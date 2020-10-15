Продается дом с привидениями. Люди иногда готовы доплатить за историю

Кадр из фильма «Молчание ягнят» / 1990

В Периполисе (штат Пенсильвания, США) выставлен на продажу дом, где проходили съемки культового триллера «Молчание ягнят». «Вечерка» узнала, чем «недвижимость с историей» привлекает покупателей.

По сюжету, трехэтажный особняк служил жилищем маньяку Джейму Гамбу, которого сотрудники ФБР прозвали Буффало Билл за манеру сдирать кожу с жертв. Здание, построенное в 1910 году, расположено на участке площадью чуть менее гектара. Стоимость — 298,5 тысячи долларов. В 2015 году дом уже выставляли на торги за 300 тысяч USD, но покупателей тогда так и не нашлось.

Жуткая история может заметно повысить цену недвижимости. Так произошло с домом семьи Дефео, проживавшей в местечке Амитвилль (штат Нью-Йорк). 13 ноября 1974 года 23-летний Рональд Дефео убил всю свою семью: отца, мать, сестру и троих братьев. «Ужас Амитвилля» послужил основой для десятка кинокартин. А в 2010 году дом продали за 950 тысяч долларов.

По мнению писателя и культуролога Константина Ковалева-Случевского, объекты, нашедшие отражение в произведениях искусства или обросшие мифами, привлекают людей «магией места». В качестве примера можно привести Патриаршие пруды, которые приобрели популярность после публикации романа «Мастер и Маргарита».

— Чем можно отличить обычные произведения искусства от великих? Тем, что первые просто существуют, а вторые — выходят в четвертое пространство. В реальность. У Михаила Булгакова это получилось. Потусторонние силы из его романа оказались в том месте, где может побывать каждый, — говорит Ковалев-Случевский.

Еще одно знаковое место, описанное в романе, — Дом писателей (у Булгакова — Дом Драмлита) в Лаврушинском переулке. Здесь проживал погубивший Мастера критик Латунский, чью квартиру разгромила Маргарита по дороге на бал к Воланду. Стоимость четырехкомнатной квартиры в этом доме начинается от 120 миллионов рублей.

Жилье героя и злодея

Ранее в этом году на продажу выставили дом из фильма «Эдвард руки-ножницы», в котором проживал главный герой картины. Здание площадью 133 квадратных метра продают за 224 тысячи долларов. Построили его незадолго до начала съемок в 1990 году.

Виллу Тони Монтаны — главного героя криминального боевика «Лицо со шрамом» — продают за 18 миллионов долларов. Особняк площадью 930 квадратных метров, расположенный в СантаБарбаре, был построен еще в начале XX века.

НАДО ЖЕ

Самым дорогим из кинодомов можно считать особняк в Беверли-Хиллз, где проходили съемки «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Его стоимость составляет 125 миллионов долларов.

Купить такое невозможно

Существуют здания «с историей», купить которые нельзя ни за какие деньги. «Вечерка» вспомнила самые известные дома не для продажи.

Белый дом

Резиденция президентов Соединенных Штатов Америки в округе Колумбия — самый, пожалуй, дорогой дом «с историей» в Америке. Здание известно обитающими в нем привидениями: здесь не раз встречали призрак Авраама Линкольна и Абигель Адамс, супруги второго американского президента Джона Адамса.

Херст-касл

Поместье в Калифорнии было построено по заказу медиамагната Уильяма Херста, который приобрел участок площадью 160 квадратных километров на тихоокеанском побережье. Именно Херст послужил прототипом Чарльза Фостера Кейна — главного героя картины Орсона Уэлсса «Гражданин Кейн» (1941). А замок магната — прообраз поместья Ксанаду, принадлежавшего Кейну. Сегодня Херст-касл имеет статус национального исторического памятника. Приблизительная стоимость — 191 миллион долларов.

Элрод-хаус

Построенный архитектором Джоном Лотнером дом находится в Палм-Спрингс (Калифорния) и отличается необычной конусообразной крышей. Здесь были сняты некоторые сцены фильма о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда» с Шоном Коннери. Сегодня здание принадлежит частному владельцу и стоит около 14 миллионов долларов.

Усадьба Чулехольм

Этот дворец в Халланде (Швеция) режиссер Ларс фон Триер арендовал для съемок картины «Меланхолия». Усадьба построена в конце XIX века — объект исторического наследия и памятник архитектуры.

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