Фитнес-клуб на юге столицы может закрыться из-за нарушений социальной дистанции

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Андропова, 22 Карта всех событий

Фитнес-клубу на проспекте Андропова грозит закрытие из-за близкой расстановки тренажеров. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев во вторник, 20 октября.

Речь идет о заведении Alex fitness. Сотрудники Роспотребнадзора провели в нем проверку и выявили нарушения санитарных норм.

— В частности, в зале не проводится обеззараживания воздуха с помощью рецикуляторов, тренажеры установлены без возможности соблюдения соцдистанцирования для посетителей фитнес-клуба, в гостевых туалетах отсутствуют дозаторы с кожным антисептиком, — цитирует Мустафаева РИА Новости.

Еще из нарушений — отсутсвие тестов на коронавирус у сотрудников, захламление некоторых помещений и формальное заполнение журналов уборки. В отношении фитнес-центра возбудили дело об административном правонарушении. Заведению грозит штраф до полмиллиона рублей или закрытие на 90 суток.

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