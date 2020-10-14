По ноль градусов. Выбираем здоровые аналоги вредных продуктов

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Среди жителей столицы стали популярны коктейли с заменителем алкоголя. Они такие же на вкус, но безвредны.

Секрет «трезвых» напитков — в безалкогольных дистиллятах из корнеплодов, коры деревьев, растений и фруктов. Их начали производить в Европе. Оттуда же пришла мода на псевдоалкоголь.

— В Лондоне, например, сейчас в тренде джин и коктейли на его основе. Широко распространен безалкогольный аналог этого напитка. Люди заказывают с ним коктейли, чтобы не выпадать из компании, — прокомментировал новое веяние президент Барменской ассоциации России Сергей Колбеев.

Вообще, во всем мире давно существует тенденция к замене вредных продуктов здоровыми аналогами, но с тем же вкусом. Самая подходящая для этого основа — мороженое. Такое лакомство можно создать из чего угодно. В этом году фурор на выставке в Белоруссии произвело мороженое со вкусом мяса.

Кроме того, мастера научились скрещивать основной продукт с попкорном и даже гречкой. Японцы выпустили эскимо со вкусом спагетти. Бекон не очень полезен для организма, поэтому по всему миру его стараются заменить на безвредный аналог. В Америке одна из компаний придумала «беконные грибы». Ученые из Университета штата Орегон выращивают бурые водоросли, которые похожи по вкусу на бекон, но по составу гораздо полезнее.

Однако диетологи заменителям не рады. Псевдофастфуд может помочь человеку, который только начинает переходить на здоровое питание. Но рано или поздно необходимо исключить его из рациона. Такого мнения придерживается диетолог Марина Ваулина.

— Мы ведь занимаемся не только питанием. Диетология — это наука о перенастройке организма. Смене привычек. Человек должен научиться употреблять меньше «неправильной» еды. Поэтому в использовании, например, водорослей нори со вкусом бекона нет смысла. Есть множество рецептов с этим продуктом, где вкус маскируется, — считает диетолог Марина Ваулина.

Кстати, датские исследователи считают, что в будущем мясо исчезнет из рациона. Его заменят водоросли, моллюски и миниатюрные рыбки. Главным источником белка станет килька. Витамины и жирные кислоты есть в морепродуктах. Но на избавление от мяса потребуется время.

Оставаться молодым

Турецкие эксперты опубликовали список продуктов, которые быстрее старят организм. «Вечерка» разбиралась, что не стоит есть, чтобы всегда чувствовать себя на восемнадцать.

Одну из верхних строчек занял фастфуд. Пища, приготовленная во фритюре, содержит большое количество трансжиров. Они увеличивают риск развития болезней сердца. В таких блюдах много соли, удерживающей воду в организме и приводящей к отечности. От этого кожа быстрее теряет свою эластичность.

Еще одно «нет» ученые сказали сахару. Из-за него страдает кожа, в связи с медленной выработкой эластина и коллагена появляются морщины. Как рассказала врач-эндокринолог Ирина Пронина, есть неочевидные продукты-вредители.

— Не стоит злоупотреблять обработанным мясом: колбасами, сосисками, беконом, — отметила врач. — В них содержатся сульфиты и консерванты, которые могут вызвать воспаления.

Лучше минимизировать и употребление кофе.

— Он вредит внутренним органам и отражается на состоянии эпителия. В идеале нужно сократить его количество и запивать водой, — добавила Пронина.

В составе молока находится инсулиноподобный фактор роста ИФР-1, приводящий к быстрому старению. Негативно на внешний вид влияет и подсолнечное масло. Содержащаяся в нем кислота омега-6 при превышении нормы ускоряет развитие возрастных заболеваний.

СПРАВКА

Полуфабрикаты, широко используемые в сетевых фастфудах, как и другая еда «фабричного» производства, содержат пищевые добавки, негативно сказывающиеся на здоровье.

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