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Гостям выставки «Пресса Великой войны» расскажут о работе «Вечерней Москвы» в период ВОВ
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Гостям выставки «Пресса Великой войны» расскажут о работе «Вечерней Москвы» в период ВОВ

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Двухдневная выставка «Пресса Великой войны» состоится в Музее Победы 20 и 21 октября. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе музея.

В рамках мероприятия расскажут, как работала редакция газеты «Вечерняя Москва» в период ведения военных действий. Перед гостями выступят заместитель главного редактора издания Алексей Зернаков и специальный корреспондент и фотожурналист газеты Сергей Шахиджанян.

Гостям выставки «Пресса Великой войны» расскажут о работе «Вечерней Москвы» в период ВОВФото: Пресс-служба Музея Победы

Кроме «Вечерней Москвы», на выставке будут представлены архивные номера «Комсомольской правды», «Правды», «Московского большевика» и других печатных СМИ.

— После начала Великой Отечественной тысячи журналистов ушли на фронт для работы в редакциях фронтовых газет. Пресса была призвана поддержать патриотизм, боевой дух и трудовой энтузиазм народа, сплотить население ради решения главной задачи — освобождения страны, — отметили в Музее Победы.

Среди экспонатов будут не только газеты, но и бюллетени, листовки, а также предметы, связанные с работой журналистов военных лет.

Кроме того, посетителей ожидают встречи с писателями и журналистами, которые создают произведения на военную тематику. Также российские издательства представят проекты, посвященные юбилею Великой Победы.

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