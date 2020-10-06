«Мое призвание — помогать людям»: соцработник и донор надежды рассказала о своей профессии

Фото: Из личного архива Елены Ефимовой

Елена Ефимова, специалист по социальной работе филиала «Капотня» Территориального центра социального обслуживания «Марьино», в профессии уже 10 лет. Елена Александровна стремится быть полезной и активной и вне работы: она стала донором крови, занимается фитнесом, помогает животным. Помощь людям стала ее призванием. Во время пандемии Елена присоединилась к движению «Доноры надежды».

В отделении социальной реабилитации инвалидов, где работает Елена Ефимова, 294 человека с особенностями здоровья получают комплексную социальную реабилитацию. Команда ТЦСО не жалеет сил для оказания помощи. И, конечно, такая забота о подопечных не остается без благодарности.

— Самое лучшее, что есть в социальной работе, — это помощь людям. С каждым нашим подопечным мы общаемся, выслушиваем его, помогаем психологически и физически, оказываем всестороннюю поддержку. Вы не представляете, какое удовлетворение приносит твоя работа, когда она идет на пользу людям. И, конечно, очень приятно, когда подопечные со всей искренностью благодарят нас. Их успехи в реабилитации и счастливые лица, их добрые слова — это дорогого стоит, — поделилась Елена.

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь практически каждого человека. И именно в этот момент работа сотрудников социальной сферы стала по-настоящему необходимой.

— В нашем районе Капотня много пятиэтажек без лифта. Поэтому носить сумки с продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости на пятый этаж приходилось пешком. В выполнении этих задач очень помогли регулярные занятия фитнесом: физическая подготовка была на необходимом уровне, — рассказала она.

Несмотря на то что социальная работа в период режима самоизоляции отнимает больше физических сил, Елена все равно с радостью отправляется к своим подопечным. Тем более часто бывают очень забавные и необычные ситуации, которые приятно вспоминать.

— Во время первой волны самоизоляции был интересный случай. В наш ЦСО поступила заявка с горячей линии. Жительница района попросила спасти ее кошечку: Тосе была необходима ветеринарная помощь. Ну что же: надела маску, перчатки и вперед! Спасать кошку. Поступить иначе было просто невозможно, ведь я сама хозяйка домашнего любимца — тойтерьера Фимочки. И я прекрасно знаю, как сильно может переживать человек, когда его пушистый компаньон болеет, — отметила Ефимова.

Елена Александровна считает, что помогать — это ее призвание. Если кто-то находится в беде, она просто не может пройти мимо. Именно так Елена стала донором.

— Я никогда не задумывалась о том, чтобы стать донором крови. Это случилось само собой. В 2015 году произошел пожар, многие люди, ликвидировавшие возгорание, пострадали. Среди них были и мои коллеги — сотрудники социальной службы. Я случайно узнала, что пострадавшим нужна кровь. И сразу побежала в ближайший пункт сдачи. С тех пор мы с мужем являемся донорами, — рассказала Елена.

Именно поэтому, когда появилось движение «Доноры надежды», Елена даже не задумывалась: сразу сдала тест на антитела. Прошла сложный медицинский отбор и вошла в ряды доноров плазмы.

— Суть акции в том, чтобы люди, у которых в крови есть антитела к новой инфекции, сдавали свою плазму, которую потом переливали заболевшим. Антитела в плазме помогали тяжелым больным выздороветь. Когда я об этом узнала, то, конечно, сразу вызвалась стать донором. Был очень строгий медицинский отбор, но я все-таки прошла его. Надеюсь, что моя плазма помогла кому-нибудь выздороветь. Если ситуация с новой болезнью снова обострится, я с радостью пройду столько донаций, сколько будет необходимо, — поделилась она.

С приходом осени и увеличением количества сезонных простуд всем представителям старшего поколения, хроническим больным и беременным женщинам рекомендовано оставаться дома.

— Сейчас всем нашим подопечным очень важно беречь себя и оставаться дома, о чем я постоянно им напоминаю. А мы, социальные работники, сделаем все необходимое, чтобы помочь пожилым и больным москвичам максимально комфортно и безопасно провести режим самоизоляции, — добавила она.

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