Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мошенники снимают маски. На фоне пандемии у аферистов появились новые популярные схемы обмана доверчивых горожан
Фото: pixabay.com

Мошенники снимают маски. На фоне пандемии у аферистов появились новые популярные схемы обмана доверчивых горожан

Михаил Петров

Общество

Новый вирус вынудил москвичей изменить многие бытовые привычки и придерживаться новых правил учебы, работы, отдыха. Этим не замедлили воспользоваться мошенники.

Спекулируя на теме пандемии, они прибегают к различным уловкам, чтобы незаконно завладеть денежными средствами или имуществом горожан.

Столичные власти давно ведут борьбу против мошенников, которые активизировали свои действия на фоне распространения эпидемии коронавируса. Проводится мониторинг, анализируются интернет-правонарушения, издается разъяснительная литература, открыты горячие линии для горожан, попавших в сети аферистов. А «Мосфинагентство» , являющееся структурным подразделением городского Департамента финансов, совместно с Роспотребнадзором составило даже перечень некоторых видов мошенничества, которыми часто пользуются злоумышленники.

Среди них не на последнем месте оказалась торговля товарами и услугами, якобы связанными с профилактикой коронавируса. Так, злоумышленники предлагают купить у них лекарства, помогающие от болезни. Таблетки, протестированные и, по мнению медиков, помогающие излечиться от коронавируса, сейчас в продаже появились, но приобретать их надо в аптеке, а употреблять следует только по назначению врача. Самолечение не допустимо.

Мошенники также могут предлагать купить очиститель воздуха, якобы удаляющий возбудителя вирусаили маски с фильтром, якобы отсеивающим вирус, и даже амулеты, обереги и другие магические предметы, охраняющие от коронавируса. Понятно, что к подобным предложениям стоит относиться весьма придирчиво.

Очень настороженно следует отнестись также к приобретению через интернет индивидуальных средств защиты с предоплатой. Часто после получения денег товар не поставляется, а заказчик вовсе исчезает.

Распространенным видом мошенничества являются звонки о вроде бы имевшемся у вас контакте с носителем вируса, после чего тут же предлагают сделать платный анализ на дому и просят заранее оплатить визит медиков.

Другой вариант — к вам может заявиться под видом работников санэпидслужб группа мошенников и объявить о необходимости провести дезинфекцию жилого помещения. Как правило, завершается такой визит квартирной кражей.

Нередко злоумышленники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных или данных банковской карты. Такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций и благотворительных фондов, осуществляющих помощь и поддержку населению.

Кстати, о них упомянула, выступая на круглом столе, посвященном противодействию дистанционным преступлениям, председатель Московского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич. Она обратила внимание присутствующих на то, что очередным ноу-хау со стороны интернет-мошенников стала массовая регистрация фейковых доменов, связанных с вакциной от коронавируса.

Поэтому и ведется в столице разъяснительная работа, направленная на повышение личной безопасности горожан. В этом большим подспорьем станет памятка Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, с которой можно ознакомиться на ресурсах ведомства.

Официальный комментарий

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обращает внимание на следующее: в период эпидемии по указу мэра на работодателя возложена обязанность по проведению тестирования работников на СOVID-19.Также гражданин может представить справку о результатах тестирования из медучреждения, выбранного по своему усмотрению из списка Роспотребнадзора. Однако в интернете появилась масса предложений по предоставлению указанных справок, в том числе и от недобросовестных организаций.

Правоохранительными органами ведется мониторинг таких организаций, и в случае выявления фактов предоставления подложных справок решается вопрос о привлечении к ответственности, вплоть до уголовной. Просим москвичей в случае выявления подобных фактов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или информировать правительство Москвы через официальный портал. Помните: покупая справку без сдачи анализов, вы подвергаете опасности и себя, и других людей.

Несколько советов, соблюдение которых поможет вам не попасть на крючок жуликов

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, которые представляются врачами или работниками различных экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

■ Не переходите по незнакомым ссылкам которые поступают вам в социальных сетях и не открывайте подозрительные вложения в письмах. Просто удалите их и заблокируйте отправителя.

■ Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами для приобретения необходимых вам товаров и услуг.

■ Если вас призывают оказать материальную помощь пострадавшим от коронавируса или поучаствовать в другой благотворительной акции, подумайте, знаете ли вы организацию от имени которой к вам обращаются. Если нет, то просто позвоните по официальным телефонам и уточните, про водится ли подобный сбор.

■ Рассылки о компенсациях за ущерб от коронавируса — проделки мошенников. Сайты с приглашением на обследование игнорируйте, а предлагаемые для скачивания программы удаляйте. Не скачивайте и не устанавливайте подозрительные файлы с незнакомых источников.

■ Если к вам приходят или звонят по телефону и запрашивают данные банковских карт для перевода выплат, не разглашайте свои персональные данные третьим лицам во избежание мошеннических действий. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Читайте также: Гонка цифровых вооружений. Компьютерная экспертиза помогает раскрыть самые запутанные преступления

мошенникисетевые мошенникипандемия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Все мнения
О проекте