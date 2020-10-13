Очный этап чемпионата творческих компетенций ArtMasters стартовал в Москве

Финалистка конкурса ArtMasters Юлия Ржавцева поборется за первое место в компетенции «художник-оформитель» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В музыкальном театре «Геликонопера» прошла торжественная церемония открытия очного этапа первого в России Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Чемпионат ArtMasters — это соревнования для специалистов от 18 до 35 лет, которые работают в индустрии культуры и искусства. По условиям конкурса они должны были пройти два дистанционных этапа — заполнить анкету на сайте, отправить портфолио, пройти онлайн-тестирование. Те участники, которые успешно справились с этими заданиями, представят свои работы членам жюри чемпионата в столице. Всего в соревновании поучаствуют специалисты 16 компетенций: звукорежиссеры, веб-дизайнеры, театральные художники, клипмейкеры, аниматоры и многие другие. Конкурс создан при поддержке Министерства науки и высшего образования и Фонда президентских грантов.

В церемонии открытия чемпионата ArtMasters приняли участие 157 молодых специалистов из разных городов России, которым удалось дойти до финала, экспертное жюри, государственные и культурные деятели. Мероприятие стало творческим экспериментом — гости вечера расположились на главной сцене, а само действие происходило в зрительном зале. По словам организаторов, таким образом гости церемонии смогут ощутить себя внутри шоу, посмотреть на театр с другой стороны, как его обычно видят артисты.

В начале мероприятия перед зрителями выступил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

— По инициативе президента страны были определены пять национальных целей развития РФ до 2030 года. Одна из них, на мой взгляд, является ключевой — это создание в стране возможности для самореализации и развития талантов. И я считаю, что чемпионат творческих компетенций ArtMasters и другие подобные мероприятия способствуют достижению этой цели, — рассказал Фальков.

В церемонии открытия чемпионата приняли участие эксперты, которые будут оценивать работы финалистов. Это директор Института звукового дизайна Василий Филатов, заведующий кафедрой звукорежиссуры Российского института театрального искусства Владимир Овчинников, преподаватель теории и практики монтажа Высшей школы экономики Дарья Гладышева, технический директор музыкального театра «Геликонопера» Ростислав Протасов и многие другие.

— Огромное количество творческих людей вовлечены в конкурс, полный экспериментов и удивительных приключений. Мы благодарим всех стратегических, информационных, творческих партнеров, столичные театры, киностудии, высшие учебные заведения, которые предоставили площадки для мероприятий и помогли нашему событию состояться, — обратился к зрителям руководитель дирекции Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Финальные конкурсы пройдут на разных площадках столицы. Например, в Музыкальном театре «Геликон-опера» за первое место посоревнуются операторы, механики сцены, художники по гриму, костюмам, свету. В Российском технологическом университете перед членами жюри выступят саунд-дизайнеры, режиссеры монтажа, дизайнеры по смешанной реальности.

В киностудии «Союзмультфильм» пройдет защита конкурсных работ у художников-аниматоров. Каждому финалисту к последнему этапу необходимо было создать презентацию с готовым продуктом. Например, веб-дизайнеры представили, как может выглядеть приложение, полезное для садоводов.

— Каждый из десяти финалистов в нашей компетенции с нуля создал электронную платформу, которая должна решать проблемы людей, связанных с домашним хозяйством, огородами, растениями, — рассказала участница чемпионата из Москвы, студентка Высшей школы экономики Елизавета Андриянова. — Кстати, несмотря на борьбу за первое место, все участники прекрасно ладят между собой, мы общаемся, поддерживаем друг друга. Приятно встретиться с людьми, которые разделяют твои профессиональные интересы.

Победители чемпионата ArtMasters получат денежные сертификаты, которые можно будет использовать на образовательные цели или реализацию собственного проекта, техническое оборудование от партнеров мероприятия, а также возможность столичной стажировки по своей специальности. Церемония награждения финалистов пройдет 21 октября на новой сцене Большого театра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации:

— Выход в финал чемпионата показывает не только высокий уровень компетенций, которые участники продемонстрировали на всех этапах, но и их стремление добиться успеха. Уверена, что для всех финалистов откроются прекрасные возможности для работы в театрах, киностудиях. А еще это уникальная площадка для обмена опытом между молодежью и действующими специалистами.

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