Как перестать испытывать страх перед собеседованием: 7 ключевых приемов

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Мысль о предстоящем собеседовании вызывает у человека целый спектр эмоциональных переживаний. Волнение и страх зачастую мешают кандидату грамотно презентовать себя, аргументированно ответить на вопросы работодателя и получить вакансию. Преодолеть тревогу и успешно пройти собеседование помогут несколько советов от специалистов центра «Моя карьера».

1. Заранее подготовьтесь к интервью

Держите в голове классические вопросы, которые обычно задают на собеседовании: например, об опыте работы, обязанностях на предыдущем месте, причинах увольнения. Чтобы перестать волноваться и почувствовать себя увереннее, продумайте ответы на самые распространенные вопросы работодателя. Накануне отрепетируйте свои ответы, несколько раз проговорите вслух. Постарайтесь не отходить от темы вопроса и избегать лишней информации. Также запишите список своих вопросов рекрутеру, чтобы в момент собеседования не растеряться и узнать все детали о новом месте работы. Не забудьте заранее изучить информацию о компании на официальном сайте. Это поможет вам чувствовать себя увереннее на собеседовании и ответить на распространенный вопрос работодателя: «Почему вы хотите работать именно у нас?»

2. Составьте грамотную самопрезентацию

Заранее подготовьте рассказ о себе. Просмотрите свое резюме и отметьте самые интересные пункты, о которых вы расскажете рекрутеру. Сфокусируйтесь на своих навыках и достижениях, положительных качествах, которыми вы обладаете. Дополнить самопрезентацию можно портфолио. Грамотно сформулированный список профессиональных достижений поможет кандидату подчеркнуть свою уникальность и произвести хорошее впечатление на работодателя.

3. Не бойтесь работодателя

Не забывайте, что рекрутер — это такой же человек, как и вы, а собеседование — не экзамен, а деловые переговоры. Спокойно отвечайте на вопросы и узнавайте интересующие вас детали, будьте дружелюбны и вежливы.

4. Продумайте свой внешний вид

Чтобы произвести приятное впечатление во время собеседования, заранее подберите себе одежду. Внешний вид должен не только быть опрятным и аккуратным, но и соответствовать дресс-коду компании. Постарайтесь узнать, как выглядят сотрудники на работе: посмотрите фото на сайте компании или уточните у отдела кадров перед собеседованием. Обратите внимание на корпоративный стиль и в соответствии с этим подберите себе подходящий вариант одежды.

5. Будьте готовы к отказу

Основная причина страха перед собеседованием — боязнь отказа. Вы перестанете волноваться, если будете готовы к любому развитию событий. Как правило, на вакансию приходит большое количество откликов, и работодатель отбирает кандидатов по определенным критериям. Помните, отказ не означает, что вы некомпетентный специалист.

6. Главное — хорошее самочувствие

Перед собеседованием постарайтесь выспаться: во время сна нервная система восстанавливается, особенно важен период с 22:00 до 00:00. При недостатке сна уровень тревожности повышается, становится сложнее сконцентрировать внимание. Также обязательно поешьте незадолго до интервью — сладкое или мучное помогут вам снять стресс. Эти продукты способствуют выделению серотонина, гормона счастья, поэтому вы будете чувствовать себя комфортнее.

7. Используйте дыхательную технику

Существуют различные дыхательные техники, помогающие снизить уровень волнения, сосредоточиться и настроиться на собеседование. Перед интервью уединитесь на несколько минут и дышите: на счет от 1 до 4 нужно сделать плавный вдох носом, а затем выдохнуть через рот на счет от 1 до 8.

«Иногда на собеседовании работодатель может задавать провокационные вопросы. Часто это делается намеренно — как своеобразный тест на стрессоустойчивость и конфликтность. Эти качества — едва ли не самые популярные пункты в резюме соискателей, поэтому, вполне возможно, ваш потенциальный начальник просто пытается вас подловить, задав неудобный вопрос. Постарайтесь отвечать без лишних эмоций. Но если работодатель ставит вас в неловкое положение на протяжении всего собеседования, задумайтесь о том, готовы ли вы работать в этой компании», — добавила Ирина Швец, директор ГБУ «Моя карьера».

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