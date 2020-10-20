Расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса

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Каждый начинающий предприниматель сталкивается в начале ведения своего бизнеса сразу с несколькими задачами. В частности, речь идет о выборе подходящего помещения для работы, поиске квалифицированных сотрудников и надежных партнеров и формировании клиентской базы. Еще одной важной задачей, в том числе и для малого бизнеса, является открытие и ведение расчетного счета организации.

Что такое расчетно-кассовое обслуживание и для чего оно необходимо?

Расчетно-кассовое обслуживание или РКО представляет собой определенный список услуг, который предоставляет банк для обеспечения проведения расчетных операций по счету клиента-предпринимателя. Речь идет как о денежных переводах и хранении определенной суммы на счету, так и в ряде случаев об электронной бухгалтерии.

Когда нужен расчетный счет и РКО?

По закону индивидуальный предприниматель может вести свою деятельность без наличия счета и оформления РКО в нескольких случаях. Сумма контракта бизнесмена с его контрагентами не должна быть больше 100 тысяч рублей. Кроме того, у ИП не должно быть сотрудников, которым он выплачивает заработную плату. Во всех остальных случаях оформление РКО является обязательным.

На какие услуги расчетно-кассового обслуживания стоит обратить внимание?

Как правило, банки предоставляют компании два варианта обслуживания: только несколько выбираемых предпринимателем услуг за отдельную плату каждая или же сразу целый пакет услуг за общую стоимость. Чаще всего второй вариант является более выгодным. Тем не менее, лучше смотреть на потребности собственного бизнеса и отталкиваться именно от них.

В первую очередь необходимо оценить стоимость открытия, ведения и закрытия расчетного счета, а также цену проведения кассовых операций, инкассаций и других задач.

Кроме того, почти всем предпринимателям важно иметь удаленный доступ к счету посредством мобильного банка или оповещений по СМС.

Также для малого бизнеса может быть привлекательной возможность получения скидки как для нового клиента банка и участия в его программе лояльности.

Еще одной услугой, на которую стоит обратить внимание, является начисление процентов на остаток по счету. Если предложение банка будет выгодным, то компания может даже заработать, потому что расчетный счет будет работать как вклад.

Наконец, пакет услуг может включать в себя подключение к партнерской электронной бухгалтерии и сдачу отчетности в режиме онлайн. Это позволит бизнесу значительно сэкономить на расходах на бухгалтерию.

Каким образом выбрать банк для оформления расчетного счета и РКО?

При выборе банка следует изучить финансовую устойчивость и репутацию нескольких кредитных организаций, чтобы было проще их сравнить. Затем необходимо ознакомиться с условиями и тарифами предоставления услуг для нужного вида бизнеса. Не лишним будет обратить внимание на транспортную доступность банка и его режим работы. Помимо этого, можно посоветоваться с партнерами по бизнесу, а уже затем принимать окончательное решение.

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