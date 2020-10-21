Кредитные карты: на что обратить внимание при выборе

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день банки предлагают своим клиентам-физическим лицам большой выбор услуг. Одним из наиболее популярных сервисов является предоставление кредитной карты. Раньше эта услуга была менее распространена как в Москве, так и в России в целом, но со временем ее плюсы во многом перевесили страхи и осторожность людей.

Как работают кредитные карты?

Кредитные карты дают возможность приобрести желаемый товар или услугу в тот же момент, не дожидаясь зарплаты или других денежных поступлений. Особенно это удобно в случае незапланированных или просто срочных покупок.

Помимо этого, многие кредитные карты имеют некую систему поощрения за покупки в виде скидок в магазинах или предоставлении миль для путешествий на самолетах.

Также существует льготный период, в течение которого необходимо погасить долг по карте. При этом внимательный клиент может без проблем сделать это, не заплатив дополнительные проценты. Для этого всего лишь нужно помнить о финальной дате, когда льготный период завершается, а также о лимите, который обязательно нужно восполнить.

В каких случаях стоит оформить кредитную карту?

Во-первых, наличие кредитки идеально подойдет для срочных покупок. Например, можно приобрести билеты на самолет с хорошей скидкой или купить какой-нибудь гаджет вместо старого или сломавшегося. Для этого вовсе необязательно ждать зарплаты и откладывать несколько месяцев, когда товар может стоить уже намного дороже.

Во-вторых, многие люди оформляют кредитки вместо обычного потребительского кредита. В итоге карта будет всегда под рукой, и ее можно использовать в случае необходимости. Определенная сумма денег будет предоставляться клиенту каждый месяц, и не будет необходимости приходить в банк за наличными каждый раз, когда вновь понадобятся деньги в кредит.

В-третьих, можно пользоваться кредитной картой как обычной дебетовой для повседневных покупок и оплаты счетов. Главное в этом случае не забывать восполнять потраченное, при этом лучше в льготный период.

Как выбрать банк для оформления кредитной карты в Москве?

Многие банки в Москве предлагают хорошие условия предоставления кредитных карт, а также представляют на выбор сразу несколько вариантов кредиток. Именно поэтому в начале необходимо внимательно изучить условия кредитования. Речь идет о процентной ставке, стоимости обслуживания за год, а также о размере кредитного лимита.

Важно понимать, каким будет срок кредитного лимита. Стоит отметить, что чем он больше, тем это будет выгоднее для клиента. Длинный льготный период также является удачным вариантом, если карта нужна на некий экстренный случай для незапланированных покупок.

Кроме того, нужно разобраться в том, каким должен быть минимальный ежемесячный платеж по кредитке и какими будут штрафы за просрочку.

Не лишним будет изучить варианты бонусных программ по карте. Например, для тех, кто часто путешествует, подойдет кредитка с бонусами от авиакомпаний или железнодорожных перевозок. Также часто в программе лояльности принимают участие различные магазины и операторы сотовой связи.

После изучения всех указанных пунктов и сравнения нескольких кредиток можно принимать окончательное решение по выбору карты.

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