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Наталья Филимонова: Мамы с детьми могут пройти бесплатное обучение в «Технограде»
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Наталья Филимонова: Мамы с детьми могут пройти бесплатное обучение в «Технограде»

Марьяна Шевцова

Общество

Центр развития карьеры «Техноград» специально для женщин с детьми до семи лет реализует проект «Мама онлайн». Чему можно научиться в рамках проекта, «Вечерней Москве» рассказала заместитель директора инновационно-образовательного комплекса «Техноград» по карьерному развитию и профориентации Наталья Филимонова.

— Наталья, расскажите о проекте. В чем его суть?

— Проект «Мама онлайн» создан специально для женщин, воспитывающих детей до семи лет. Его главная цель — трансформация взглядов женщин на профессии. В ходе встреч со спикерами участницы смогут выбрать свой собственный путь — адаптировать текущую профессию в онлайн или открыть для себя новые цифровые специальности и построить карьеру в сети. «Мама онлайн» — это флагманский проект Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Встречи участниц проекта со спикерами проходят в формате вебинаров или коротких образовательных онлайн-курсов. Мы специально сделали проект дистанционным, так как понимаем, что маме с ребенком в будни порой сложно выбраться из дома.

— Как проект помогает мамам в трудоустройстве?

— Проект состоит из нескольких блоков. Два блока, «Время в онлайн» и «О разном в онлайн», направлены на то, как женщине с ребенком или даже не с одним правильно организовать свое пространство и спланировать время, чтобы хватало и на семью, и на саморазвитие. Только при обретении внутренней гармонии мама может все свои силы и все свое желание направить на построение карьеры. Блоки «Профессия в онлайн» и «Карьера в онлайн» уже помогают определиться с профессиональным путем. Наши приглашенные эксперты рассказывают о профессиях, которые предполагают удаленный формат занятости, а также объясняют, на каких ресурсах искать работу, как правильно составить резюме и с чего начать строить карьеру в онлайне. Также у проекта «Мама онлайн» есть ряд партнеров-работодателей, готовых предоставить вакансии с гибкими формами занятости.

— Почему женщинам с детьми необходимо обучение?

— На самом деле сейчас важно обучаться каждому, кто заинтересован в построении своей карьеры. Мы живем в условиях VUCA мира — это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Поэтому сегодня любому соискателю нужно следить за трендами, за востребованными компетенциями и навыками, за тем, как его профессия трансформируется, и какие требования у работодателей в этой области.

Одно из преимуществ проекта — это демокурсы (восемь занятий), направленные на знакомство с профессией. Такие краткосрочные ознакомительные курсы позволяют осознанно выбрать свой карьерный вектор. На них преподают практикующие эксперты в своих областях, которые делятся с участницами самим «смаком» профессий. После курса мы устраиваем «Карьерные квизы», на которых работодатели презентуют открытые вакансии в той сфере, по которой шел курс, и организуем открытые отборы.

— Чему они могут научиться благодаря вашему проекту?

— Благодаря проекту «Мама онлайн» каждая участница сможет прокачать навыки для работы в онлайн-пространстве, найти работу с гибкой формой занятости или собрать команду для возможного совместного проекта.

— Как попасть на обучение?

— За месяц обычно проходит 1–2 курса. Записаться можно через официальный сайт проекта. Самый ближайший курс «Введение в профессию карьерного консультанта и коуча» стартует уже 12 октября. На курсе наши эксперты, карьерные консультанты и executive-консультанты линейного, среднего и топ-менеджмента по карьерному продвижению Наталья Кочановская, Дарья Никушина и Мария Морякова расскажут, что такое карьера в целом, как получать наслаждение от карьерного движения, постоянно находиться «на волне», в чем разница между карьерным консультированием и коучингом. Участницы научатся правильно оценивать свои возможности, потенциал и ресурсы, чтобы приступить к карьерному движению, а также познакомятся с digital-инструментами для работы с клиентами. Участниц ждут восемь вебинаров в формате онлайн по полтора часа каждый.

— Сколько человек уже прошли обучение?

— На данный момент более 500 участниц освоили такие профессии, как рекрутер, финансовый консультант, специалист по связям с общественностью, психолог, имиджмейкер. В ноябре мы запустим новый курс, который сразу расскажет о семи востребованных интернет-профессиях. Вообще, в проекте «Мама онлайн» 10 565 женщин.

— Сложно ли женщине с ребенком найти работу и почему?

— В современном турбулентном мире найти работу действительно бывает нелегко. Однако мы наблюдаем тенденцию, что работодатели повернулись лицом к новым сотрудникам и уже «старичкам». Руководители компаний уже давно начали осознавать, какую ответственность они несут за создание условий труда, способствующих успешному совмещению работы и личной жизни. Остается дело за малым — научить женщин не искать баланс между карьерой и личной жизнью, а гармонично интегрировать одно в другое. Поэтому мы и создали проект «Мама онлайн».

— Какие еще возможности есть у вашего центра и «Технограда»?

— «Техноград» — это флагманский профориентационный проект правительства Москвы, представляет собой уникальное пространство, где осуществляется полный цикл образовательного процесса: подготовка кадров с нуля, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и получение практических навыков. Специалистов в «Технограде» готовят в соответствии с реальными кадровыми потребностями города. Образовательными партнерами комплекса являются авторитетные в своих областях компании. Представители бизнеса совместно с методистами «Технограда» разрабатывают тематические программы и обучают слушателей профессиональным компетенциям. В «Технограде» представлено более 40 различных специальностей, около 1000 мастер-классов и образовательных программ. Точкой входа в образовательный мир «Технограда» является Центр развития карьеры, который помогает определить приоритетные склонности к той или иной профессии. Сюда могут обратиться люди абсолютно любого возраста за консультацией и помощью в развитии навыков трудоустройства и продвижении себя как специалиста на рынке труда. С момента открытия центра (ноябрь 2018-го) его услугами воспользовались более 90 тысяч человек.

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