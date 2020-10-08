Силовики проверили крупный оружейный салон

Инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии майор Сергей Хлебников проверяет, как продавец оружейного магазина Владимир Симакин и его коллеги соблюдают нормы законодательства / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 8 октября, сотрудники столичной Росгвардии провели рейд в одном из оружейных магазинов. Лицензию и соблюдение правил торговли вместе с ними проверял корреспондент «Вечерней Москвы».

Оружейные магазины проверяет старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по городу Москве майор полиции Сергей Хлебников. По его словам, в столице работают 46 торговых точек, где продают оружие и боеприпасы. Мы же направляемся в одну из крупнейших — в Центральном округе столицы. На складе и в торговых залах магазина в наличии более тысячи ружей и около миллиона единиц боеприпасов.

Заходим в магазин. Охранник измеряет у каждого температуру и проверяет наличие маски. Убедившись, что все в порядке, зовет директора салона Николая Сидорина. Майор Хлебников объясняет ему цель своего визита и просит показать документацию. Вместе с Сидориным проходим в один из торговых залов, где продавцы вручают нам папки с документами. Инспектор лицензионно-разрешительной системы внимательно их изучает.

— Лицензию и разрешение на торговлю выдает торговой точке наш центр, поэтому мы еще до проверки знаем, истек ли ее срок. В этом магазине — все нормально, документ действителен, — объясняет майор Хлебников. — А вот тетрадям, в которые продавцы записывают информацию о покупателях и реализованном товаре, мы уделяем особое внимание. Необходимо, чтобы у приобретающего оружие было право на его использование и хранение.

Программа в служебном планшете позволяет быстро уточнить, действительна ли лицензия.

— Иногда срабатывает человеческий фактор, и продавец может по невнимательности отпустить товар по просроченной лицензии, — объясняет Сергей Хлебников.

По этому пункту нарушений нет: все покупатели имели право на приобретение. Теперь подходит очередь товара. Вместе с директором салона Николаем Сидориным обходим торговые залы.

— В каждом из них нужно проверить, чтобы были заперты общие витрины, — поясняет майор Хлебников. — При этом для безопасности каждое ружье должно быть и на индивидуальном замке. Это делается для того, чтобы никто не мог украсть оружие.

Магазин крупный, на проверку уходит целый час. Но нарушений, к счастью, нет.

Далее мы спускаемся в комнату хранения боеприпасов. Старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы осматривает полки, где лежат коробки с патронами. Необходимо, чтобы здесь была обеспечена полная сохранность. Для этого кроме металлической двери есть еще и прочная решетка.

Результатами проверки инспектор остался удовлетворен.

— Здесь все в порядке, нарушений нет, — констатирует Хлебников.

После окончания инспекции Сергей Хлебников вручает директору магазина Николаю Сидорину информационные листовки. В них можно прочесть выдержки из российского законодательства и узнать, какие правила нужно соблюдать при обороте, хранении и перевозке оружия и боеприпасов.

— Это будет полезно и для владельцев оружия, и для сотрудников магазина, — говорит Хлебников. — Последние изучают законы при приеме на работу, но повторение — мать учения!

На прощание он просит директора магазина следить за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Самойлов, заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы главного Управления Росгвардии по городу Москве, полковник полиции:

— Сегодня на территории столицы насчитывается порядка 300 тысяч владельцев гражданского оружия. Наши подразделения контролируют его оборот, ведут учет, следят за соблюдением правил хранения. А также выдают разрешения как охотникам, желающим приобрести оружие, так и торговым точкам на право продажи

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