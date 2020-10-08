В КоАП уточнят единые правила назначения наказаний для повторных правонарушений

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В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будут прописаны единые правила назначения наказаний для большинства преступлений. Об этом сообщил участник рабочей группы по подготовке документа, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин в четверг, 8 октября.

Он уточнил, что в документе будут предусмотрены правила назначения наказания при первичном выявлении нарушений, при повторном или грубом совершении правонарушения.

— Устанавливается, в каком случае повторное совершение правонарушения является грубым, — пояснил Вяткин в комментарии Интерфаксу.

Он отметил, что такие общие правила позволят упростить КоАП, исключив из большинства статей отдельные виды наказаний в зависимости от кратности совершения правонарушений.

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