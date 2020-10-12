Актер задержит нарушителя
Многодетный отец, звезда сериалов «Знахарь» и «Гадалка» Николай Иванов принял вместе с полицейскими участие в рейде «Родительский патруль».
Устраивать рейды со звездами для столичных полицейских не в новинку. Связано это с тем, что подростки зачастую считают известного человека, которого часто видят на экране, авторитетом, а потому и прислушиваются к его мнению. На этот раз сотрудники ГИБДД отправились вместе с актером Николаем Ивановым к школе № 1241 в Большом Трехгорном переулке, чтобы проверить, соблюдают ли школьники и их родители правила безопасности.
Например, правильно ли дети переходят дорогу, пользуются ли ремнями безопасности в автомобилях, есть ли в салонах машин, на которых родители привозят их в школу, детские кресла.
— Порой безопасность зависит от простых мелочей, — рассказывает инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Пресненского района Анжела Иванова. — Наша цель — приучить детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения.
По словам инспекторов ГИБДД, нередко взрослые сами показывают детям плохой пример, нарушая установленные правила. А это может закончиться печально. Особенно на таком сложном участке, как около школы в Большом Трехгорном переулке, где всегда очень интенсивное движение транспорта.
И вот первый нарушитель! Не заметив полицейских, через дорогу перебегает школьник — прямо в руки звездного патруля! Увидев рядом с инспекторами актера, мальчишка удивляется:
— Это вы играли в «Гадалке»?!
— Да, — отвечает Николай. — А почему ты перешел дорогу не по переходу?
— Спешил, — опускает глаза парень.
— Не делай так больше, — строго говорит Иванов. — У меня пятеро детей, и я всегда им повторяю, что Правила дорожного движения нарушать нельзя.
— Больше так не буду, — обещает мальчик, который, кажется, до сих пор под впечатлением от неожиданной встречи со звездой.
На прощание школьнику, представившемуся Сережей Назаровым, наш патруль вручает светоотражатель, который можно прицепить к сумке.
— Он пригодится вечером, благодаря ему водители увидят тебя в темноте издалека, — объясняет актер.
По словам Николая, он рад возможности принять участие в таком рейде:
— Учить детей правилам безопасности для меня уже вошло в привычку. Своим я всегда напоминаю, что нельзя перебегать улицу, где попало, выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом. Ведь машину мгновенно не остановишь!
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