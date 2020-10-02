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Система столичного профтеха в лицах: 26-й КАДР представляет ведущих педагогов
Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Система столичного профтеха в лицах: 26-й КАДР представляет ведущих педагогов

Марьяна Шевцова

Общество

В этом году отмечается 80-летний юбилей создания централизованной системы профессионально-технического образования в нашей стране. Московская система среднего профессионального образования многие годы выпускает высококвалифицированных специалистов по различным специальностям, в том числе инновационным. Первоочередная заслуга в том, что молодые профессионалы города хорошо образованы и востребованы на рынке труда принадлежит педагогам. Сегодня знакомим с некоторыми из них — представителями команды Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Елена Сорокина. Узнавать и обучать

«Если человек правильно выбрал путь в жизни, то никогда не потеряет интерес к своему делу, будет постоянно развиваться в профессии и делиться своим мастерством и опытом».

Елена Германовна в КАДР № 26 преподает несколько дисциплин: «участие в проектировании зданий и сооружений», «проект производства работ», «эксплуатация зданий и сооружений».

Много лет назад, когда она только начала работать в КАДР № 26, курсовые проекты чертили вручную, а сейчас студенты легко управляются со сложнейшими специализированными компьютерными программами.

Елена Германовна всегда была увлечена процессом познания, стремилась максимально передать полученные знания своим ученикам, пробовала что-то новое для себя. Например, таким новым в свое время стал для нее конкурс профессионального мастерства WorldSkills. Только освоили подготовку студентов по компетенции «технология информационного моделирования BIM», как жизнь потребовала взяться за новую компетенцию — «организация строительного производства». Это было непросто, но увлекательно. Справилась!

Студенты Елены Германовны успешно участвуют во многих конкурсах. Например, недавно в международном конкурсе «Проект года в области строительства» среди преподавателей и студентов профессиональных образовательных организаций, который проходил в Новокузнецке, ее студенты заняли 1-е, 2-е и 3-е места в номинации «Проектирование зданий, сооружений и строительных конструкций».

— Я с удовольствием наблюдаю, как студенты к четвертому курсу превращаются в специалистов, с которыми можно на равных говорить о профессии, решать профессиональные вопросы», — Елена Германовна гордится тем, что подготовила большое количество специалистов для строительной отрасли, которые нашли себя в жизни.

Наталья Воробьева. Творческий подход

«Мастеру отделочных строительных и декоративных работ всегда пригодится способность мыслить нестандартно».

Система столичного профтеха в лицах: 26-й КАДР представляет ведущих педагоговФото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Наталья Васильевна в 26-м КАДР специализируется на подготовке студентов по профессии «мастер отделочных строительных и декоративных работ», конкурсантов разного возраста для профессиональных состязаний по стандартам WorldSkills Russia, проведении демонстрационных экзаменов по компетенции «малярные и декоративные работы». Основой профессионализма считает творческий подход к делу и умение мыслить широко и нешаблонно, особенно при решении сложных производственных задач. Делится своими знаниями и навыками не только на учебных занятиях в колледже, но и в опубликованных методических разработках.

Студентам она часто говорит:

— Для того чтобы набраться опыта, недостаточно просто выполнять свою работу, нужно выполнять ее качественно. Только так вы сможете направить себя на быстрый и одновременно уверенный старт в карьере.

Сергей Ершов. Связующее звено поколений

«Классному руководителю и наставнику важно проявлять чуткость и внимание к каждому студенту».

Система столичного профтеха в лицах: 26-й КАДР представляет ведущих педагоговФото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Сергей Сергеевич освоил профессию мастера отделочных строительной работ в КАДР № 26, выучился на мастера производственного обучения и пополнил команду мастеров направления прикладного дизайна и отделочных технологий родного колледжа. Отличительной чертой его ежедневной работы стало поддержание преемственности многолетних традиций колледжа, он и сам стал своего рода связующем звеном поколений, так как его наставником была и остается мастер производственного обучения Наталья Васильевна Воробьева. Ребята ценят его за чуткость и отзывчивость, за обширные знания в области отделочных технологий, которыми он делится с ними, включающие весь спектр работ — от пола до потолка, от бетонной стены до радующей глаз картинки из материалов различной сложности.

Кроме того, Сергей Сергеевич является тренером и региональным экспертом WorldSkills Russia по компетенции «малярные и декоративные работы», а еще помогает молодым экспертам осваивать все тонкости движения WorldSkills:

— Нельзя стоять на месте, нужно стремиться к саморазвитию, быть стойким и терпеливым в любой жизненной ситуации.

Иван Путилин. Передать ребятам свои навыки

«Работа с деревом не может наскучить, особенно если имеешь дело с памятниками деревянного зодчества».

Система столичного профтеха в лицах: 26-й КАДР представляет ведущих педагоговФото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Иван Николаевич — преподаватель 26-го КАДР, сертифицированный мастер-эксперт, победитель финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2016» (WorldSkills Russia 2016) по компетенции «плотницкое дело», тренер сборной колледжа по компетенции «производство мебели» в возрастной категории юниоры.

Иван Николаевич увлекся работой с деревом еще в детстве: делал скворечники, мечи, лук, стрелы. После школы учился в 26-м КАДР и освоил ремесло краснодеревщика, реставратора и плотника. Во время обучения узнал о движении WorldSkills, начал тренироваться по компетенции «плотницкое дело» и в 2016 году стал победителем финала национального чемпионата:

— После того как моя карьера участника закончилась, я захотел передать свои навыки следующему поколению. Когда появилась возможность подготовить участника к конкурсу, с радостью согласился. Для меня это стало новой̆ ступенью профессионального развития.

Достижения воспитанников Ивана Николаевича: золотая медаль в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2019» (WorldSkills Russia 2019) в компетенции «производство мебели» (юниоры), золотая медаль в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2020» (WorldSkills Russia 2020).

— Тренер должен быть специалистом в своем направлении, уметь в короткие сроки передать свои навыки подопечному, мотивировать и настроить его на продуктивную работу. Эксперт должен отменно знать всю техническую документацию, разбираться во всех тонкостях конкурсного задания и оценке мастерства участников. Когда наставник является бывшим участником чемпионата, он на своем примере знает, что нужно конкурсанту, в такой̆ команде нет проблем со взаимопониманием, — уверен Иван Николаевич.

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