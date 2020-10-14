Как пандемия изменила рынок занятости и портрет соискателя

Специалист по профориентации центра «Моя карьера» Виктория Карасева проводит консультацию для посетителя. В этом году женщины и мужчины среднего возраста стали чаще обращаться за помощью в поиске работы / Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Пандемия оказала сильное влияние на рынок труда в столице. Вместе с ним изменился и портрет соискателя. В среду, 14 октября, «Вечерняя Москва» узнала, кто приходит в центры занятости в поисках работы.

До пандемии столичный рынок труда считался самым стабильным в России. Но теперь вопрос безработицы стоит на втором месте по актуальности. В центре «Моя карьера» отметили, что портрет соискателя в 2020 году сильно изменился.

— Годом ранее за услугами в центр занятости в большей степени обращались женщины с детьми — они составили 26 процентов общего числа клиентов, — рассказали в пресс-службе учреждения. — Примерно в равном количестве за помощью в трудоустройстве приходили молодые специалисты до 30 лет и соискатели предпенсионного возраста.

Доля мужчин и женщин среднего возраста, по данным «Моей карьеры», составила по 8,5 процента всех обратившихся. В оставшиеся 16 процентов вошли малообеспеченные граждане и люди с инвалидностью.

А в 2020 году среди соискателей ощутимо возросло число москвичей до 30 лет — 29 процентов обратившихся.

— На втором месте женщины с маленькими детьми — их чуть больше 20 процентов, — уточнили в центре.

Соискатели среднего возраста, в основном мужчины, также стали активнее обращаться за помощью в центр. При этом количество пожилых людей, напротив, сократилось.

Спрос на вакансии в этом году также изменился. Сегодня самые востребованные позиции по запросу клиентов — администратор, комплектовщик, делопроизводитель, продавец-консультант, бухгалтер, менеджер в коммерческой деятельности и туристическом агентстве, оператор абонентского отдела, специалист по маркетингу и эксперт в области права.

— При этом на фоне пандемии фокус соискателей немного сместился. На лидирующих позициях — профессии курьера и менеджера онлайн-продаж, — добавили в «Моей карьере».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Наш специализированный центр занятости «Моя карьера» в настоящее время оказывает все услуги по предварительной записи. Для обеспечения безопасности наших клиентов и сотрудников центра занятости в учреждении действует обязательный масочный и перчаточный режим. Кроме того, на этажах работают обеззараживающие лампы, размещены дозаторы с антисептиками. Все услуги центра бесплатны.

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