поддерживающая терапия, хирургическое лечение.

1. Медикаментозное лечение. Главное место в комплексной терапии занимают антибиотики в форме таблеток, ингаляций и растворов для инъекций. Назначаются врачом, который подбирает один или несколько препаратов. Если течение болезни осложняется бронхоспастическим синдромом, применяются бронхолитики в форме таблеток и/или средств для ингаляций, которые не дают сузиться просвету бронхов и препятствуют застою мокроты. Обязательно назначаются муколитические средства, разжижающие мокроту и облегчающие ее выведение.

2. Поддерживающая терапия. Дополняет лекарственную и обязательно включается в комплексную терапию бронхоэктазии. В первую очередь, это индивидуально подобранная программа легочной реабилитации, останавливающая прогрессирование болезни и сокращающая количество обострений. В нее включаются использование специальных дыхательных тренажеров и выполнение дыхательной гимнастики.

3. Хирургическое лечение. Применяется при значительном или обширном повреждении легочной ткани и в тех случаях, когда в легком сохраняются очаги инфекции. Хирургические методы применяются только при тяжелом течении болезни и строгих показаниях.

Возможно ли полностью вылечить болезнь?

Бронхоэктазия — неизлечимое заболевание, характеризующееся необратимыми изменениями бронхов. Но при своевременном диагностировании и постоянном наблюдении врача, правильно подобранном лечении и принятии мер профилактики обострений можно остановить ее прогрессирование.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы