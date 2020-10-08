Как перейти к тренировкам на дистанционке

30 нЧемпионка мира по художественной гимнастике Марина Онищенко на тренировке / Фото: Из личного архива Марины Онищенко

Основатель спортивного клуба, заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Марина Онищенко рассказала «Вечерней Москве», легко ли перейти в тренировках на дистанционку и какие места столицы кажутся ей самыми красивыми.

Тренировки онлайн стали привычными для будущих гимнасток — подопечных молодой чемпионки Онищенко.

— Марина Андреевна, здравствуйте! — только и слышатся голоса девочек, мечтающих о спортивных высотах.

Клуб в районе Марьина Роща, где ведет занятия Онищенко, на несколько месяцев уходил на каникулы. В сентябре тренер и юные гимнастки вернулись к очным занятиям. Но онлайн никто не отменял.

— Важно практиковать все форматы, — говорит она. — За прошедшие месяцы появился опыт взаимодействия на расстоянии. Девочки тоже выучили, что нужно смотреть в экран телефона или планшета, не отвлекаясь на что-то постороннее. Им пришлось учиться воспринимать на слух мои тренерские команды. Для малышей это особенно непросто — им удобнее повторять упражнения в зале. Тем не менее все справились, и сложностей сейчас не возникает.

Да и группа стала сплоченной за месяцы онлайн-тренировок. Требования тренера выполняются от и до, а халтура здесь не пройдет.

— Они знают, что им может грозить за это: вся группа будет вновь повторять упражнение, — продолжает Марина Онищенко.

Но самое главное — это желание самих детей тренироваться. Маленьким гимнасткам самим нравится нынешняя форма.

— Тем более что в онлайне мы можем тренироваться дольше, чем в зале, — отмечает она. — И девочки быстро набирают хорошую форму.

Родители подтверждают результат, присылая с площадок и из парков фотографии учениц на шпагате или в другой гимнастической позе.

Виртуальные занятия объединили гимнасток и в любви к домашним животным. Каждая после тренировки обязательно покажет на видео своего котика или собачку.

Марина Онищенко тоже усиленно тренируется — она вместе с другими гимнастками готовится к чемпионату России, который пройдет на следующей неделе.

— Летом работали в онлайне, сейчас пока занимаемся в спортзалах, — говорит Марина Онищенко.

Сама чемпионка любит гулять в парках. Среди любимых мест называет парк «Коломенское», городские набережные. Но самыми-самыми считает Воробьевы горы.

— Можно и у воды посидеть, и одной погулять. Запомнила Воробьевы горы еще по тем временам, когда жила рядом в общежитии, — рассказывает Онищенко. — А еще в моменты уединения на прогулках мне могут прийти в голову дельные и интересные мысли по работе.

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