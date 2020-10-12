Александра Маринина поучаствовала в акции столичных полицейских

Писательница Александра Маринина вручает комиксы про безопасность на дорогах Максиму Всехвальному / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Напоминать школьникам перед началом каникул, как правильно вести себя на дорогах, сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального округа и инспекторы по делам несовершеннолетних отправились вместе с известной писательницей Александрой Марининой.

Нарушителей Правил дорожного движения полицейские решили поджидать возле школы № 1500 на улице Верхняя Красносельская.

— Место для профилактической акции «Пешеходный переход» мы выбрали не случайно. Школа находится недалеко от метро «Красносельская» и перекрестка с улицей Краснопрудная, движение здесь очень оживленное, — объясняет инспектор ГИБДД лейтенант полиции Вячеслав Бармин.

Он же приводит печальную статистику: с начала учебного года в Центральном округе выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Только за месяц в них пострадало девять подростков.

Александру Маринину стражи порядка тоже позвали с собой неспроста. Сейчас она как раз работает над новой книгой о ДТП и изучает пути снижения травматизма на дорогах.

— Я никогда не забуду, когда в шестилетнем возрасте была в Ленинграде и на моих глазах водитель насмерть сбил женщину, — вспоминает Маринина. — Хотя с того времени прошло несколько десятков лет, передо мной до сих пор стоит эта жуткая картина. Поэтому при любом удобном случае я рада напомнить детям, что на дороге надо быть осторожными.

На этот раз донести эту мысль до школьников участникам акции помогли комиксы. Их герой решил перебежать через дорогу в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход, и попал под колеса.

— Очень внимательно ознакомься с картинками и сделай правильные выводы, — просит Александра Маринина третьеклассника Сашу Леготина.

— А я никогда не нарушаю правила, — бойко отвечает школьник. — У меня мама работает в полиции и рассказывает, как вести себя на улице.

Убедившись, что Саша хорошо знает Правила дорожного движения, полицейские предложили ему стать юным инспектором, чтобы участвовать с ними в подобных акциях и рассказывать о безопасности на дорогах сверстникам. Ведь зачастую друзей дети слушают намного охотней, чем взрослых, и многое повторяют друг за другом. Мальчику эта идея понравилась.

Особое внимание во время акции полицейские уделяли ученикам младших классов.

— В раннем возрасте дети обычно впитывают информацию как губка, а потому есть шансы, что наши советы они усвоят легко, — объясняет начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Красносельского района Марина Пьяных. — К сожалению, не все родители знают, какие сложности ребенок встречает на пути к школе, на что надо обратить его внимание. А мы можем рассказать про все нюансы.

К слову, напоминать про правила поведения на дороге им приходится и самим взрослым. Например, рассказывать про необходимость в автомобилях детских кресел. Но данному вопросу и «воспитанию» родителей столичные полицейские посвящают отдельные акции и рейды.

А что касается этого дежурства возле школы, то его результатами Александра Маринина осталась довольна: к призывам соблюдать Правила дорожного движения практически все дети отнеслись внимательно. За это автор детективов пообещала им прийти в школу и рассказать о новой книге и своем творчестве в целом.

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