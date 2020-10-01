Тысяча мелочей: что в имени тебе моем

Фото: pexels.com/Vlada Karpovich

По просьбе читателей продолжаем публиковать серию занимательных историй и фактов из записных книжек журналиста.

Что в имени тебе моем

Когда семья переехала в Вену, муж столкнулся с неудобством. Если в Москве его узбекское ФИО Ходжиакбар Алимджанович Ташмухамедов еще с грехом пополам выговаривали, то австрийцы впадали в ступор уже на имени, а потому из соображений политкорректности предпочитали с непроизносимым господином дел не иметь.

Такое отчуждение создавало угрозу для ведения бизнеса, и херр Ташмухамедов решил взять простую и красивую фамилию жены — Романова. В магистрате все оформили и выдали новый документ, где черным по белому было начертано: «Romanowa». Именно так, в женском роде. Потому что в немецком языке фамилия не имеет родовых признаков. Муж Шмидт — и жена тоже Шмидт. Жена Романова — и муж, соответственно, Романова. Орднунг ист орднунг, порядок есть порядок. Первое время бывший Ташмухамедов сильно сердился и громко ругался на языке предков, потом попривык и теперь представляется как Ходжа Романова. А что, вполне благозвучно.

В одно ухо влетает...

Едва став чиновником (был такой факт биографии), я стал учиться разным кунштюкам. Например, как подобраться поближе к начальнику, человеку чрезвычайно влиятельному, и нашептать ему на ухо важную информацию. Научился. Пролезаю сквозь окружение, припадаю к сиятельной ушной раковине, произношу отрепетированный текст, шеф согласно кивает, но проходит время, а результата интриги нет как нет. Несколько раз исполнял этот номер — и все без толку. Пожаловался парню из его охраны, а он говорит: «Ты к какому уху подходил? Если к правому, то зря, он им почти не слышит».

Какой вывод? Уши начальника надо знать в лицо!

Корпоративные презенты

Он уже несколько лет как уволился из «Газпрома», но по-прежнему преподносит знакомым корпоративные блокноты, авторучки и зонтики с благородным лейблом. Напоминает им о своем славном прошлом? Намекает, что по-прежнему вхож? Или не хочет тратиться на презенты? Я бы не исключал вариант «три в одном».

Такая простая просьба

Эта история произошла давно, еще тогда, когда жилье выделяли по строгим нормативам. Если меньше 7 квадратных метров на человека — ставят в очередь на квартиру, если больше — извини, ты и так жируешь.

К начальнице, отвечающей за учет и распределение жилья в одном из московских районов, пришел на прием мужчина. Участник войны, боевой офицер, множество наград. Проживал в квартире с женой, дочерью, ее мужем и их маленьким сыном. На одного человека приходилось 7,5 метра. То есть на полметра больше, чем нужно. Просил выделить ему однокомнатную квартиру.

Начальница со всеми подробностями и ссылками на законы объяснила, что не положено. Мужчина не уходил.

«Но почему вы хотите отселиться? — допытывалась чиновница. — Разводитесь, что ли?» И тогда проситель объяснил причину.

Во время войны у него было осколочное ранение в горло. Операция не помогла, так он с этим осколком и жил. Но все до поры. Состояние резко ухудшилось, начались страшные боли в горле. «Мне осталось не больше полугода, — спокойно объяснил фронтовик. — И я не хочу умирать в муках на глазах своих близких. Поэтому прошу квартиру. Любую, хоть каморку. После моей смерти можете ее забрать».

Эту историю я знаю от той самой начальницы, дамы четкой и ответственной. С серьезным риском для своей карьеры она сумела выделить квартиру участнику войны. И через полгода плакала на его похоронах. А потом добилась, чтобы освободившееся жилье отошло его семье.

Со знанием дела

От истинного ценителя прекрасного пола я услышал фразу, исполненную глубокого философского смысла: «Единственное, что уравновешивает женскую алчность, это мужской цинизм».

