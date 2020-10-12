Свадьба каждый день: как прошел финал конкурса сотрудников загсов

Светлана Савенко, победительница финала конкурса «Московские мастера — 2020» среди сотрудников столичных загсов. Вместе с коллегами она подготовила для этого мероприятия тематическую видеопрезентацию о своей работе в стихах / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 12 октября, состоялся финал конкурса «Московские мастера» среди сотрудников загсов. В заключительном этапе семь девушек соревновались за звание лучшей в своей профессии.

Конкурс проходил в два этапа. На первом, который состоялся еще в феврале, участницы продемонстрировали жюри навыки ораторского мастерства и владение искусством проведения торжественных церемоний. Вчера же они постарались раскрыть все свои таланты. Тем более что простор для творчества был обширным, так как тема кон курса была обозначена как «ЗАГС: вчера, сегодня, завтра».

Семь финалисток конкурса представили строгому жюри и зрителям так называемые домашние заготовки, а еще выполнили задания на знание действующего законодательства.

Зал был полон настолько, насколько возможно: соблюдение социальной дистанции никто не отменял, поэтому зрителей рассадили в полутора метрах друг от друга. Зато практически все они пришли с красочными плакатами в поддержку своих коллег — участниц шоу.

Конкурс начинается. Финалистки одна за другой выходят на сцену и представляют присутствующим свои видеопрезентации. Например, главный специалист Троицкого отдела ЗАГС Елена Турова в коротком ролике показала один день из жизни работника организации, в которой она трудится.

— У меня было несколько идей, как это лучше воплотить в жизнь. Хотелось как можно лучше рассказать о своей работе и в то же время сделать это с юмором, — рассказывает Елена Турова.

Тематическую презентацию в стихах подготовила Светлана Савенко. По ее словам, это была совместная работа с коллегами. А ведущий специалист Хамовнического отдела ЗАГС Яна Мерзлова в рамках домашнего задания предложила новый проект «Семейной книги».

— Когда нам огласили тему домашнего задания, у меня не было сомнений, что именно «Семейная книга» должна стать основополагающей идеей для загса будущего, — рассказала Мерзлова. — Для меня это некий прообраз семейного древа, летопись семьи.

Далее представительниц семи столичных загсов ждала серьезная проверка на знание истории. Это состязание прошло в формате телепрограммы «Своя игра». Вопросы касались традиций, знания столичных площадок для регистрации брака и т.д. Несмотря на волнение, девушки справились с заданием достойно, после чего прошли еще один тест — «Головоломка», уже совсем приближенный к знанию профессии.

— Мы внимательно смотрели и оценивали творческий подход участниц к домашнему заданию, знанию актов гражданского состояния, умению показать себя. И сделали выбор, — сказала член жюри, руководитель Богородского отдела ЗАГС Светлана Фролова, оглашая результаты конкурса.

Лучшим специалистом признана Светлана Савенко, представляющая Перовский ЗАГС Москвы. Второе место у Елены Туровой из Троицкого отдела ЗАГС, и третье место заняла Наталья Мухина из Люблинского отдела ЗАГС.

СПРАВКА

Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг. Специалисты ведут запись на прием в отдел ЗАГС по телефону +7 (495) 777-77-77 и по телефонам отделов ЗАГС — они указаны на сайте mos.ru. Посещение отдела необходимо только в особых случаях: например, если один из молодоженов — иностранный гражданин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы:

— Мы заботимся о наших гражданах и хотим предотвратить распространение коронавирусной инфекции в городе. Теперь столичные загсы будут оказывать все услуги по предварительной записи. Торжественные регистрации в загсах и на необычных площадках будут проходить в прежнем режиме. Сотрудники отделов будут следить за соблюдением социальной дистанции.

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