Что форма наших очей может рассказать о характере

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В четверг,8 октября, человечество отмечает Всемирный день зрения. Накануне этой замечательной даты мы решили поговорить о самом «красноречивом» органе человеческого тела — о глазах.

— Глаза — самый важный орган чувств, — рассказывает психолог, специалист по физиогномике Иван Лимарев . — Зрительная кора, по сравнению с другими отделами, просто гигантская. А визуальная информация колоссально влияет на действия человека. Со зрительной корой в нашем мозге соседствует отдел, отвечающий за эмоции. Именно под действием зрительных впечатлений мы, например, пугаемся или умиляемся. Сам глаз — это линза с подведенными к нему «проводами» из мозга.

По устройству это мало чем отличается от вашей камеры в телефоне. Попробуйте функцию «рыбий глаз», и вы поймете, как форма линзы влияет и на угол обзора, и на само восприятие картинки. Соответственно, чем более выразительные, крупные и выпуклые у человека глаза, тем более яркий сигнал они передают.

И чем сильнее реакция на визуальные раздражители, тем труднее людям сдерживать свои эмоции. Маленькие и глубоко посаженные глаза не говорят нам о том, что эмоциональная сфера у человека неразвита. Такие люди не то чтобы менее восприимчивы, просто чувства для них не играют такой значительной роли. Оценивая связь особенностей лица с характером, мы не берем «обычные» черты, например «нейтральное» расстояние между глазами, которое равно ширине самого глаза. Потому что средние черты не проявляются ярко. Однако если у вас «нормальные» глаза, это не значит, что вы заурядный человек, наверняка у вас есть что-то интересное, ведь во внешности все детали имеют значение: даже линия роста волос.

Цвет притяжения

Цвет глаз — это индикатор личности человека.

Карие. У 79 процентов населения Земли. Люди с таким цветом добрые, чувствительные. Они самодостаточны, уверены в себе и излучают тепло.

Зеленые. Всего у 2 процентов людей. Они терпеливы, прагматичны, спокойны, но отлично знают себе цену.

Голубые. Люди с таким цветом романтичны, сентиментальны. Отлично справляются с интеллектуальной работой.

Синие. Излучают тепло, надежность. Рядом с ними спокойно и душевно, именно им рассказывают секреты.

Серые. Характер хозяев таких глаз нежный, спокойный. Они умеют зарабатывать деньги и держат руку на пульсе.

Янтарные. Люди с таким цветом глаз умеют заводить друзей, быть верными. Адаптируются к любым ситуациям.

Черные. Это импульсивные люди, динамичные, активные и легко идут на конфликт.

Каре-зеленые, ореховые, болотные. Такие глаза меняются в зависимости от настроения и освещения.

«Хамелеоны» мечтательны, при этом крепко стоят на ногах и очень своенравны.

Гетерохрония — люди с разными глазами. Непредсказуемы, любят эксперименты, эмоциональные всплески сменяются полным штилем.

Морщинки подскажут

Еще один отличный способ узнать больше о человеке — рассмотреть его морщинки под глазами. Сначала изучите их направление: если морщинки в виде веера легли у наружного уголка глаза, то перед вами натура чувственная, которая любит наслаждаться жизнью, много улыбаться и осуществлять свои мечты. А если веер вниз — то не боится поконфликтовать, к тому же упрям и неохотно идет на переговоры.

Густота ресниц тоже покажет, кто перед вами: это уровень энергии и эмоциональности. Чем вы сильнее, тем они гуще, длиннее. Не надо забывать, что черные густые, пышные ресницы часто раскрывают человека достаточно жесткого и даже тираничного.

Тигриный взор

Их называют тигриными глазами за желтоватый оттенок радужки. Форма ближе к прямоугольной, с внешних уголков округлая. Такие глаза у человека энергичного, незлобивого и бесстрашного. Он ведет людей за собой, готов устроить бунт, чтобы справедливость восторжествовала. Отличные верные друзья, которые не предадут.

Миндаль

Носители больших миндалевидных глаз — люди очень эмоциональные. Первое впечатление для них имеет наибольшую значимость. Их мозг— как нейронная сеть, которая по нескольким пикселям достраивает образ целиком, иногда игнорируя важные моменты. Отсюда произрастает некоторая склонность к идеализации. Если мы хотим понравиться глазастым,нужно в первую очередь работать над своим образом — от выражения лицадо костюма. Такие люди остро реагируют на все колоритное, на краски. «Будь искренним и ярким — и к тебе потянутся» — секрет подхода к этим людям. Чем более непосредственно вы себя ведете, тем скорее привлечете симпатию большеглазых.

«Инь и ян»

Встречается, что у человека глаза сильно отличаются по размеру друг от друга. Эта асимметрия видна сразу. Такие люди — прирожденные финансовые аналитики. Они отлично разбираются в сложных схемах, подозрительны, въедливы, и многие им доверяют свою важную информацию. Такая власть их очень устраивает.

