Дизайнер мобильных приложений рассказал о возможностях фриланса

Фото: mos.ru

Количество самозанятых в Москве с начала года выросло почти вдвое. Сейчас на себя официально работают 400 тысяч жителей столицы. О возможностях фриланса и заветных мечтах «Вечерней Москве» рассказал дизайнер мобильных приложений Леонид Никулин.

Все началось в 2011 году, когда Леонид переехал из Саратова в Москву. Молодой дизайнер устроился работать в издательство, выпускающее профессиональную литературу для бухгалтеров. И вот однажды руководитель компании предложил Никулину сделать мобильное приложение, в котором будет доступна вся их печатная продукция, но только в электронном виде.

— Еще нужно было сделать несколько приложений на смартфон, — вспоминает дизайнер. — Такие сервисы-помощники с подсказками и ответами на вопросы, которые задают бухгалтеры.

С тех пор прошло девять лет. Сейчас Леонид Никулин руководит службой дизайна в одной из столичных компаний и как фрилансер подрабатывает дизайнером мобильных приложений.

— Самозанятым я стал сразу же, как только появилась такая возможность, — говорит Леонид. — Это было достаточно просто, потому что вышло приложение «Мой налог», где я зарегистрировался, с учетом того, что у меня уже был личный кабинет на портале госуслуг, буквально за минуту.

Со всеми заказчиками фрилансер Никулин заключает договор, где прописывается и размер вознаграждения, которое он получит за готовый продукт. Именно от этой суммы в приложении потом высчитывается налог. Если договор был заключен с юридическим лицом, то он составит шесть процентов от дохода.

— Это очень удобно, не нужно каждый раз думать, сколько ты должен заплатить, — перечисляет плюсы Леонид Никулин. — Да и само приложение удобное. Оплачиваю налог через телефон. Кроме того, в любой момент можно посмотреть, сколько ты заработал за конкретный период, или получить справку, которая нужна, чтобы взять, например, кредит или ипотеку.

За время своей работы дизайнером Леонид выполнял самые разные заказы. Один из самых интересных и необычных — разработка сайта для фонда помощи детям с онкозаболеваниями. Один из самых крупных — создание мобильного приложения с системой бонусов по карте постоянного покупателя в известной сети продовольственных магазинов. Его нужно было сделать максимально простым, понятным и удобным, потому что каждый день им пользуются миллионы людей.

— Москва действительно город больших возможностей, — говорит Никулин. — Здесь можно бесконечно развиваться, и, в принципе, никто этому не препятствует. Ты можешь идти вверх по карьерной лестнице внутри одной компании или расти и получать самореализацию, сотрудничая с разными фирмами.

Столица также покорила Леонида обилием парков и старинных усадеб. За несколько лет он посетил, наверное, все дворянские имения, расположенные в Москве и ее окрестностях.

— Особенно мне нравится Покровское-Стрешнево, там красивая архитектура, — рассказывает о любимых местах в городе Леонид Никулин. — И «Царицыно» — своим размахом.

Дизайнер мобильных приложений Леонид Никулин / Фото: Из личного архива Леонида Никулина

По историческим местам дизайнер ездит в основном по выходным. Но каждый день, как минимум утром и вечером, гуляет по Филевской пойме в компании Джаза и Графа — двух своих собак породы вельш-корги.

— Хотелось бы сделать современный мобильный банк для какого-нибудь российского, а может быть, даже европейского банка, — делится планами-мечтами Никулин. — И построить собственный дом.

В гостиной думает поставить старинное кресло, которое отреставрировал сам. Когда есть время, Леонид делает для себя и своих друзей мебель.

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