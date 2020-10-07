Как секретарша стала миллионером

Грейс Гронер сумела разбогатеть на акциях. Ее дом по завещанию передали колледжу, где она училась / Фото: Youtube.com

Недюжинное терпение и удача помогли жительнице штата Иллинойс Грейс Гронер разбогатеть. В далеком 1935 году она купила три акции крупной компании, а через 75 лет получила 7,2 миллиона долларов дивидендов.

В фирме, сделавшей ее миллионершей, Грейс проработала 43 года секретарем. Первые акции родной конторы она купила за 180 долларов. Потом получала дивиденды и снова инвестировала. И так 75 лет! В итоге три ее акции превратились в 100 тысяч ценных бумаг общей стоимостью 7,2 миллиона! И при этом американка не имела даже начального финансового образования.

Грейс Гронер прожила 100 лет и умерла в 2010 году. Несмотря на богатство, деньгами не сорила: жила в небольшом домике, а после того, как у нее угнали автомобиль, новый покупать не стала — ходила пешком. Хотя и скрягой она не была — тратила средства с умом. Поскольку семьи у нее не было, состояние миллионерша завещала колледжу Лейк-Форест, где когда-то училась.

Успех Грейс эксперты связывают с ее везением. А что, если бы фирма-работодатель обанкротилась? И потом, Грейс Гронер всю жизнь оставалась верна одной компании, что профессиональные финансисты считают неразумным. Надежнее увеличивать активы, покупая ценные бумаги разных предприятий. И лучше — из далеких друг от друга сфер экономики, чтобы компенсировать часть убытков в случае падения рынка.

— В инвестировании много рисков. Среди сотен фирм Грейс выбрала эту, а кто-то предпочел вложиться в другие и прогорел, — говорит профессор Высшей школы экономики Ольга Кузина. — Любой может попробовать себя в инвестициях. Но успех никто не гарантирует. Без опыта и знаний это игра на удачу.

Стратегия инвестирования, использовавшаяся американкой, называется «сложный процент», когда доход от вкладов тратится на новые инвестиции или акции.

Утром — деньги, вечером — стулья

Зарабатывать на инвестициях может любой человек, достигший 18-летнего возраста. Для этого нужно открыть брокерский счет в банке или организации, имеющей специальную лицензию.

На самом деле, хватит нескольких тысяч рублей. Конечно, манипуляции с небольшими суммами не принесут заоблачные доходы, но помогут разобраться в том, «как это работает», и получить первые дивиденды.

— Обязательно нужен резерв, финансовая подушка безопасности. Если инвестор через месяц после того, как вложил деньги, пойдет их забирать, потому что они срочно ему понадобились, велик риск вернуть вклад с потерями, — советует профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев.

Необходимо четко сформулировать цель, чтобы легче выбирать финансовые инструменты. Не будет успеха и без постоянного обучения: чтение финансовой литературы и биографий знаменитых инвесторов поможет разобраться в базовых механизмах рынка. Можно обратиться к профессиональному брокеру. Но не обольщайтесь — ни один консультант не даст стопроцентной гарантии успеха.

— Не нужно перекладывать ответственность на другого, рассчитывая на то, что вы получите «золотой» совет и разбогатеете, — говорит Алексей Горяев.

Пригодится и терпение. Нужно думать о перспективах, а не гнаться за призрачным шансом сиюминутно получить легкие деньги. Нежелательно сразу браться за сложные инструменты и торговлю криптовалютами. Новичкам лучше покупать акции компаний, в которых они уверены, или вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) — для участия достаточно 5 тысяч рублей. Ими будут управлять квалифицированные финансисты. А инвесторы получат прибыль соразмерно вкладу.

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