Грустно стало

Люди, у которых внешние уголки глаз смотрят вниз, более реалистичны, считает Иван Лимарев. Они склонны к усложнению, к тому, чтобы меньше обращать внимание на позитивный опыт, акцентироваться на негативе. Они заботливы, стремятся уберечь близких от неприятных событий, поскольку умеют просчитывать наперед отрицательные варианты. Они как будто даже радуются, когда их негативные прогнозы сбываются. «Ага, я же говорил!» — восклицают они, когда случается что-то дурное.

Лисья поволока

Глаза, расположенные под наклоном, у которых внешний угол несколько выше внутреннего, могут быть большими и небольшими, но вот что определенно можно сказать об их обладателях: они меньше обращают внимание на сложное. Они оптимистичны, склонны обесценивать негативный опыт, очень социально активны, для них важны внутренние договоренности и личные отношения. При этом им свойственна внутренняя твердость. Они умеют отстаивать свои личное пространство и точку зрения.

Обезьяний нрав

Глаза — округлые, немного навыкате, сам взгляд очень подвижный, и ощущение, что не может сфокусироваться. Складывается впечатление, что человеку надо все и сразу, при этом он не стремится вникать глубоко в смысл происходящего. Но это обманка. Люди с обезьяньими глазами очень любознательны, изобретательны, артистичны, при этом легко хитрят и вводят других в заблуждение. Доверять можно, но осторожно. Они склонны к любовным интрижкам.

Дракон подкрался

Властный взгляд, блестящие большие глаза с закругленным полуприкрытым верхним веком и очень ярко очерченным нижним, которое слегка приподнимается кверху с внешнего края, — от таких глаз идет мощная энергия, поэтому часто драконий взгляд встречается у людей, которые точно знают, чего хотят. Умеют манипулировать окружающими и проявлять беспринципность. Всегда при деньгах и статусе.

Как кошечка

Такой разрез глаз похож на тигриный, но сами глаза меньше, уже, и взгляд цепкий, очень сосредоточенный. Смотрит как насквозь, и уже ощущение, что все знает о человеке, попавшем в поле зрения. Яркий блеск и твердость выдают с потрохами: перед вами не просто красивые глаза, но личность, которая претендует на многое в своей жизни. Женщины с такими глазами легко реализуются и в карьере, и в качестве хозяйки дома. Крутят мужьями как хотят. А мужчины очень привлекательны, становятся ловеласами, не теряя серьезности в своих намерениях.

Маленькие, кругленькие

Обладатели таких глаз внимательны и мелочны. Тонко подмечают детали. Их картина мира всегда состоит из фрагментов. Им безразлично, сколько пестрых перьев вы на себя нацепите. В вашем ансамбле одежды они оценят только пятно на рукаве. Их бесполезно спрашивать: «Как я в этом выгляжу?» Они пристально следят за деталями и за действиями, а не впечатлением. И замечают даже мелкие промахи. Такие люди скупы на эмоции, склонны к продавливанию своих личных интересов и интересов своего окружения, даже если нужно пойти наперекор большинству. «Малоглазые» менее привязчивы, чем глазастые граждане.

Свиные глазки

Есть и такие: маленькие, веки тяжелые, взгляд бегающий. С одной стороны, такие люди умеют хитрить, быстро соображают, с другой стороны, консервативны и любят рассказывать окружающим про правила. Цвет глаз чаще всего бледный, а ресницы редкие. Такие люди не производят впечатления страстных, эмоциональных. Скорее, мелочных и с большими секретами.

Держите ухо востро!

Близорукий Некоторые люди постоянно щурятся, а верхнее веко приподнято. Глаза небольшие, внешний угол, веки, бровь приподняты к виску. Ресницы короткие, но густые. Эти люди сами себе на уме—они не будут с вами откровенничать.Взгляд достаточно нахрапистый, наблюдательный, хитрый. Ждать щедрости и признательности от них не стоит. Свое эго превыше всего.

Поднимите мне веки

Когда верхние веки как бы нависают на глаза, это значит, что психика человека нуждается во внешнем стимуле. Такие люди будут провоцировать окружающих на проявление внимания — любыми способами. При этом они легче реагируют на стресс, чувствуют себя комфортно в большом обществе, в незнакомом окружении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, психолог, автор книг:

— Научных доказательств связи формы глаза с глубинными качествами психики до сих пор не собрано. Характер формируется средой на основе темперамента, который, как и форма глаз, передается генетически. Но связи между темпераментом и особенностям строения глаза, я думаю, не существует. Чувствительным и мечтательным может быть и обладатель глаз«озер» , и носитель «поросячьих глазок».

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