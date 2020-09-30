Пожертвования возьмут под надзор

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В октябре вступит в силу ряд законов, которые касаются деятельности некоммерческих организаций, предпринимателей и других сфер жизни. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых важных из них.

Освобождение от налогов

1 октября вступил в силу закон, касающийся частных компаний, которые предоставляют государственные или муниципальные услуги в социальной сфере. Такие организации теперь освобождены от уплаты налога на добавочную стоимость.

— Такую инициативу давно пора было внедрить в нашем законодательстве. Это, по сути, приведение наших норм в соответствие с международной практикой и здравым смыслом. Ведь если не было реализации услуг или товаров, то добавочная стоимость не могла сформироваться. Но организации были вынуждены платить налог из собственных средств. Теперь эта практика прекратится, — прокомментировала Татьяна Иоффе, директор Палаты налоговых консультантов.

Защита от мошенников

С 5 октября в общественном транспорте и на вокзалах запретят заниматься сбором пожертвований. Речь идет о переносных ящиках для денежных средств. Их использование будет допустимо только во время мероприятий, которые организуют непосредственно некоммерческие организации.

— Для НКО эта инициатива не несет никаких негативных эффектов. Ведь большинство людей, которые с ящиками собирают деньги на вокзалах и в общественном транспорте, делают это в корыстных целях. Чаще всего полученные средства они присваивают себе. Теперь пассажиры будут точно знать, что такая деятельность запрещена, — рассказал президент Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций Сергей Ладочкин.

Возвращение техосмотра

В октябре автолюбителям снова необходимо предъявить диагностическую карту машины при покупке полиса ОСАГО. Во время пандемии коронавируса это требование упразднили, потому что станции обслуживания прекратили свою работу почти во всех регионах страны. Теперь вернули прежний порядок.

— В связи с этим законом не стоит ожидать коллапса у станций технического обслуживания. Большинство водителей уже оформили свои диагностические карты летом. Ведь СТО открылись пару месяцев назад. Но другим лучше не стоит затягивать с оформлением карты. Страховые компании могут воспользоваться отсутствием техосмотра для уменьшения или отмены выплат по ОСАГО в случае аварии на дороге, — сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Гражданство получить проще

Иностранцы — родители совершеннолетних россиян с октября смогут претендовать на получение гражданства РФ в упрощенной форме. Это поможет воссоединению семей. Раньше по упрощенной форме гражданство могли получить лишь нетрудоспособные родители. Кроме того, законодатели ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию. Ее должны пройти все, кто хочет стать гражданином России.

— Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья и Азии приезжают к нам не одни, а со своими семьями. У них рождаются дети в России. Они учатся в местных школах, встраиваются в социум. Отсюда идет и необходимость легализации статуса тех, кто ориентирован на работу в России, — объяснил «ВМ» заместитель директора Института географии Российской академии наук Владимир Колосов.

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