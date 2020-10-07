Эксплуатация автомобилей Land Rover со вздутыми тормозными шлангами

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Многие владельцы автомобилей марки Ленд Ровер не задумываются о том, как часто необходимо проверять тормозную систему машины. Обычно причина такого поведения заключается в том, что транспортное средства исправно ездит и не доставляет водителю никаких проблем. Однако состояние ряда деталей системы, например тормозных шлангов, напрямую связано с комфортным вождением и безопасностью на дорогах.

О неисправности тормозных шлангов могут говорить как сразу несколько признаков, так и один из них. В частности, на шланге могут появиться трещины. Иногда они неглубокие, но это все равно повод для беспокойства. Трещины любой формы и вида свидетельствуют о том, что резина постепенно теряет эластичность, а значит шланг надо менять.

Кроме того, может наблюдаться течь тормозной жидкости. Этот дефект в будущем приведет к неприятным ситуациям с другими составляющими тормозной системы автомобиля. Если течь очень сильная, то ни в коем случае нельзя садиться за руль автомобиля. Это грозит аварийной ситуацией на дороге.

Наконец, одной из наиболее серьезных проблем являются вздутые тормозные шланги.

Чем опасно вздутие и какие последствия могут быть?

Каждый автомобилист должен знать устройство тормозных шлангов для того, чтобы примерно понимать из-за чего происходит вздутие. Шланги состоят из нескольких слоев. Верхний слой выполняет функцию защиты от внешних факторов. В свою очередь первый слой обладает устойчивостью к высоким температурам и тормозной жидкости, которая сильно нагревается при торможении. Между первым и последним слоями есть несколько пластов армировки. Их задача заключается в том, чтобы не позволить вздуваться от давления основному контору.

Со временем от постоянной нагрузки армировка все же начинает постепенно расслаиваться. В итоге между слоями начинает протекать тормозная жидкость. Когда она выходит на следующий уровень, то на тормозном шланге появляется вздутие.

Основная коварность вздутых тормозных шлангов заключается в том, что проблема с тормозами может возникнуть в любой момент. Например, владельцу авто сообщили об этой неисправности, но он по каким-то причинам не стал менять шланги. Некоторое время автомобиль эксплуатируется нормально при условии не агрессивного стиля вождения.

Однако никто не знает, когда на дороге может возникнуть ситуация, в которой понадобится экстренное торможение. При резком нажатии на тормоз давление в тормозной системе стремительно поднимается. В итоге тормозной шланг лопается, педаль проваливается в пол, а машина не останавливается там, где нужно. В лучшем случае владельцу придется отдать на ремонт Ленд Ровер, возможно заплатив большую сумму, чем при обычной замене шлангов. В худшем случае может произойти серьезная авария, в том числе, с пострадавшими и даже погибшими.

Будет ли функционировать Ленд Ровер со вздутым тормозным шлангом и при каких условиях?

Ленд Ровер будет абсолютно нормально ездить со вздутым тормозным шлангом при нормальной эксплуатации автомобиля. При этом важным условием является использование только плавного торможения.

Как проверить тормозные шланги?

Для того, чтобы проверить тормозные шланги, необходимо сначала поднять автомобиль и снять колеса. Часто дефект невооруженным взглядом сразу. Однако в некоторых местах вздутие заметить очень сложно. Именно поэтому рекомендуется отодвигать оплетку и тщательно прощупывать шланг.

Когда и как часто нужно менять шланги согласно регламенту производителя?

Согласно регламенту, тормозные шланги необходимо менять через каждые шесть лет. Считается, что за это время эти комплектующие теряют свою прежнюю гибкость, которая нужна для нормальной работы автомобиля.

Стоит отметить, что эта часть автомобиля проверяется при техническом обслуживании. В случае каких-либо проблем, специалисты посоветуют владельцу заменить тормозные шланги.

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