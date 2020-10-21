Отсутствие масок и перчаток обернулось для работников «Москва-Сити» штрафом

Проверка наличия масок и перчаток у посетителей делового центра «Москва-Сити»/ Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг

20 октября Специалисты столичного Объединения административно-технических инспекций проверили башню «Федерация» в «Москве-Сити».

Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Комаров, специалисты ведомства ведут контроль за соблюдением указа мэра о предоставлении списков граждан, переведенных на удаленную работу.

— В ходе мониторинга установлено, что ЗАО «Башня Федерация» не предоставило данных списков, — сообщил Дмитрий Комаров.

Он пояснил, что за данное нарушение юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

На такую же сумму могут оштрафовать и компанию «Нестле Россия». Причина та же — нарушение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы минимум 30 процентов сотрудников.

Как рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков, в ходе мониторинга предоставленной информации компанией был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в Москве в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. Так, с 28 сентября до 28 октября руководителей предприятий обязали перевести своих сотрудников на удаленку, обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах противоэпидемических мер. В городе решено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер работодателями.

Еще одна проверка в «Москве-Сити» выявила нарушителей среди посетителей и работников башен делового центра. Около полусотни человек оштрафовали за отсутствие масок и перчаток на общую сумму 188 тысяч рублей.

Как отметил главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов, составлены протоколы об административных нарушениях в отношении 47 граждан.

— Каждый из них теперь обязан заплатит штраф в несколько тысяч рублей, — сказал он.

ВАЖНО

Размер штрафа за отсутствие масок и перчаток при посещении общественный мест, транспорта и магазинов для физических лиц составляет 4 тысячи рублей.

Для предприятий порядок санкций выше. В случае этого и других нарушений организация может быть оштрафована на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Самая строгая мера — закрытие на 90 суток.

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