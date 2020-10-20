Военное детство Роберта

Михаил Гоберман уже после войны с женой Екатериной / Фото: Из личного архива семьи Гоберман

Продолжаем знакомить с лучшими историями проекта «Многонациональная Победа». Татьяна Валькова записала воспоминания Роберта Николаева про его военное детство. А Галина Смелова рассказала в очерке, отрывок из которого мы публикуем, про побывавшего подростком в оккупации, еврейском гетто и партизанском отряде Михаила Гобермана.

Итак, война. Она началась за день до моего дня рождения, мне должно было иcполниться четыре года.

Я не помню, как мы бежали и откуда из Белоруссии... Помню только товарные вагоны, толчки паровозов, скорее рывки, их нервные гудки, когда паровозы пытались увезти состав от бомбежек...

...Дальше воспоминания начинаются с Калуги, куда мы заехали к родителям отца. Из этих воспоминаний осталась та страшная бомбежка в последнюю ночь, когда детей затолкали в небольшую землянку, вырытую во дворе дома… Я же, не знаю почему, остался у входа в землянку и видел весь тот ужас бомбежки… Этот рев самолетов, свет прожекторов... Но особенно меня поразили светящиеся бомбы, их медленный полет в небе, ослепительно яркий неземной белый свет, заливающий на земле огромное пространство <…> Мы приехали в Карлмарксштадт, немецкий город на Волге <…> А затем в 43-м приехал отец, демобилизованный по ранениям.

Я в своей жизни не знал столь отчаянного, столь бесстрашного человека, как мой отец. Вернулся с войны, имея семь тяжелых ранений и пять легких. Одно из тяжелейших — ранение в голову. Пуля прошла с затылка через всю голову, расколола череп пополам, вышла через глаз, при этом глаз висел на глазном нерве. И при таком ранении отец, держа на руке глаз, еще сумел дойти до медсанбата.

<…> хорошо помню День Победы 9 мая 1945 года. Проснулся от шума, радостных криков. Кто-то меня тормошит: «Победа! Победа!..» Потом пошли на главную площадь Маркса (тогда еще Марксштадта), посредине которой был сквер, и в нем — столб с громкоговорителем. Из него повторялась и повторялась весть о Победе, кто-то выступал на импровизированной трибуне, играла радостная музыка... Это была война! И вот она закончилась!

А в наше время

Студенты Москвы приняли участие в международном фестивале «Мы — россияне», который был посвящен 75-летию Великой Победы. Фестиваль объединил активистов из вузов столицы и различных регионов России. Его образовательная часть включала встречи с экспертами по межнациональным отношениям и дискуссии.

Специалисты Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации рассказали ребятам о студентах, участвовавших в Великой Отечественной войне, и вкладе представителей разных национальностей в разгром войск врага. Культурная программа фестиваля состояла из творческих конкурсов и концерта.

Видно, суждено мне было выжить

В последние годы на Западе все чаще стали появляться «исследования» о том, что гетто и уничтожение евреев — не более чем вымысел, призванный унизить немцев. Их авторам непременно стоило бы встретиться с такими непосредственными участниками тех страшных и бесчеловечных по своей сути событий, как Михаил Ноткович Гоберман.

...Его родной Новогрудок до 1939 года находился под властью Польши. В 1941-м, почти сразу после взятия Минска, он был оккупирован фашистами <…> Вскоре всех жителей еврейской национальности, среди которых оказался и мой собеседник, заставили сооружать для себя спецзону <…> Жилые производственные бараки были обнесены тройным кольцом заграждения — двумя рядами колючей проволоки и сплошным деревянным забором двухметровой высоты, по всему периметру стояли вышки, оснащенные пулеметами и мощными прожекторами. Предполагалось, что такие укрепления должны были в зародыше убить у всех узников любые надежды на побег <…>

Весеннее солнце играло в небе — теплынь! А малолетний узник гетто украдкой поглядывал на небольшой промежуток, почему-то не огороженный деревянным забором. Он манил, притягивал к себе магнитом! Миша точно знал, что его истощенное тельце свободно пролезет сквозь эту заветную щель. Как знал и то, что днем на вышках автоматчиков не бывает, а значит, бояться особо нечего...

И — вот оно! — охранника у ворот «заговорили» полицаи <…> В этот момент мальчишка птицей метнулся к колючей проволоке. Он действовал собранно и быстро... и наконец черный лагерный кошмар остался позади <…>

Когда же неимоверно худющего беглеца увидели командир партизанского отряда Виктор Ильич Панченков и находившийся при нем лейтенант Анатолий Бельский, они по-отцовски распорядились, чтобы парнишку сначала откормили и оставили на месяц при кухне <…> В партизанском отряде Михаил провел шестнадцать месяцев. <…> фашисты рьяно охотились за партизанами, постоянно блокируя дороги и лесные тропы, по которым те могли перемещаться. Однажды <…> командир решил отвести отряд в безопасное место — расположенное поблизости непроходимое болото. Взять их там враг так и не смог, но продержал в жестокой блокаде три недели <…>

Это уже потом он узнал, что их блокировала группировавшаяся в тех местах мощная — 50-тысячная! — немецкая армия <…> но отряд, в котором находился Михаил, уцелел <…>

В августе 2015 года сердце М. Н. Гобермана остановилось. Буду помнить о нем...

Кстати, другие рассказы, которые признали лучшими в проекте «Многонациональная Победа», можно прочитать в электронной версии альманаха «Незабытые истории Победы» (www.mos.ru/upload/ newsfeed/newsfeed/ Almanah(1).pdf).

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