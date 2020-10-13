Конь брутальный! Оцениваем предложения на мотоциклетном рынке и готовимся к новому сезону

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Осень — самое время, чтобы задуматься об обновлении своего мотопарка. «Вечерка» вместе с мотоэкспертом Николаем Богомоловым разбиралась, на что стоит обратить внимание при покупке мотоцикла или скутера.

Мотоцикл лучше покупать поздней осенью. Многие хотят за зиму подыскать себе новый и продают старый, чтобы не держать на стоянке. Присматриваться к предложениям можно уже в октябре, а самые «вкусные» цены будут ближе к декабрю. Помните, в феврале ценники поползут вверх.

Если решили брать подержанный экземпляр (а в мототусовке это дело обычное), изучите документы. Должен быть оригинал паспорта транспортного средства. От копий и доверенностей на вторых и третьих лиц при покупке воздержитесь. Оценивать техническое состояние желательно с механиком. Современные «железные кони» устроены сложно, и увидеть дефекты без опыта бывает трудно. Главное — не упустить следы от аварий. Это вмятины или места, где заметна сварка.

Трещины на силуминовых навесных деталях не так страшны, их легко заменить, но такой дефект на раме может стать проблемой. Посмотрите, течет ли масло из подвески, — если переднюю вилку починить просто, то ремонт задней может оказаться дорогим. И осмотрите шины — они должны быть только новые. Мы подобрали для вас самые интересные, с нашей точки зрения, модели. Выбирайте, встретимся весной на дороге!

Спрос на два колеса

В первом полугодии 2020-го спрос на мотоциклы и скутеры в России и Москве вырос, по данным аналитического агентства «Автостат», на 10,4 процента. Эксперты связывают это с увеличением потребительского интереса к индивидуальным средствам передвижения как альтернативе общественному транспорту. Сегодня многие москвичи, особенно в возрасте 20–35 лет, стараются реже пользоваться метро и наземным транспортом из-за сохраняющейся угрозы заражения коронавирусом. Аналитики прогнозируют дальнейший рост интереса к двухколесному транспорту.

Турист

Яркий представитель — Honda Gold Wing.Вы их видели: это такие огромные мотоциклы,обычно украшенные многочисленными лампочками, а из штатной (!) магнитолы льется песня из мультфильма о мамонтенке. Они очень комфортные: есть круиз-контроль, мягкие сиденья и даже задняя передача!На«Голдвингах» можно с удобством преодолевать огромные расстояния, а благодаря развитой ветрозащите даже в дождь оставаться сухим. Цена начинается от 600 тысяч рублей за 20-летний экземпляр и достигает трех миллионов за новый. Скорость —до 200 километров в час, моторы внушительных объемов сопоставимы с автомобильными.Недостаток — большой вес, около 400 килограммов.

Спорт-турист

Яркий представитель — Kawasaki ZZR. «Зизеры» позволяют налету «прошивать» автомобильные пробки. Надежны, недороги в обслуживании. Не очень комфортны на небольших скоростях. Оборудуются высокооборотистыми моторами— 400, 600, 750 кубических сантиметров и выше. Обойдутся при покупке от 100 тысяч рублей за 20-летний образец до одного миллиона за только сошедший с конвейера. Не очень-то подходят для романтического катания со спутницей:девушку будет попросту сдувать с байка, и езда ей не доставит удовольствия.

Мотард

Яркий представитель — KTM 690 Super Moto (хотя здесь могла бы быть и любая другая модель). Это мотик для городских хулиганов — мощный кроссовый экземпляр, обутый в гладкую широкопрофильную резину. Ездить нетренированному человеку на нем страшно — на них модно срываться в управляемый занос, забираться по ступенькам, прыгать на бордюры. На такой технике часто попадают в аварии.Отсюда шутки о том, что каждый сезон она требует смены экипажа.

Панцербайк

Самый большой в мире мотоцикл, оснащенный двигателем от советского танка Т-55. Имеет гигантские размеры — 5 метров 80 сантиметров, вес — более четырех тонн. Поскольку удержать этот мототанк на дороге сложно, его снабдили коляской. «Когда мы его создавали, то слушали исключительно тяжелый рок и питались мясом», — гордо заявил его создатель Тило Нейбель.

