Эксперты выяснили, какие онлайн-покупки стали популярны среди москвичей

Москвичка Алина Фролова охотится за скидками в столичном магазине / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В ходе онлайн-распродаж наиболее популярными у москвичей категориями оказались одежда и обувь, бытовая техника, а также косметика. Что еще реально купить со скидкой?

В интернете во время распродаж чаще всего приобретают одежду и обувь (37 процентов покупок), электронику и бытовую технику (36 процентов), косметику (31 процент), детские товары (28 процентов) и парфюмерию (26 процентов). Об этом говорится в исследовании компании Deloitte «Потребительский сектор в России — 2020».

Вместе с тем всего 15 процентов респондентов признались, что приобретают в ходе онлайн-распродаж продукты питания, а 18 процентов — бытовую химию.

В целом в 2020 году выросла доля россиян, которые совершали покупки в ходе интернет-распродаж, — 25 процентов против 18 процентов в 2019 году. Доля участвующих в распродажах обычных магазинов в сравнении с прошлым годом почти не изменилась и составила 41 процент.

— Сегодня, по данным ретейлеров, примерно половина всех продаваемых в сетевых магазинах продуктов реализуется в ходе распродаж, — рассказывает маркетолог Сергей Заславский. — И, я не исключаю, эта доля будет расти. Во-первых, покупательская способность большинства москвичей не растет, а снижается, и люди стараются экономить. Во-вторых, есть высокая конкуренция между сетями. Если нужного продукта нет со скидкой в одной сети, часть потребителей просто пойдут за ним в другую сеть.

Вместе с тем, как считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев, покупать продукты онлайн многие еще не научились.

— Это чисто поведенческий стереотип: мы «ходим» в интернет в основном за покупками крупными, — поясняет эксперт. — Но доля тех, кто покупает продукты онлайн, я уверен, будет расти — это вопрос времени. И пандемия этому поможет.

Эксперты отметили еще одну «распродажную» тенденцию — рост числа так называемых жестких дискаунтеров. По данным сервиса 2ГИС, с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года по всей стране количество жестких дискаунтеров выросло на 24,7 процента — до 139,6 тысячи магазинов. Большая часть из них (64 процента) — магазины «у дома».

— Жесткий дискаунтер — это антикризисный формат торговли, давно известный во всем мире, — рассказывает Виктор Кудрявцев.

В таких магазинах, как пояснила эксперт, довольно ограниченный ассортимент товаров и все они продаются прямо в упаковках.

— Если вы хотите купить пару литров молока, то просто достаете его из вскрытой коробки, которая может стоять даже не на полке, а на полу, — пояснил эксперт. — В таких магазинах, как правило, очень тесно, потому что предприниматели экономят на аренде помещений, и не встретишь продавца-консультанта, потому что экономят еще и на персонале. В общем, магазин напоминает «оптовку» — был такой формат розничной торговли в 1990-е годы. Зато цены обычно на 15, а то и больше процентов ниже, чем в обычных магазинах.

Кстати, привычные москвичам сети тоже начали открывать жесткие дискаунтеры.

— В ближайшие несколько лет такие магазины останутся наиболее динамично растущим сегментом рынка, который может вытеснить магазины «у дома» региональных сетей, — убежден глава аналитической компании Михаил Бурмистров.

По словам экспертов, такие магазины позволят москвичам экономить на покупке продуктов.

— Да, совершать покупки будет менее комфортно, чем в обычном супермаркете. С тележкой в таком магазине не развернешься — слишком тесно. Но многие будут готовы потерпеть ради более низких цен, — убежден Виктор Кудрявцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

— Покупательская способность населения, к сожалению, падает, поэтому продавцы будут все активнее завлекать покупателей скидками. В конце ноября, несмотря ни на какую пандемию, обязательно случится черная пятница. После Нового года будут рождественские скидки. В конце января ждем киберпонедельник — это та же черная пятница, но только онлайн. При этом надо понимать, что нынешние распродажи будут отличаться от прошлогодних. Во-первых, производители и продавцы, пострадавшие от экономического кризиса, уже не смогут делать серьезных, скажем в 50 процентов, скидок. Скорее будут 20–30 процентов. Во-вторых, в онлайн-торговлю во время пандемии пришло неискушенное поколение 50+, с которым многие продавцы будут играть в маркетинговые игры, чтобы продать дороже.

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