Актер задержит нарушителя

Актер Николай Иванов (слева), инспектор ГИБДД Андрей Мещенцев и Милена Тоноян / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Многодетный отец, звезда сериалов «Знахарь» и «Гадалка» Николай Иванов принял вместе с полицейскими участие в рейде «Родительский патруль».

Устраивать рейды со звездами для столичных полицейских не в новинку. Связано это с тем, что подростки зачастую считают известного человека, которого часто видят на экране, авторитетом, а потому и прислушиваются к его мнению. На этот раз сотрудники ГИБДД отправились вместе с актером Николаем Ивановым к школе № 1241 в Большом Трехгорном переулке, чтобы проверить, соблюдают ли школьники и их родители правила безопасности.

Например, правильно ли дети переходят дорогу, пользуются ли ремнями безопасности в автомобилях, есть ли в салонах машин, на которых родители привозят их в школу, детские кресла.

— Порой безопасность зависит от простых мелочей, — рассказывает инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Пресненского района Анжела Иванова. — Наша цель — приучить детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения.

По словам инспекторов ГИБДД, нередко взрослые сами показывают детям плохой пример, нарушая установленные правила. А это может закончиться печально. Особенно на таком сложном участке, как около школы в Большом Трехгорном переулке, где всегда очень интенсивное движение транспорта.

И вот первый нарушитель! Не заметив полицейских, через дорогу перебегает школьник — прямо в руки звездного патруля! Увидев рядом с инспекторами актера, мальчишка удивляется:

— Это вы играли в «Гадалке»?!

— Да, — отвечает Николай. — А почему ты перешел дорогу не по переходу?

— Спешил, — опускает глаза парень.

— Не делай так больше, — строго говорит Иванов. — У меня пятеро детей, и я всегда им повторяю, что Правила дорожного движения нарушать нельзя.

— Больше так не буду, — обещает мальчик, который, кажется, до сих пор под впечатлением от неожиданной встречи со звездой.

На прощание школьнику, представившемуся Сережей Назаровым, наш патруль вручает светоотражатель, который можно прицепить к сумке.

— Он пригодится вечером, благодаря ему водители увидят тебя в темноте издалека, — объясняет актер.

По словам Николая, он рад возможности принять участие в таком рейде:

— Учить детей правилам безопасности для меня уже вошло в привычку. Своим я всегда напоминаю, что нельзя перебегать улицу, где попало, выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом. Ведь машину мгновенно не остановишь!

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