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Переулок пируэтов
Инна Владимировна Гинкевич,Заслуженная артистка России / Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Переулок пируэтов

Юлия Зыкина

Общество

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. На этот раз это заслуженная артистка России Инна Гинкевич.

Мы встретились с балериной, актрисой театра и кино Инной Гинкевич в одном из кафе в Камергерском переулке. Эта улица — ее любимое место в Москве еще с 1988 года. Впервые петербурженка Инна Гинкевич приехала в Москву, когда училась на первом курсе хореографического училища. Тогда она вместе с группой выступала в Кремле.

— Помню, остановились мы в гостинице «Россия». Знакомство со столицей началось с Большого театра и близлежащих окрестностей. На меня тогда Тверская и Камергерский переулок произвели большое впечатление. Кстати, в переулке, на углу на пересечении с Большой Дмитровкой, был магазин сладостей. Там продавалась пастила в шоколаде, вкус которой я помню до сих пор, — рассказала артистка.

Тогда балерине есть сладкое было нельзя, но она все же купила вкусностей и привезла родителям в Санкт-Петербург.

— Мне очень понравился тогда и Кутузовский проспект. Он напомнил Елисейские Поля, а во Францию мы часто ездили выступать. Но вся жизнь крутилась все же возле Камергерского, — вспоминает балерина.

В пешей доступности от переулка — книжные магазины, в которых Инна закупилась изданиями, когда впервые приехала в Москву, и МХТ имени Чехова. Сюда балерина стала ходить на спектакли уже после того, как переехала в столицу.

— После первой поездки поняла, что хочу здесь жить. Внутреннее ощущение подсказывало, что это мой город. Хотя папа как архитектор не любил Москву. за ее купеческий вид. Но Камергерский — один из немногих переулков, который сохранил лицо старой архитектуры, — отметила Инна Владимировна.

С переулком у актрисы связано много воспоминаний.

— Однажды был интересный момент: мы с моим бывшим мужем Дмитрием Исаевым сидели в ресторане неподалеку и обсуждали его предстоящую трехмесячную поездку в Вильнюс. Мне безумно хотелось уехать с ним, но у меня должна была быть премьера в «Дон Кихоте» с партией Мерседес. Я очень переживала! И спонтанно решила зайти в ближайший книжный магазин и купить дочке учебники. И прямо перед входом в магазин упала и порвала связки в стопе. Называется, бойся своих желаний! — вспоминает Инна Владимировна.

Еще артистка долго не могла найти в столице свое идеальное место для отдыха.

— Я люблю Летний сад в Питере. Что-то похожее я отыскала в усадьбе Кусково. За камерность обожаю Екатерининский парк, — поделилась она.

ДОСЬЕ

Инна Владимировна Гинкевич родилась в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Окончила Академию имени А. Я. Вагановой, актерский факультет ГИТИСа и Академию профессионального мастерства при Московской консерватории. Работала в Большом театре, Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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