Потеря для офиса

Маленькая девочка мечтала научиться печатать на машинке. «Не смей, — запретила мама. — А то станешь секретаршей!» Дочка послушалась, бросила эту затею и превратилась в даму с роскошной внешностью и самым высоким в Голливуде IQ. Да вы ее знаете, это Шэрон Стоун.

А какая была бы секретарша, с ума сойти!

Игра в слова

Интересно, «тварь» и «творец» произошли от одного корня?

Какое слово появилось раньше: «кладбище» или «клад»? Изящная буквенная инверсия: «венерность» — «неверность».

Шоферы придумали точный глагол для гаишников: «выжуравливает».

От пуговиц до шнурков

Самым крутым из виденных мной хипстеров (читай: модников) был немец из Лейпцига. Вижу его как сейчас: одет в черные брюки и черную рубашку, причем пуговицы, которые идут от воротника вниз, красные, а на манжетах — белые. На запястье часы на ремешке из красно-белой кожи, талию перепоясывает аналогичный красно-белый ремень. Шнурки черных туфель красные, а вот отверстия, куда шнурки продевают, — тут внимание! - окантованы тонким белым пластиком. Клянусь, не вру!

Это было так утонченно, так изысканно. И так самовлюбленно! Звали мужчину Роланд, и, наверное, это многое объясняет.

В домашнюю аптечку

Рецепт для тех, кому и хочется, и колется: виагра с корвалолом. Принимается одновременно.

Визуальный образ

Великолепное начало романа: «Коктейльное платье жены русского олигарха, сшитое по эскизам скандального кутюрье и впервые надетое ею на открытие выставки инсталляций в Сохо, произвело эффект разорвавшейся клизмы».

Странно, зато иностранно

Мой приятель всю жизнь хотел выучить английский язык. Начинал — бросал, начинал — бросал… В итоге так и не одолел, но одно английское слово по непонятным причинам осело в его русскоязычном лексиконе и часто завершает фразу. Слово это — only («только», если кто не в курсе).

Он изъясняется, к примеру, так: «Мне надо с тобой поговорить. Only». Или: «Давай пойдем пообедать. Only». Или: «Жду тебя на свой день рождения. Only». Вроде бы смысл понятен, а вроде бы и нет. Звучит странно, зато иностранно.

И, конечно же, меж собой мы называем его исключительно Only.

Семейный бизнес

Супружеская пара пышно отмечала серебряную свадьбу. Гости наперебой славили любовь и верность, нежность и красоту юбиляров. А потом взял слово муж и, окинув взором жену, двух детей и внука, изрек: «Любовь-морковь... Я вам так скажу: у нас был неплохой исходный потенциал, и мы реализовали эффективный долгосрочный проект». Выпил и сел.

А гости зашептали: «Как тонко, как мудро!»

Подозрительный дворецкий

В загородном доме моего товарища, успешного по всем статьям человека, живет Сеня, помощник по хозяйству, годами немногим старше хозяина. По моим наблюдениям, он там скорее кормится, чем трудится. Поинтересовался, что это за птица такая, и товарищ рассказал, что они еще в девяностых вместе мутили какой-то бизнес, причем Сеня был главным, носил белый костюм и золотой перстень. Потом внаглую кинул партнера, выгнал его из фирмы, они потеряли друг друга из вида, а спустя четверть века обнищавший, иссохший, беззубый Сеня явился на порог, как некогда выражались, христарадничать.

Он был великодушно принят в дом и определен на роль помощника. Правда, сам себя называл либо управляющим, либо даже дворецким. При этом вид у него был вороватый. И, как оказалось, вид отвечал сути. Хозяин дал ему денег на покупку разной бытовой техники, потом не поленился проверить ценники-накладные и обнаружил неоспоримый факт воровства.

— Я знал, что этим кончится, — признался мне товарищ. — И ждал. Теперь вышвырну его вон, как он меня когда-то. И мы сквитаемся. А потом знаешь, что будет? Я возьму его снова, и это будет самая изысканная месть!

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