Космонавт Олег Артемьев: Никогда бы не стал шутить так, чтобы это могло кого-то обидеть

Космонавт Олег Артемьев / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

О себе начистоту рассказал «Вечерке» летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, почетный гражданин нескольких городов, депутат столичного парламента Олег Артемьев.

1 Если бы не космонавтика, я, наверное, стал бы инженером-испытателем или вулканологом. Или моряком. А может быть, и инженером по криогенной технике.

2 До сих пор не могу определиться, кто я — «жаворонок» или «сова»: рано встаю и поздно ложусь, а работоспособность повышенная и утром, и вечером.

3 Что может быть романтичнее космоса? Поэтому могу смело сказать: вся моя жизнь состоит из романтических поступков.

4 Космонавтов часто просят о помощи. Так было всегда. Еще в советское время их знали, им доверяли, поэтому и писали письма с просьбами. Сейчас мне очень много пишут в социальных сетях, а также приходят обращения через Мосгордуму. Пишут со всей России. Мы с моими помощниками отвечаем и по возможности стараемся помочь каждому.

5 Традиции, которые я хотел бы передать своим детям, — это, конечно, семейные ценности и гостеприимство: совместное празднование Нового года и Рождества, Дня Победы, Дня России, Троицы (в этот день собираются все родственники, даже из разных стран). А еще — любовь к Родине, умениезаводить крепкую, надежную дружбу и ценить ее.

6 Любим гулять с семьей в районе ВДНХ. В этом уголке Москвы сконцентрирована космическая история нашей страны: дом-музей академика Королева, Музей космонавтики, монумент «Покорителям космоса» и павильон «Космос». Еще одно любимое место — парк «Сокольники». И конечно, московские набережные.

7 В хорошую погоду мы с друзьями частенько отправляемся на велопрогулку по любимому и до мелочей знакомому маршруту: Фруктовый парк в Бирюлеве Западном — Герценский парк — Бирюлевский дендропарк — парк «Сосенки» в Царицыне — Борисовские пруды.

8 Любимый район — конечно, Бирюлево. Район, который благодаря большой поддержкеместных жителей стал мне родным.

9 Любимые жанры в литературе — фантастика в любых видах и исторические романы.

10 Обычно читаю несколько книг сразу. Сейчас — сборник рассказов «ПостЭпидемия» российских писателей-фантастов. А еще каждый вечер обязательно читаю книги детям. Любим сказки, например сборник «Сказки народов мира».

11 Как космонавт и любитель фантастики, постоянно думаю, какого изобретения не хватает мне лично. Нужен телепорт — для того, чтобы мы могли побывать в других звездных системах или в нескольких местах одновременно! А еще биопринтер, чтобы можно было печатать любые части человеческого организма и наши родные, близкие и любимые люди могли жить дольше. Чтобы прапрабабушка могла погулять на свадьбе у своей праправнучки.

12 Не могу представить себя на пенсии. Буду работать, пока смогу двигаться, но надеюсь, что буду активным пенсионером до конца жизни.

13 Самая яркая встреча в жизни — с теми, кто рождается у тебя на глазах. Это первая встреча с детьми: сыном и дочкой. Когда впервые берешь на руки своего ребенка — это ни с чем не сравнить, такое запоминается на всю жизнь.

14 Если бы сейчас все страны открыли границы, в первую очередь поехал бы в Белоруссию, чтобы проведать своих родителей — я очень по ним соскучился. Ну а затем на подготовку к космическому полету — в Хьюстон (США), Кельн (Германия) и Цукубу (Япония).

15 Совет всем тем, кто сейчас мечтает стать космонавтом: учиться, учиться и еще раз учиться. И, конечно, не забывать о спорте, чтобы как минимум был серебряный значок ГТО, ну а к золотому — стремиться!

ДОСЬЕ

Олег Германович Артемьев родился 28 декабря 1970 года в Риге. 118-й космонавт СССР/ России и 534-й космонавт мира. Участник основных космических экспедиций МКС, а также 14- и 105-суточных подготовительных экспериментов по программе «МАРС-500», имитирующих полет на Марс. Общая продолжительность полетов составляет 365 суток 23 часа 5 минут. Совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 20 часов 20 минут.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, в 2016 году Артемьеву присвоено звание Героя Российской Федерации. 8 сентября 2019 года избран депутатом Московской городской думы. Женат, воспитывает сына и дочь. Увлекается туризмом, горными лыжами, дайвингом и подводной охотой.

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