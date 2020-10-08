Штрафы за отказ от вакцинации уберут из нового КоАП

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин в четверг, 8 октября.

Предыдущая версия проекта кодекса предписывала для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок.

— Нет этого. Убрали, — пояснил Вяткин в комментарии РИА Новости.

Напомним, проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций ряда государственных органов, организаций, а также предложений граждан по результатам публичного обсуждения.

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