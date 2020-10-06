Как выбрать качественный кефир

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В ходе конкурса «Московское качество — 2020» горожане впервые выбирают лучших производителей биокефира. Чем он отличается от кефира обычного? Как выбрать качественный?

— Биокефир производится тем же путем, что и обычный, только с добавлением специальных заквасочных препаратов прямого внесения. Например, ацидофильных палочек, термофильных и мезофильных стрептококков. Но чаще всего — бифидобактерий, рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. — Бифидобактерии — это представители нормальной микрофлоры кишечника. Они вырабатывают активные вещества, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, обменные процессы, сдерживают рост и размножение патогенных и условно-патогенных микробов в кишечнике, укрепляют иммунитет.

По словам эксперта, бифидобактерии весьма активны в борьбе с гнилостными бактериями кишечника, синтезируют витамины В1, В2, В6, В12, С и повышают усвояемость белков пищи, а вместе с тем снижают уровень холестерина в крови.

Однако, как показывает практика, производители «молочки» порой жульничают и вместо биокефира поставляют на рынок подделку.

— Это неудивительно, ведь биокефир всегда дороже обычного, — пояснила Анна Кудрявцева. — Достаточно добавить на упаковку «био», и обычный кефир можно продавать дороже.

Как отличить настоящий биокефир? Первым делом оцените срок годности. Он не должен превышать 10 дней. В идеале — не более трех суток, но такой биокефир в Москве встретишь редко.

— Перед покупкой следует изучить состав. В составе всегда должен быть кефирный грибок, — добавляет Анна Кудрявцева.

Нужно быть внимательным и к уже купленному продукту. Если оставить в холодильнике на ночь бутылку без крышки — качественный кефир не прокиснет. А еще настоящий биокефир всегда будет немного отдавать дрожжами.

— Стоит поэкспериментировать и приобрести несколько однотипных продуктов разного производителя, а потом выбрать свой продукт, — советует эксперт.

Эксперт также советует покупать максимально свежий биокефир, обращая внимания на дату производства.

— Дело в том, что полезные вещества уже на третий день начинают в биокефире погибать, их концентрация снижается, — пояснила Кудрявцева.

По словам эксперта, свежесть любого кефира — вопрос первостепенный.

— Дело в том, что количество молочнокислых организмов в продукте со временем снижается, — рассказывает диетолог. — Проще говоря, кефир становится менее полезен. Выбирая продукт, не берите тот, что стоит на полке прямо перед вами: обычно сотрудники супермаркетов ставят поближе к покупателю кефир, срок годности которого скоро закончится. В глубине «холодной полки» обычно есть продукт куда более свежий, а значит, и полезный. Он отличается даже по вкусу: приятный и с кислинкой. А у кефира старше недели вкус обычно невыраженный. Это признак того, что немалая часть молочнокислых микроорганизмов уже погибла. Да, белки, жиры и углеводы вы получите, но пользы для кишечника и организма в целом будет уже существенно меньше. Так что свежесть — наше все!

СПРАВКА

Кефир, в том числе био, полезен не всем. Его нельзя пить, если у вас повышена кислотность желудочного сока, есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гиперацидный гастрит или панкреатит. Кефир противопоказан детям до семи месяцев, его можно давать только с года и не более 100 мл в день.

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