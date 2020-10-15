Как сохранить теплые отношения в семье, когда за окном наступают холода

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Наступила осень, а вместе с ней прибавилось количество хмурых и дождливых дней. И иногда начинаешь ловить себя на мысли, что фраза «каждая погода — благодать» не работает. В такие моменты хочется не выходить из дома, а укутаться в теплый плед и предаться размышлениям. Знакомо? И если ответ положительный, то, скорее всего, у вас начинается осенняя хандра. О том, как справиться с этим сезонным недугом и сохранить теплые семейные взаимоотношения в период «унылой поры», расскажет психолог семейного центра «Диалог» Ирина Шабанова.

В сознании многих осень связана со сменой режима, большой нагрузкой после летнего отдыха, сокращением светового дня, недостатком витаминов и тепла. Хандра — мрачное, тоскливое настроение, томительная скука.

Если следовать от противного, то справляться с хандрой помогают окружение (близкие, друзья, соратники и все те люди, общение с которыми приносит радость и удовольствие, наполняет и согревает) и наличие благоприятных обстоятельств.

Прочь, хандра! Три способа победить плохое настроение

Займитесь созданием домашнего уюта. Пространство, в котором мы находимся, влияет на наше настроение и самочувствие. Попробуйте добавить яркие акценты в свой интерьер: статуэтки, картины, осенний гербарий, цветы и все, что радует глаз и поднимает настроение.

В здоровом теле — здоровый дух. Не забывайте о физических упражнениях, прогулках и проветривании помещения. При этом мозг и внутренние органы насыщаются кислородом, происходит ускорение метаболизма и вырабатываются гормоны счастья — эндорфины. Важно соблюдать режим бодрствования и сна, а главное — стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

В рацион питания старайтесь добавлять больше сезонных овощей и фруктов, которые богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Фрукты и овощи предпочтительно выбирать ярких окрасов, они наиболее благоприятно влияют на устранение осенней хандры.

Больше творчества. Прекрасным средством на все времена считается занятие творчеством. Если вы еще не нашли себе дело по душе, то самое время этим заняться! Спектр творческих направлений огромен: рисование, создание топиариев и брошей, вышивание, вязание, декупаж, роспись по ткани, пэчворк. Просто не ограничивайте полет своей фантазии и дайте волю своему внутреннему ребенку. Такие занятия способны приносить не только удовольствие, но и удовлетворение.

Лекарства от «печальки» для всей семьи

А теперь поговорим о приятных занятиях для всей семьи, которые позволят сохранить теплые отношения. Вспомните о семейных традициях (или заведите новую), это волшебным образом объединяет: пельменная вечеринка, семейная фототерапия, велоэкскурсия, осенняя фотосессия, литературный вечер, семейная карта мечты.

Идеи игр с детьми:

— нарисовать осень;

— приготовить осенний ужин;

— сделать рябиновые бусы;

— собрать букет из осенних листьев и украсить комнату;

— испечь яблочный пирог;

— засушить осенние листочки между книгами и сделать гербарий;

— раскрасить листья краской и оставить ими отпечатки на бумаге;

— сплести венок из разноцветных листьев;

— пускать кораблики по лужам;

— изучать осенние приметы;

— сделать кормушку для птиц;

— сходить в лес за грибами;

— порисовать на природе.

— Эти простые советы помогут справиться с осенней хандрой, гармонизировать семейные взаимоотношения. А еще — найти несколько причин полюбить это чудесное время года! — заключила психолог.

Вы ощущаете упадок сил, у вас плохое настроение, не клеятся взаимоотношения с родными и близкими? Не откладывайте ситуацию в долгий ящик, обращайтесь за помощью к психологам столичных семейных центров.

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