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Норму об обнулении нарушений ПДД включили в новый КоАП
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Норму об обнулении нарушений ПДД включили в новый КоАП

Татьяна Плотникова

Закон

Депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин, участвующий в разработке новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, рассказал, что в документ предложено внести положение об обнулении наказаний за нарушения правил дорожного движения.

Как пояснил Вяткин, речь идет об обнулении нарушений, которые были обнаружены при помощи средств фото- и видеофиксации. Если нарушитель своевременно выплатит штраф, следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным и, соответственно, не повлечет более жестких санкций.

Вяткин также подтвердил, что в новой редакции КоАП не будут повышены размеры штрафов.

При этом штрафы в размере 100-300 рублей из документа исключили как не отвечающие «разумным критериям мер ответственности», цитирует депутата РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях уточнят единые правила назначения наказаний для повторных правонарушений.

Читайте также: СМИ: Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

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