Остеопороз: как не сломаться во время пандемии

Анна Шатилова и Виктория Кладиева на пресс-конференции / Фото: ООО «Виа Сапиенс»

20 октября 2020 года в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с остеопорозом. Ежегодно в этот день медицинское и экспертное сообщество обращается к населению всего мира с призывом о необходимости следить за здоровьем своих костей, быть осмотрительными, чтобы сократить риск возникновения переломов, заниматься профилактикой остеопороза.

Остеопороз не отступает: ежегодно 13 из 1000 человек старше 50 лет переносят переломы рук или ног (а это значит, что в стране таких 650 000 чел. в год). Каждую минуту в России происходит 7 переломов позвонков, а каждые пять минут — перелом шейки бедра. Такая печальная статистика приводится экспертами на пресс-конференции. Более того, специалисты уверены: неутешительная эпидемиологическая обстановка, вызванная COVID-19, приведет к более плачевным данным.

Спикерами мероприятия стали главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева, президент Российской ассоциации по остеопорозу, доктор медицинских наук, профессор Ольга Лесняк*, генеральный директор биотехнологической компании Амджен Россия и стран СНГ и инициатор проекта «Хрупкий возраст» Ур Гюнайдын, народная артистка РСФСР и диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, директор Центра развития социальных технологий и руководитель проекта «Серебряный возраст» Алла Рекова.

Как отметила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, пандемия коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы в борьбу с остеопорозом. «По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области, в столице проживает около 3,5 миллионов людей старше трудоспособного возраста. Это те, кто в первую очередь, находятся в группе риска по развитию остеопороза и появлению переломов, — сказала Ольга Николаевна. — При этом сегодня лица старше 65 лет попали еще в группу риска по коронавирусной инфекции, и по решению Правительства Москвы должны соблюдать режим самоизоляции, то есть возможности покинуть место жительства, а значит и для движения — так необходимого для профилактики остеопороза — очень ограничены. И сейчасеще более важно не получать переломы — ведь система здравоохранения испытывает большую нагрузку». Специалист отметила меры профилактики, на которые следует обратить внимание лицам пожилого возраста и членам их семей в условиях вынужденной самоизоляции. Это отсутствие препятствий для передвижений по квартире с целью снизить риск внезапных падений, общение с близкими с помощью современных средств связи для благоприятного эмоционального состояния, обращение за помощью к близким, соблюдение принципов правильного питания и сохранение физической активностив домашних условиях — выполнение комплекса упражнений.

Пример оздоровительной гимнастики для укрепления костной массы продемонстрировала в режиме онлайн доцент кафедры физической и реабилитационной медицины, врач высшей категории по ЛФК и спортивной медицине Елена Негодаева.

Президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк отметила важность профилактики остеопороза, приведя данные о распространенности заболевания. «Об остеопорозе нужно говорить как можно больше и чаще, ведь это проблема государственного масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание по распространенности занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Остеопорозом в мире страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет. Только вдумайтесь: остеопорозом в России страдают16 млн. человек, а это более 10% населения страны! Еще 24 млн имеют остеопению, значит они также в зоне риска».**

Виктория Кладиева / Фото: ООО «Виа Сапиенс»

По данным Российской ассоциации по остеопорозу, на фоне общего старения населения России к 2050 г. количество людей с остеопорозом увеличится до 22 млн., с остеопенией — до 28 млн.

Кроме того, Ольга Лесняк подчеркнула, что остеопороз оказывает большую нагрузку на систему здравоохранения страны. «Финансовые затраты на лечение остеопороза и остеопорозных переломов в России составляют 40 миллиардов рублей в год, при этом только 7% расходов приходится на лечение самого остеопороза, остальное — это лечение его последствий — переломов. То есть лечение остеопороза обходится здравоохранению дороже, чем лечение инсультов и инфарктов. Здесь надо учитывать, что многие виды переломов, например, травмы шейки бедра, как правило, требуют госпитализации, влекут за собой инвалидизацию и постельный режим, а это ведет к значительным финансовым затратам».

Ольга Лесняк также сказала, что важной проблемой является профилактика повторных переломов у тех, кто уже сломал кость из-за остеопороза. Для этого в России начинают организовываться службы профилактики повторных переломов. Первые службы уже работают в 16 медицинских учреждениях страны.

Анна Шатилова на пресс-конференции / Фото: ООО «Виа Сапиенс»

Эксперты сошлись во мнении, что одной из действенных мер профилактики возникновения и распространенности заболевания является развитие информированности населения об остеопорозе. Так, в 2019 году при поддержке компании «Амджен» в партнерстве с Российской ассоциацией по остеопорозу и Российской ассоциацией геронтологов и гериатров России стартовал проект «Хрупкий возраст», направленный на повышение уровня знаний об этом заболевании. О первых итогах и планах по развитию информационной кампании рассказал Ур Гюнайдын, генеральный директор Amgen Россия и страны СНГ. «Мы стартовали с активной информационной кампанией в сети интернет, разработали сайт osteoporozunet.ru. Около 3 млн. человек смогли увидеть информацию об остеопорозе в Интернете, около 50 000 посетили сайт osteoporozunet.ru, чтобы больше узнать о данной проблеме, познакомиться с мерами профилактики болезни, изучить физические упражнения, рекомендации по питанию. Почти 16 тысяч посетителей сайта прошли тест на определение риска развития остеопороза, — рассказал Ур Гюнайдын. — В наших планах — развитие программы. Мы хотели бы, чтобы к москвичам присоединились жители Санкт-Петербурга, больше узнали о заболевании остеопороз и мерах профилактики. Мы планируем расширение информационной кампании в Санкт-Петербурге, а в Москве планируем запустить информационную кампанию на экранах московского метро. Очень важно, чтобы о заболевании, его угрозе узнало как можно больше людей. Только вместе мы сможем помочь нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам – всем членам наших семей. Остеопороз может затронуть любую семью!».

*Источник информации:

*Лесняк О.М. с соавт., Остеопороз в Российской Федерации: Эпидемиология, медико-социальные и экономические проблемы. Травматология и ортопедия, том №24, №1, 2018, 155-168

** Аудит состояния проблемы остеопороза — 2020

Другие источники информации:

http://worldosteoporosisday.org/resources

www.osteoporozunet.ru

www.osteoporoz.ru

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