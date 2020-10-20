Маленький нюанс. Как в нашем гардеробе появился галстук

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Всемирный день галстука отмечается 18 октября. Все самое интересное из истории этого аксессуара «Вечерке» рассказал историк моды Григорий Катаев.

— Слово «галстук» имеет немецкое происхождение и дословно обозначает «шейный платок», — говорит эксперт. — По одной из теорий, в Европе этот аксессуар появился при правлении Людовика XIV. Он заприметил эту вещь на шее хорватских воинов, которые носили яркие платки как знак отличия за мужество. Людовик XIV стал первым, кто надел галстук в качестве украшения.

Только тогда этот аксессуар больше напоминал шейный платок из муслина или батиста.

В России галстуки появились в эпоху Петра I. Он наказывал подданных за нежелание носить эту деталь гардероба так же строго, как и за длинные, неевропейские, бороды. Затем, на протяжение двухсот лет, менялись правители, эпохи, а вместе с ними и галстуки.

— На них появлялись узоры, кружево, и так вплоть до XIX века, — рассказывает историк моды. — В 1924 году всем вариантам шейных платков было сказано окончательное «нет»: американский предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал галстук в нашем привычном понимании, который шьется из трех частей ткани, скроенных по косой.

Целое состояние

Самый дорогой галстук в мире создали дизайнеры из Индии в 2012 году. Они украсили аксессуар 150 граммами чистого золота и 271 бриллиантом. На тот момент стоимость чудо-галстука составляла 220 тысяч американских долларов. Эту вещь представили на выставке самых дорогих галстуков в мире. Тогда по подиуму в нем прошелся известный актер Болливуда, любимец публики Салман Кхан.

Бабочка для герцогини

Первой женщиной, повязавшей на шею галстук, была герцогиня Луиза де Лавальер, фаворитка короля Людовика XIV. Она носила широкий белый шейный платок из тончайшего материала и кружев, завязанный в форме бабочки. Позже в мужском гардеробе появился галстук, названный в ее честь, с короткими и широкими концами — «лавальер».

Еще одна женщина, которая надевала галстуки, — писательница Жорж Санд. Она постоянно повязывала аксессуар своему возлюбленному — Альфреду Мюссе, который не умел обращаться с ним. И вскоре Санд так навострилась это делать, что стала носить галстуки сама. Ее любимая модель, галстук-болло, — шнурок, закрепленный украшением.

Дерзкий жест

В 1930-е годы присутствие мужского галстука в женском гардеробе расценивалось как дерзкий жест. Дерзить позволяла себе немецкая киноактриса Марлен Дитрих, которая ввела в женскую моду многие предметы мужского гардероба, включая брюки и смокинг. Вслед за ней и другие голливудские красавцы той поры, например, Кларк Гейбл или Гэри Купер, начали носили галстуки. Они демонстрировали строгий стиль с киноэкранов.

Галстук-селедка

В 50–60-е годы появился узкий галстук, подчеркивающий строгий костюм. Такие модели получили прозвище «селедка», хотя и дизайнеры, и историки моды сейчас затрудняются, сказать, откуда пошло это название. Это было время экспериментов с материалами и цветом. А вот в 70-е в моду одновременно с брюками-клеш и острыми отложными воротниками начали входить широкие яркие галстуки во всю грудь.

Битломания

Галстук — это яркая деталь образа. И многие звезды использовали это по полной программе. Например, участники группы The Beatles почти всегда надевали галстуки. Битлы, кстати, повлияли не только на музыкальную индустрию, но и на мировую моду. Молодежь 60-х копировала их стиль и прически. И, конечно же, многие стали носить галстуки. Впрочем, это больше было свойственно тихо бунтующим клеркам. А вот эпохи хиппи, символом которой как раз и стали «Битлз», такой деталью туалета откровенно пренебрегали.

Пожар в джунглях

Галстук стал неотъемлемой частью субкультуры «стиляг», которая сформировалась в Советском Союзе в эпоху «хрущевской оттепели»1960-х. Хрестоматийный образ представителя этого направления брюки-дудочки (часто в клетку), приталенный пиджак, носки немыслимых расцветок и галстук цвета «пожар в джунглях».

Президентские секреты стройности

Некоторые галстуки вошли в историю. Например, в 2008 году мемом стал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, который прямо во время эфира начал от волнения жевать свой красный галстук. Позже политик признался, что привычка жевать галстук появилась у него еще в детстве, когда он был пионером. Саакшвили даже пошутил, что сумел похудеть, отказавшись от ношения галстуков.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Нынешний президентСША Дональд Трамп тоже любит длинные красные галстуки. Оказывается, такой выбор не случаен: однажды Трамп признался, что яркий длинный галстук ему необходим, чтобы казаться стройнее. Короткий некрасиво ложится на живот, подчеркивая складки.

Психология цвета

Цвет, который выбирают политики или бизнесмены для публичных выступлений, практически всегда характеризует их настрой и эмоциональный фон. Психологи говорят, что люди, которые хотят продемонстрировать силу и власть, выбирают галстуки красного или бордового цветов. Если человек настроен на дипломатичный диалог, он отдаст предпочтение различным оттенкам синего. Спокойные пастельные тона символизируют мягкость и гибкость. А, к примеру, желтый цвет — признак взрывного, в хорошем смысле, характера. Но надевать желтый галстук на собеседование все же не стоит.

Наше время

Сегодня в магазинах очень большой выбор галстуков. Разных расцветок и из разных тканей. Чтобы не потеряться в многообразии оттенков и моделей, можно пользоваться беспроигрышным правилом — под темную рубашку подойдет светлый галстук, и наоборот. Длина самых ходовых моделей — от 130 до 150 сантиметров, ширина — семь-девять сантиметров.

Милое дополнение

Чтобы галстук не болтался, его можно прикрепить к рубашке специальной цепочкой или ремешком, которые цепляются на пуговицу рубашки. Аналогичную функцию выполняет и классический галстучный зажим.

Официальная удавка

В начале 70-х годов прошлого века начали вновь набирать популярность галстуки-шнурки с декоративным зажимом. Примечательно, что в американских штатах Техас и НьюМексико их даже на законодательном уровне закрепили в качестве официального элемента гардероба.

Что написано пером

«Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух», — написал французский писатель Оноре де Бальзак в своем трактате «Искусство носить галстук». В книге он попытался рассказать, что представляет собой этот аксессуар и как правильно его сочетать с другой одеждой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Кошелева, стилист:

— Галстук — это не основной аксессуар мужчины, но занимает важное место в гардеробе. Никогда не экономьте на этой детали, особенно если работаете на руководящей должности. При выборе важно обращать внимание не только на цвет, ткань и качество. Необходимо, чтобы галстук соответствовал повестке дня. Например, на торжественное мероприятие можно выбрать жаккардовый, атласный, шелковый аксессуар. На повседневную работу допускается носить трикотажный галстук, но важно, чтобы он не мялся. Это может испортить образ. Женщины могут позаимствовать вещь из гардероба партнера. Потому что галстуки не делятся на мужские и женские.

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