Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Как секретарша стала миллионером
Грейс Гронер сумела разбогатеть на акциях. Ее дом по завещанию передали колледжу, где она училась / Фото: Youtube.com

Как секретарша стала миллионером

Александр Кудрявцев

Егор Пряников

Общество

Недюжинное терпение и удача помогли жительнице штата Иллинойс Грейс Гронер разбогатеть. В далеком 1935 году она купила три акции крупной компании, а через 75 лет получила 7,2 миллиона долларов дивидендов.

В фирме, сделавшей ее миллионершей, Грейс проработала 43 года секретарем. Первые акции родной конторы она купила за 180 долларов. Потом получала дивиденды и снова инвестировала. И так 75 лет! В итоге три ее акции превратились в 100 тысяч ценных бумаг общей стоимостью 7,2 миллиона! И при этом американка не имела даже начального финансового образования.

Грейс Гронер прожила 100 лет и умерла в 2010 году. Несмотря на богатство, деньгами не сорила: жила в небольшом домике, а после того, как у нее угнали автомобиль, новый покупать не стала — ходила пешком. Хотя и скрягой она не была — тратила средства с умом. Поскольку семьи у нее не было, состояние миллионерша завещала колледжу Лейк-Форест, где когда-то училась.

Успех Грейс эксперты связывают с ее везением. А что, если бы фирма-работодатель обанкротилась? И потом, Грейс Гронер всю жизнь оставалась верна одной компании, что профессиональные финансисты считают неразумным. Надежнее увеличивать активы, покупая ценные бумаги разных предприятий. И лучше — из далеких друг от друга сфер экономики, чтобы компенсировать часть убытков в случае падения рынка.

— В инвестировании много рисков. Среди сотен фирм Грейс выбрала эту, а кто-то предпочел вложиться в другие и прогорел, — говорит профессор Высшей школы экономики Ольга Кузина. — Любой может попробовать себя в инвестициях. Но успех никто не гарантирует. Без опыта и знаний это игра на удачу.

Стратегия инвестирования, использовавшаяся американкой, называется «сложный процент», когда доход от вкладов тратится на новые инвестиции или акции.

Утром — деньги, вечером — стулья

Зарабатывать на инвестициях может любой человек, достигший 18-летнего возраста. Для этого нужно открыть брокерский счет в банке или организации, имеющей специальную лицензию.

На самом деле, хватит нескольких тысяч рублей. Конечно, манипуляции с небольшими суммами не принесут заоблачные доходы, но помогут разобраться в том, «как это работает», и получить первые дивиденды.

— Обязательно нужен резерв, финансовая подушка безопасности. Если инвестор через месяц после того, как вложил деньги, пойдет их забирать, потому что они срочно ему понадобились, велик риск вернуть вклад с потерями, — советует профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев.

Необходимо четко сформулировать цель, чтобы легче выбирать финансовые инструменты. Не будет успеха и без постоянного обучения: чтение финансовой литературы и биографий знаменитых инвесторов поможет разобраться в базовых механизмах рынка. Можно обратиться к профессиональному брокеру. Но не обольщайтесь — ни один консультант не даст стопроцентной гарантии успеха.

— Не нужно перекладывать ответственность на другого, рассчитывая на то, что вы получите «золотой» совет и разбогатеете, — говорит Алексей Горяев.

Пригодится и терпение. Нужно думать о перспективах, а не гнаться за призрачным шансом сиюминутно получить легкие деньги. Нежелательно сразу браться за сложные инструменты и торговлю криптовалютами. Новичкам лучше покупать акции компаний, в которых они уверены, или вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) — для участия достаточно 5 тысяч рублей. Ими будут управлять квалифицированные финансисты. А инвесторы получат прибыль соразмерно вкладу.

Читайте также: Топ-5 удивительных взломов

богатствобанковские вкладыденьги
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Все мнения
О проекте