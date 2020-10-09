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Процедура банкротства физического лица: плюсы и последствия
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Процедура банкротства физического лица: плюсы и последствия

Полина Французова

Общество

В трудной жизненной ситуации может оказаться любой человек. Происходят сокращение на работе, незапланированная операция и другие непредвиденные обстоятельства. Часто в таких случаях люди берут микрозаймы, уже имея обязательства по другим кредитам. Если зарплата маленькая или вовсе отсутствует, а работу найти сложно, то задолженность со временем начинает расти. Тогда в некоторых случаях одним из хороших решений становится процедура банкротства.

Кого по закону могут признать банкротом?

Согласно закону, есть несколько условий признания человека банкротом в судебном порядке. Во-первых, сумма долга должна быть более 500 тысяч рублей. Во-вторых, просрочка перед кредиторами должна быть больше трех месяцев.

Основные шаги процедуры банкротства

Сначала необходимо подать заявление о банкротстве. Именно с этого действия и начинается арбитражный процесс.

В заявлении нужно указать место работы, если оно есть, текущий доход, а также уточнить кредиторов и сумму каждой задолженности. После этого пишется просьба о признании банкротом и назначении финансового управляющего.

Кстати, вопрос с управляющим рекомендуется решить заранее. Нужно договориться, кто именно возьмет дело. Помочь с этим вопросом могут юристы. Например, подобрать опытного финансового управляющего могут в компании 2Лекс. Затем необходимо оплатить госпошлину в размере 300 рублей, внести предоплату услуг управляющего и подать собранные документы в Арбитражный суд по месту жительства должника.

На судебном заседании решается вопрос о признании человека банкротом. Если оформление процедуры проводится самостоятельно, то в суд обязательно нужно приходить. Если же интересы представляет юрист, то личное присутствие необязательно.

Когда суд назначит финансового управляющего, тот запускает процедуру банкротства. Он проверяет все имущество должника, его счета, кредитные и дебетовые карты и пароли к ним. Также человек с этого момента не может распоряжаться своим имуществом и деньгами без одобрения со стороны финансового управляющего

Что происходит после?

В некоторых случаях может быть проведена реструктуризация в банкротстве. Эта процедура применяется, когда доходы человека позволяют погасить более половины суммы задолженности за три года. Разрабатывается график платежей с учетом интересов обеих сторон. В свою очередь должнику из его доходов выделяют сумму на обязательные расходы.

При проведении банкротства также проводится реализация имущества для того, чтобы погасить большую часть долгов. При этом у человека не могут забрать его единственное жилье, предметы быта, личные награды и отличительные знаки.

Плюсы признания банкротом

Во-первых, после того, как человек подает заявление на признание банкротом, ему больше не нужно общаться с коллекторами, судебными приставами и специалистами из банка. Во-вторых, текущие долговые обязательства замораживаются, то есть больше не начисляются пени по кредитам. В-третьих, приостанавливается действие договоров займа.

Уже после того, как гражданин признают неплатежеспособным, с него списываются все имеющиеся долги, и к нему не будут предъявлять претензии.

Последствия признания банкротом

Тем не менее есть определенные последствия данной процедуры. Так, человек не может подавать на повторное банкротство на протяжении пяти лет. Кроме того, в течение этого же срока нужно будет уведомлять банки о своем статусе во время оформления кредитов. Также человек не сможет три года руководить какими-либо организациями и быть в составе владельцев уставного капитала компаний.

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