Настоящий педагог и управленец всегда должен учиться

Директор школы № 338 Мария Андрианова начинает рабочий день с улыбки / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Путь в школу № 338, которой она руководит, Мария Андрианова начинает с самого раннего утра. А возвращается она домой уже поздно вечером. В том, что учебные корпуса в поселениях Сосенское и Воскресенcкое стали для нее чем-то большим, чем просто работа, убедились корреспонденты «Вечерней Москвы».

Обойти все здания учебных заведений, которыми управляет директор школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева, совсем не просто: корпуса школы и детских садов расположены сразу в нескольких поселениях Новой Москвы.

— Специфика нашего округа, конечно, накладывает свой отпечаток, — улыбается при встрече Мария Андрианова. — Но для тех, кто живет и работает в Новой Москве, преодолевать такие расстояния входит в привычку. А потому — без автомобиля не обойтись.

Впрочем, утренние хлопоты начинаются задолго до того, как Мария садится в машину и отправляется в школу.

— Подъем в 6 часов утра, легкий завтрак в виде стакана воды и кофе и пора будить спящих красавиц — двух дочек, — рассказывает Мария Андрианова. — Я жаворонок, а вот дети живут в своем «рабочем» режиме, который мы им установили. Старшая дочь уверена, что она работает. Если я директор школы, то, по словам трехлетней дочери Ксюши, она директор группы в детсаду, куда она ходит.

Важный утренний ритуал всего дружного женского коллектива семьи Андриановых — привести себя в полную боевую готовность, чтобы предстать перед проснувшимся главой семейства в полной красе.

— Мы прихорашиваемся, приводим себя и планету в порядок и только после этого будим папу, — подчеркнула Мария.

Несмотря на свой директорский статус, старшая дочь Ксюша малоежка, как и многие дети в ее возрасте.

— Из-за этого стараюсь накормить ее максимально плотно, с запасом на случай, если вдруг она ничего не будет есть до вечера, — говорит молодая мама.

И только после этого два директора, мама с дочкой, на самокатах отправляются в детсад. Младшая Даша остается дома с няней.

— Мы счастливые обитатели Новой Москвы, и этим все сказано. Любим район как родной, знаем здесь все, но в этом и его прелесть — он меняется и растет очень быстро, — объясняет Андрианова.

Одной из жемчужин всего округа является как раз школа, которой руководит наша героиня: 4000 детей и 400 педагогов, две школы от первого до одиннадцатого класса и три детских сада.

— Все это дает колоссальную возможность развиваться. Стоять на месте и просто спокойно ждать, когда все наладится и система сама заработает, здесь просто нереально! — уверяет Мария.

Сегодня в корпусе на улице Александры Монаховой учатся 1800 учеников. Впереди — открытие еще одной школы у метро «Коммунарка».

И при такой нагрузке директор школы с 16-летним педагогическим стажем продолжает учиться. На этой неделе у нее началась сессия.

— Директор всегда должен учиться, ведь в первую очередь он педагог и управленец. Вот и я выбрала себе специальность, о которой давно мечтала, — «Управление экономическим развитием города», — поделилась Мария Андрианова.

Уже сейчас она планирует начать вести в школе собственный курс по лидерству и управлению для старших классов.

СПРАВКА

Мария Петровна Андрианова родилась 13 сентября 1988 года в Москве. Выпускница истфака Московского городского педагогического университета (2009), а также Московского института открытого образования по программе «Эффективный руководитель столичной системы образования». С 2006 года — педаг-огорганизатор экспериментальной деятельности и старший вожатый, с сентября 2008 года — учитель истории и обществознания. В ноябре 2009 года назначена заместителем директора ГБОУ ШМК Бибирево, с 2014 года — директор школы. В 2019 году назначена директором ГБОУ Школа № 338 имени А. Ф. Авдеева. Финалистка конкурса «Педагог года Москвы — 2012».

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