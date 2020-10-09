Эксперты рассказали, как трактовать сны по Фрейду

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120 лет назад вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений», которая до сих пор популярна. О том, почему люди придают значение снам, мы поговорили с заведующим кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. Ломоносова Александром Асмоловым.

Это издание получило широкую известность в начале прошлого века. И сразу же вызвало множество споров как среди профессионалов, так и среди обычных читателей. В исследовании объясняются различные проявления сна. Ведь наше сознание и бессознательное — это такие сферы, которые не поймешь, изучая исключительно механизмы мозговой активности во время сна.

Теория психоанализа завладела умами людей XX века и не отпускает до сих пор. Это одна из самых талантливых философий, которая есть на сегодняшний день. Существует ряд направлений, продолжающих развитие идей Зигмунда Фрейда. Есть люди, которые живут по его учению, полностью разделяют его взгляды. Влияние этого ученого заметно и в массовой культуре. Достаточно посмотреть фильмы Андрея Тарковского. В интернете можно найти множество сонников, но им лучше не доверять. Там полно сказок. Доктор Фрейд наверняка иронично улыбнулся бы, прочитав некоторые из них. Однако его собственное толкование основано исключительно на научном подходе.

Мечты и символы

Зигмунд Фрейд выделял два типа сновидений. Первые — детские. В них наше вытесненное бессознательное начинает работать как механизм, помогающий удовлетворить мечты первых лет жизни. То есть то, чего вы не достигли, приходит во сне. Бывает ситуация наоборот. Когда во время сна вы вступаете в борьбу с собственными страхами из детства.

Вторая группа — символические сны. В таких наше бессознательное реагирует на внешние проявления. События, которые произошли или должны случиться в будущем, влияют на состояние человека. Задача психоаналитика — помочь пациенту раскодировать приснившийся символ. Понять, что для него значит увиденное явление.

Долой кошмары

Беспокойный сон или ночные кошмары могут наблюдаться даже у взрослых по ряду причин. Ученые советуют не есть перед тем, как ложиться в постель.

Пища ускоряет обмен веществ, и мозг будет работать активнее, чем нужно. Сбрасывайте стресс. Перед сном лучше принять горячую ванну или заняться медитацией. Сократите употребление кофеина, никотина и алкоголя. От трех до пяти раз в неделю делайте физические упражнения, но не перед засыпанием. Чтобы предотвратить повторение кошмаров, лучше обсудить их с человеком, которому вы доверяете. Такой разговор поможет снять эмоциональное напряжение, и жуткие видения отступят.

Падение

Если во сне вы падаете, то вскоре вам придется испытать горькое сожаление. Вы сильно поранились при приземлении — скорее всего вас покинут друзья или кто-то из близких людей. Падение с большой высоты сулит череду трудностей, которые будут сыпаться на вас одна за другой. Потребуется много энергии и сил, чтобы оправиться после таких тяжелых испытаний.

Волосы

Сушить волосы во сне — не к добру. Ваши проблемы получат широкую огласку, и вас будут обсуждать знакомые и друзья. Делать укладку — признак того, что ваши дела пойдут как надо. Если вы остригли длинные волосы, то стоит ожидать убытков. Вы стрижете кого-то — значит, скоро вас ждут радостные события. Если жена стрижет волосы к мужу, знак недобрый. Вскоре вы поссоритесь.

Зеркало

Фрейд считал, что изображения, которые человек видит в зеркале в сновидениях, относятся к его фантазиям и желаниям. Если в отражении ваше лицо отличается от реального в лучшую сторону, то вы склонны к нарциссизму. Другие смыслы этому символу приписывал Густав Миллер. Зеркало во сне предвещало обман. Если его увидела женщина, то, возможно, она поссорится с мужем.

Зубы

Чаще всего увидеть зубы во сне — дурной знак. Если у вас выпал один — ждите печальных известий, два — впереди полоса неудач, три — скоро произойдут очень плохие для вас события. Однако есть сны, которые несут положительный смысл. Если с зубов сошел налет и они стали здоровыми, значит ваши недомогания пройдут и все наладится. Если вы любуетесь красотой зубов, вас ожидает счастье.

Деньги

В заметках психолога Густава Миллера есть описание сна о деньгах, который стоит воспринимать как важное предупреждение. Если вы нашли пачку банкнот, а девушка заявляет, что деньги принадлежат ей, то вы живете не по средствам. Ваши финансы уходят слишком быстро. По Фрейду, потеря денег во сне может означать ухудшение здоровья. Если вы внезапно нашли банкноты, то вскоре, возможно, расстанетесь со своей второй половиной ради другого человека.

Полет

Наверное, каждому хотя бы один раз снилось, что он летит в небе, как птица. У этого сновидения множество положительных и отрицательных значений. Если вы летите над деревьями или зеленью, то неприятности в вашей жизни не будут длиться долго. Однако появление черных крыльев за спиной сулит горькое разочарование. Когда в полете вы видите солнце, то ваша жизнь наладится, несмотря на тревоги и угрозы извне.

