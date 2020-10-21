Астролог назвала самые ленивые знаки зодиака

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. По следам Международного дня ленивца (20 октября) выясняем с астрологом, кто на самом деле любит поработать, а для кого любое телодвижение — это настоящая каторга.

Овен

Овны так стремятся к лидерским позициям, что времени на отдых у них немного. Они постоянно генерируют идеи и стараются все быстро выполнять, работая на опережение. Зато вместо ленного времяпрепровождения они не прочь гульнуть, да так, что потом неделю отходить надо.

Телец

Если бы Тельцы не любили деньги, то они бы никогда не выходили из своей уютной квартиры. Более ленивый знак придумать сложно. Но всегда появляется человек, который готов Тельца взбодрить, правда, мотивация проходит быстро и им снова нужны кровать, сериалы и вкусняшки.

Близнецы

Близнецы излучают энергию и энтузиазм, и кажется, что они готовы работать не покладая рук. Но фитилек быстро перегорает, и Близнец уже быстро сбежал домой или на очередную встречу с друзьями. Тем более что деньги — не самая главная мотивация для них.

Рак

Раки достаточно продуктивны, стабильны и могут взяться за переработку. Некоторые вещи у них получаются гораздо лучше, чем у матерых сотрудников. Но возникает история с любовью Раков к отгулам, больничным, незапланированным отпускам. И все приятное впечатление сводится на нет.

Лев

Для Львов работа — это смысл их жизнедеятельности. Они рьяно борются с ленивцами, особенно если руководят коллективом. Отпуск захотели? Сначала покажите свои результаты, а там посмотрим. Дисциплина и большая работоспособность делают свое дело — Львы достигают серьезных высот.

Дева

С Девами работать бывает сложно из-за характерного перфекционизма, нежелания мириться с оплошностями других. Это касается не только работы, а всего. Но Девы — настоящие рабочие лошадки, им море по колено, когда вопрос касается сложной задачи.

Весы

Весы любят достаток и независимость, поэтому работают много, даже если не испытывают огромного энтузиазма. Для них важен конечный результат — красивая одежда, хорошая квартира и поездка на Мальдивы. Они умеют отключаться от рутины и быстро перезаряжаются. Так что ленью тут не пахнет, скорее расчетливостью.

Скорпион

Чтобы Скорпион начал много работать, его надо разозлить. Конкуренция — движущая сила знака. Быть лучше, хитрее, быстрее. Тогда энергия у него не заканчивается. А если тишь да гладь, то спокойно проведет целый день перед телевизором. Но так как соперников много, это редкий случай

Стрелец

Считаются самым ленивым знаком. И неспроста. Работу они ищут через пень-колоду, она быстро надоедает. Они мечтают о лотерейном билете, богатом покровителе, путешествиях и отсутствии реальных жизненных проблем.

Козерог

После работяжек Дев Козероги на втором месте по трудоспособности. Но у них другие темп и мотивация. Они любят планировать и идти размеренным шагом к своей цели. Из-за сосредоточенности редко вступают в конфликты, слишком погружены в рабочий процесс.

Водолей

Водолеи ценят свои навыки, поэтому рассматривают работу с точки зрения оценки их гения и при этом высокой зарплаты. Не хотите такого шикарного работника? Ну и не надо, пойду туда, где мне будут поклоняться. Из-за постоянной смены желаний часто остаются без работы.

Рыбы

Рыбы не любят рутину, но и без работы сидеть не могут. Периоды лени бывают затянутыми, связаны они всегда с депрессивным настроением, разочарованием в своих целях. Но Рыбы мечтатели и придумывают себе что-то новое и плывут.

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