Мошенники снимают маски. На фоне пандемии у аферистов появились новые популярные схемы обмана доверчивых горожан

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Новый вирус вынудил москвичей изменить многие бытовые привычки и придерживаться новых правил учебы, работы, отдыха. Этим не замедлили воспользоваться мошенники.

Спекулируя на теме пандемии, они прибегают к различным уловкам, чтобы незаконно завладеть денежными средствами или имуществом горожан.

Столичные власти давно ведут борьбу против мошенников, которые активизировали свои действия на фоне распространения эпидемии коронавируса. Проводится мониторинг, анализируются интернет-правонарушения, издается разъяснительная литература, открыты горячие линии для горожан, попавших в сети аферистов. А «Мосфинагентство» , являющееся структурным подразделением городского Департамента финансов, совместно с Роспотребнадзором составило даже перечень некоторых видов мошенничества, которыми часто пользуются злоумышленники.

Среди них не на последнем месте оказалась торговля товарами и услугами, якобы связанными с профилактикой коронавируса. Так, злоумышленники предлагают купить у них лекарства, помогающие от болезни. Таблетки, протестированные и, по мнению медиков, помогающие излечиться от коронавируса, сейчас в продаже появились, но приобретать их надо в аптеке, а употреблять следует только по назначению врача. Самолечение не допустимо.

Мошенники также могут предлагать купить очиститель воздуха, якобы удаляющий возбудителя вирусаили маски с фильтром, якобы отсеивающим вирус, и даже амулеты, обереги и другие магические предметы, охраняющие от коронавируса. Понятно, что к подобным предложениям стоит относиться весьма придирчиво.

Очень настороженно следует отнестись также к приобретению через интернет индивидуальных средств защиты с предоплатой. Часто после получения денег товар не поставляется, а заказчик вовсе исчезает.

Распространенным видом мошенничества являются звонки о вроде бы имевшемся у вас контакте с носителем вируса, после чего тут же предлагают сделать платный анализ на дому и просят заранее оплатить визит медиков.

Другой вариант — к вам может заявиться под видом работников санэпидслужб группа мошенников и объявить о необходимости провести дезинфекцию жилого помещения. Как правило, завершается такой визит квартирной кражей.

Нередко злоумышленники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных или данных банковской карты. Такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций и благотворительных фондов, осуществляющих помощь и поддержку населению.

Кстати, о них упомянула, выступая на круглом столе, посвященном противодействию дистанционным преступлениям, председатель Московского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич. Она обратила внимание присутствующих на то, что очередным ноу-хау со стороны интернет-мошенников стала массовая регистрация фейковых доменов, связанных с вакциной от коронавируса.

Поэтому и ведется в столице разъяснительная работа, направленная на повышение личной безопасности горожан. В этом большим подспорьем станет памятка Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, с которой можно ознакомиться на ресурсах ведомства.

Официальный комментарий

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обращает внимание на следующее: в период эпидемии по указу мэра на работодателя возложена обязанность по проведению тестирования работников на СOVID-19.Также гражданин может представить справку о результатах тестирования из медучреждения, выбранного по своему усмотрению из списка Роспотребнадзора. Однако в интернете появилась масса предложений по предоставлению указанных справок, в том числе и от недобросовестных организаций.

Правоохранительными органами ведется мониторинг таких организаций, и в случае выявления фактов предоставления подложных справок решается вопрос о привлечении к ответственности, вплоть до уголовной. Просим москвичей в случае выявления подобных фактов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или информировать правительство Москвы через официальный портал. Помните: покупая справку без сдачи анализов, вы подвергаете опасности и себя, и других людей.

Несколько советов, соблюдение которых поможет вам не попасть на крючок жуликов

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, которые представляются врачами или работниками различных экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

■ Не переходите по незнакомым ссылкам которые поступают вам в социальных сетях и не открывайте подозрительные вложения в письмах. Просто удалите их и заблокируйте отправителя.

■ Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами для приобретения необходимых вам товаров и услуг.

■ Если вас призывают оказать материальную помощь пострадавшим от коронавируса или поучаствовать в другой благотворительной акции, подумайте, знаете ли вы организацию от имени которой к вам обращаются. Если нет, то просто позвоните по официальным телефонам и уточните, про водится ли подобный сбор.

■ Рассылки о компенсациях за ущерб от коронавируса — проделки мошенников. Сайты с приглашением на обследование игнорируйте, а предлагаемые для скачивания программы удаляйте. Не скачивайте и не устанавливайте подозрительные файлы с незнакомых источников.

■ Если к вам приходят или звонят по телефону и запрашивают данные банковских карт для перевода выплат, не разглашайте свои персональные данные третьим лицам во избежание мошеннических действий. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

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