Дом

Согласно учению Фрейда, увидеть разрушенный дом во сне может человек с проблемным здоровьем. Если вы лезете на крышу, вами овладела тяга к усложнению взаимоотношений. Вы затеваете беспочвенные ссоры и скандалы. Другие трактовки приводит Мария Федоровская. Горящий дом сулит скорую болезнь. А если во сне вы собственноручно подожгли жилье, то в реальной жизни от ваших неосторожных поступков может пострадать близкий человек.

Автомобиль

Зигмунд Фрейд ассоциировал появление во сне автомобиля с мужским началом. Если машина выглядит старой или разбитой, то в реальной жизни стоит ожидать проблем со здоровьем. Когда вы намеренно ломаете собственный автомобиль, то ради достижения своих целей для вас хороши любые средства. Сон о машине может стать предупреждением о развитии комплекса неполноценности. Об этом говорит сюжет, где вы пытаетесь отремонтировать автомобиль, который уже в идеальном состоянии.

Квартира

Если вам приснилась незнакомая, чужая квартира, то обратите внимание на обстановку. Светлая и просторная комната — вас ждут перемены в лучшую сторону. Грязь и мрак, напротив, сулят изменения к худшему. Ограбление вашей квартиры может присниться, если у вас остался нерешенный конфликт. Если комнаты хорошо обставлены мебелью, то отношения со второй половиной будут долгими и гармоничными. Пустая квартира снится людям, которые сожалеют об ушедших временах и слишком много думают о прошлом.

Мужчина

Для женщины увидеть мужчину — знак того, что партнер уделяет вам недостаточно внимания. По версии Густава Миллера, если женщине приснился красивый мужчина, она получит признание. Уродливый образ сулит неприятные переживания. Для мужчины некрасивый образ предрекает появление затруднений и разочарований в жизни. Хорошо сложенный мужчина снится к богатству. Вы сможете в полной мере наслаждаться жизнью.

Погоня

Человек, которого терзают сомнения и чувство неудовлетворенности, будет чаще других во сне убегать от кого-то. Если за вами гонится волк, то в реальной жизни вас ожидает противостояние с серьезным соперником. Когда за вами гонится мужчина, следует проявить больше учтивости к близким. Возможно, вы станете инициатором беспочвенного конфликта или неосмотрительно заденете чьи-то чувства.

Старые родственники

Густав Миллер особое внимание уделял сюжетам, где человек беседует с умершими родственниками или знакомыми. Услышать голос покойного друга во сне — к дурным вестям. Разговор с умершим отцом — предупреждение. Следует лучше обдумать свои новые начинания. Беседа с матерью говорит о том, что нужно обратить внимание на здоровье.

Смерть

Уход из жизни близкого человека во сне не всегда несет негативный смысл. Фрейд считал, что если человек не льет слезы по погибшему, то на самом деле он хочет встретиться с ним в реальной жизни. Но это желание не осознает сам. Однако слез говорит о том, что в глубине души вы ненавидите этого человека. Если во сне смерть пришла в образе с косой, это сулит перемены в жизни.

Ребенок

Дети во снах могут толковаться по-разному. Если беременная видит младенца мужского пола, то, возможно, роды начнутся преждевременно. Когда во сне вам кажется, что ребенок поранился, стоит обратить внимание на свои обещания. Похоже, что вы забыли о чем-то важном. Убегающий ребенок — это к несчастью. Если вы играете с детьми во сне, значит, сейчас в вашей жизни наступил период поиска собственного призвания.

Женщина

Миллер разделял образы по цвету волос и форме носа. Блондинки сулят только приятные занятия. Если вы увидели девушку с темно-рыжими волосами и прямым носом — это к беспокойству и дополнительным трудностям. Когда вам снится брюнетка с курносым носом, следует присмотреться к текущим делам. Возможно, вы выходите из борьбы, где у вас были шансы на победу. Для Фрейда образ женщины во сне означает наличие конкурентки на любовном фронте. Если такой сон видит мужчина, то ему следует больше внимания уделить второй половине.

Квартира

Если вам приснилась незнакомая, чужая квартира, то обратите внимание на обстановку. Светлая и просторная комната — вас ждут перемены в лучшую сторону. Грязь и мрак, напротив, сулят изменения к худшему. Ограбление вашей квартиры может присниться, если у вас остался нерешенный конфликт. Если комнаты хорошо обставлены мебелью, то отношения со второй половиной будут долгими и гармоничными. Пустая квартира снится людям, которые сожалеют об ушедших временах и слишком много думают о прошлом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ника Рамазанова, эзотерик:

— Событий, которые пророчит сон, можно избежать. Если мы постоянно будем думать о том, что увидели, Вселенная начнет подстраивать происходящее под наш запрос. Осмотрительно следует себя вести, если сон сопровождался неприятными переживаниями. После пробуждения нужно сразу умыться холодной водой и мысленно отключиться от увиденного во сне. Прочитать молитву или проговорить вслух, что вы живете в реальном мире, а фантазии пусть остаются в воображении.

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