Кастом

Яркий представитель — Harley-Davidson Fat Boy.Вообще-то это, конечно, круизер, но все, что называется «Харлеем», можно назвать и кастомом — это иначе оформленные или целиком переделанные серийные модели. Потребуется докупать множество красивых деталей по цене еще одного мотоцикла.Стоимость такого «железного коня» —от 300 тысяч рублей за 10–15-летний агрегат и до пяти миллионов за новый.

Круизер

Яркий представитель — Yamaha Stratoliner. Прародители всех круизеров— американские Indian и Harley-Davidson,но японцы пошли дальше и довели этот класс до совершенства. Круизер — это тяжелый дорожный мотоцикл с огромным ветровым стеклом, кофрами и защитными дугами. От 500 тысяч за десятилетний аппарат до двух миллионов с хвостиком за «почти новый» мотоцикл.

Дорожник

Яркий представитель — Triumph Bonneville. «Бонневиль» — классический дорожный мотоцикл.Именно на таком мотике совершил свою последнюю поездку с трагическим финалом журналист Сергей Доренко. Это экземпляр с прямой комфортной посадкой, минимальным количеством пластика.Предназначен для спокойного перемещения по городским магистралям. Цена —от трехсот тысяч до полутора миллионов рублей.

Туристический эндуро

Яркий представитель — Honda Africa Twin. Мотоцикл придуман для путешествий по бездорожью, это такой мотоцикл-джип. Отличается высоким клиренсом, мощными моторами, оснащен колесами с агрессивной резиной, благодаря которым можно даже преодолевать броды и без проблем прокатиться по лесу. Рассчитаны только на высоких седоков — людям, рост которых меньше 170 сантиметров, на них не комфортно. Выложить за него придется от 200 тысяч рублей, если решились на старенькую простенькую модель, за новый придется отдать минимум миллион.

Кросс

Кроссовый мотоцикл. Спортивный снаряд, который даже не допущен для эксплуатации на дорогах общего пользования (у них отсутствуют указатели поворота, нет фары и госномера). Предназначен для самого тяжелого бездорожья. Цена японского аппарата начинается от 500 тысяч рублей, но у нас широко распространены китайские аналоги которые обойдутся в 10 раз дешевле.

Мотоцикл с коляской

Яркий представитель — «Урал». Не обладает достоинствами автомобиля, равно как и мотоцикла, хотя популярен для семейного туризма и, как ни странно, пользуется большим спросом в Америке. Купить более или менее живой советский «Урал» можно за 25–100 тысяч рублей. И если приложить к нему руки, он будет ездить еще долго. Впрочем, коляски можно присоединить к любому мотоциклу — внутри можно найти и кожаный салон, и кондиционер, и даже мини-бар. Некоторые мотоциклы с коляской, оснащенные приводом, позволяют ездить и зимой. Современный«Урал» (да, их до сих пор производят!) внешне мало отличается от своего советского прародителя, но почти целиком собран из деталей иностранного производства, и цена на него начинается от 800 тысяч рублей.

«Вечерка» рулит

Уже четвертый год в нашей студии сетевого вещания выходит передача «Вечерняя МотоМосква» — совместный проект «Вечерки» и объединения «МотоМосква». Как рассказал режиссер сетевого вещания «ВМ» и мотоциклист со стажем Игорь Настенко, его основная идея — помочь горожанам изнутри взглянуть на байкерскую жизнь.

— В этих передачах мы рассказываем о социальных проектах, в которых активно, с большим энтузиазмом участвуют представители столичного мотодвижения. Байкеры приходят к нам в студию и сами становятся ведущими эфира. Попутно мы разрушаем негативные мифы, сложившиеся вокруг байкерского движения, — отметил Игорь Настенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Геворкян, реставратор мотоциклов:

— Покупая, например, советский мотоцикл «Урал» с коляской, будьте готовы к тому, что такая старая техника очень капризна. Если при каждой поломке возить его в сервис, можно быстро разориться. Хотя как раз «Урал» намного проще починить, чем современный мотоцикл, — никаких особых инструментов не требуется. Нужно хорошо разбираться в устройстве двигателя или научиться этому. Благо сейчас советы можно найти в интернете. За этим мотоциклом нужно хорошо ухаживать, один раз на тысячу километров пробега двигатель надо тщательно настраивать. А вот если заменить в нем «родную» систему зажигания на современную, проблем станет гораздо больше.

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