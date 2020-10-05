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СМИ: Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

СМИ: Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Татьяна Плотникова

Закон

Российское Министерство юстиции отказалось от идеи повышения ряда штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, рассказали источники в ведомстве, знакомые с ходом работы над проектом документа.

По утверждению источников, вырастет лишь минимальная величина штрафа — со 100 до 500 рублей. Это подтвердили в межведомственной рабочей группе при правительстве.

Как уточнил один из членов группы, первый заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, помимо этого проект нового Кодекса предполагает уменьшение применения административного ареста с 73 составов до 50.

По остальным составам правонарушений, ранее предполагавших административный арест, наказание заменят обязательными работами на срок от 20 до 60 часов.

Также в документе предприятия малого и среднего бизнеса приравнены к индивидуальным предпринимателям — соответственно, величина штрафов для них станет существенно ниже, рассказали «Известиям» в рабочей группе.

Ранее в пресс-службе Министерства юстиции рассказали, что размеры административных штрафов малому бизнесу могут сократить в России. Как отметили в ведомстве, это позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство.

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