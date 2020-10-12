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Гонка цифровых вооружений. Компьютерная экспертиза помогает раскрыть самые запутанные преступления
Для подполковника полиции Андрея Хорпякова из экспертно-криминалистического центра УВД по Западному административному округу компьютеры — ключ к разгадке действий злоумышленников / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Гонка цифровых вооружений. Компьютерная экспертиза помогает раскрыть самые запутанные преступления

Оксана Краснова

Технологии

«Вечерка» продолжает серию публикаций о работе экспертно-криминалистических подразделений в столице. В ней мы рассказываем, как современные технологии помогают раскрывать преступления. На этот раз наши герои — сотрудники компьютерной экспертизы.

Вся наша жизнь связана с информационными технологиями. Данные о наших действиях хранятся везде: смартфоны, ноутбуки, флешки — даже у будильников есть «память».

Извлечь и прочитать эту память не особо сложно, но сделать это правильно могут только эксперты. О том, как «прочитать» телефон и почему идет «гонка компьютерных вооружений», нам рассказал главный эксперт экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Андрей Хорпяков .

Компьютерная экспертиза в криминалистике сравнительно молода — появилась она в 1995–1996 годах. Но развиваться стала невероятными темпами.

— С ростом технического прогресса, когда компьютеры пришли чуть ли не в каждый дом, преступники быстро сообразили, как использовать их для незаконной деятельности, — поясняет Андрей. — Потребовалось расследовать такие преступления, в которых вся информация находилась на жестких дисках. И в структуре МВД появилось это направление.

Эксперты отдела работают с информацией на накопителях: на жестком магнитном диске, флешнакопителе, карте памяти, СД. Там могут быть сведения, которые нужны для расследования.

— При проведении компьютерной экспертизы должны быть соблюдены все правила, начиная с того, как изымаются накопители, — поясняет Хорпяков. — Например, нельзя работать с изъятыми компьютерами — их надо сразу передать на экспертизу. Владелец электронного устройства старается спрятать либо удалить информацию, закрыть паролем, стереть историю компьютера — ведь по следам работы программ можно установить действия пользователя.

Восстановленные документы суд принимает как доказательство — и по ряду дел помощь компьютерных экспертов неоценима. Помогают они и обнаружить мошенников, например, задержать вымогателя, рассылавшего СМС от имени «сына» пожилым людям.

— Но большинство преступлений, которыми занимаются эксперты, — экономического характера, — объясняет Хорпяков. — Неуплата налогов, нелегальная продажа лекарств, коррупция. Криминал быстро берет на вооружение технические новинки, мы должны опережать их. Сегодня мобильный телефон изымается почти по любому преступлению. Производитель техники тоже заботится о своей безопасности, так что практически это «гонка вооружений»: кто лучше подготовлен, кто быстрее найдет решение.

И эксперты-криминалисты ЭКЦ здесь — на высоте. Ведь работают настоящие профессионалы. Кстати, работа компьютерных экспертов-криминалистов в российской столице начиналась с исследований «пиратских» дисков, которые массово продавались на рыночных развалах в девяностых и «нулевых». Нужно было подтвердить, что изъятые оптические диски — контрафактный товар. Эксперты сравнивали их с оригиналом.

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