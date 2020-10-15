Курский соловей

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Игорю Скляру московское метро подарило путевку в профессию. Именно там 14-летний турист из Курска получил неожиданное приглашение сняться в первом фильме.

— Игорь Борисович, с кем вы приехали тогда в Москву?

— С приятелем. На январских каникулах 1972 года родители отправили нас в поездку на так называемом туристическом поезде, который проходил через столицы нескольких республик: Минск, Ригу, Киев… На Москву было три дня. В первый вечер мы с другом поплавали в бассейне «Москва», выпили на двоих бутылку «Фетяски» — дешевенькое такое винцо, кисленькое — и поехали кататься на метро. Мы оба были в Москве впервые и, разинув рты, глядели в окна на эти станции красивые. А жили мы на ВДНХ, в гостинице «Турист». Возвращались уже в почти пустом вагоне. И вот на станции «Рижская» я сказал приятелю, что нам надо бы выйти из вагона и дождаться другого поезда. Потому что тетка напротив как-то сурово нас разглядывает…

— А она оказалась ассистентом киностудии?

— И звали ее Надежда Владимировна Сорокоумова. Она догнала нас у эскалаторов и убедила меня взять приглашение на красиво отпечатанном бланке. Я пришел на студию, прочитал стихотворение, спел песню. Я был запевалой в школьном хоре, играл в вокально-инструментальном ансамбле. Режиссер Владимир Роговой сказал: «Хорошо. Езжай, соловей, домой, мы тебя позовем». В следующий раз я приезжал в Москву уже на пробы. Меня утвердили на роль в фильме «Юнга Северного флота».

— В последующие приезды в Москву какие станции на вас произвели впечатление?

— Те, в которых апофеоз государственного стиля 1930–1950-х годов — то, что называют сталинским ампиром. «Арбатская», кольцевые станции… Когда-то мне нравился большой переход с «Площади Революции» на… Как он там назывался, «Проспект Маркса»? Сейчас он «Охотный Ряд»! Там много грандиозных вещей, сделанных вручную и с большим мастерством: мозаика, скульптуры, плафоны, витражи.

— Вас часто узнают в московском метро?

— Ну, бывает, узнают. Что ж делать, если служба у меня такая. Но сейчас люди больше смотрят либо в пространство, либо в телефоны, либо внутрь себя любимых. Интерес к окружающим у них намного меньше, чем к той придуманной реальности, которая у них в телефонах или наушниках. Так что даже если Бельмондо будет ехать в метро, на него вряд ли обратят внимание.

— Вам не обидно?

— Нет. В 1980-е годы, когда тебя узнавали, то говорили уважительно: «Мы так рады вас видеть, мы вас так любим!» А сейчас бывает панибратское отношение. Но тут артисты сами виноваты: выносят сор из своего цеха, выворачивают свою личную жизнь во всяких ток-шоу. У зрителя возникает ощущение, что раз он такое про артиста знает, то к нему можно относиться как к собутыльнику. Я такого не люблю, поэтому никогда интимных вещей про себя не рассказываю.

ДОСЬЕ

Игорь Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске. Знаменит ролями в фильмах «Берегите женщин» (1981), «Мы из джаза» (1983), «Батальоны просят огня» (1985) «Дети понедельника» (1997). Народный артист РФ (2013). Живет в Павловске (Ленинградская область). Женат на актрисе Наталье Акимовой.

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