Весомые улики

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Доказать в суде вину ответчика, используя информацию, полученную в социальных сетях, очень сложно, но возможно. Как это сделать, объясняет эксперт.

Здравствуйте. Отец моего ребенка платит минимальные алименты, ссылается на то, что у него нет заработков, а на своей странице в социальной сети постоянно хвастается тем, что получил гонорар за книгу или за выступление. Можно ли эти его сообщения использовать как доказательство того, что он скрывает доходы?

Марина, 34 года

Если бывший муж имеет доходы, которые трудно учесть, и отказывается декларировать их при расчете алиментов на ребенка, то можно попытаться принудить его выполнять свои родительские обязанности в судебном порядке. В таком случае истец должен будет доказать наличие дополнительных заработков у ответчика, и пост, опубликованный на странице в социальной сети, вполне может быть принят судом в качестве доказательства. Однако простой скриншот страницы в этом случае не годится, поскольку это обычная картинка, которую легко сфальсифицировать. К тому же, узнав о судебном процессе, безответственный отец может быстро удалить сообщения, которые свидетельствуют против него.

Однако выход есть. Зафиксировать информацию, полученную в интернете, поможет нотариус с помощью действия, которое называется обеспечение доказательств. Суть его в том, что нотариус сделает осмотр указанного заявителем интернет-ресурса и зафиксирует все, что увидел в протоколе осмотра. Причем когда речь идет об информации, опубликованной на интернет-площадках или в электронной переписке (например, в мессенджерах), в отношении которой существует угроза удаления, нотариус вправе совершить процедуру осмотра без уведомления заинтересованной стороны, то есть в данном случае — бывшего супруга.

Нотариально оформленный протокол осмотра можно предъявить суду в качестве доказательства того, что отец ребенка уклоняется от своих обязанностей. Как и любой нотариальный документ, такой протокол обладает повышенной доказательственной силой и пользуется доверием у судей.

Обеспечение доказательств нотариус совершает по заявлению обратившегося лица, в котором указываются информация, интересующая заявителя, и поэтапный доступ к ней. При этом заявителю необходимо иметь при себе паспорт, а представителю юридического лица — еще и доверенность.

В процессе осмотра нотариус должен убедиться в том, что необходимая информация размещена на указанном сайте, и зафиксировать ее в виде скриншотов. Потом нотариус составляет протокол осмотра сайта, который должен содержать:

■данные о нотариусе;

■данные о заявителе и целях осмотра;

■дату, время и место проведения осмотра;

■сведения о технических и программных средствах, используемых при осмотре;

■перечень действий, совершенных нотариусом при осмотре.

К протоколу осмотра сайта прилагаются все распечатанные скриншоты интернет-страниц, аудио-, видео и графические материалы, которые будут подтверждать в суде доводы заявителя.

Нотариус может обеспечить доказательства также путем осмотра переписки в мессенджерах и по электронной почте. Это эффективный способ доказать в суде факты распространения не соответствующей действительности или порочащей заявителя информации, или представить правоохранительным органам информацию об угрозах, оскорблениях в свой адрес, что часто присутствуют при разных конфликтных ситуациях, особенно при бракоразводных процессах. Таким образом, факты, отраженные в нотариальных протоколах, облегчают суду принятие решений.

Обеспечить доказательства с помощью нотариуса можно и для подтверждения нанесенного ущерба, нарушения авторских прав, невыполненных в срок обязательств. Нотариус может зафиксировать техническое состояние жилого помещения или офиса, поставку оборудования ненадлежащего качества, реализацию контрафактной продукции, несанкционированное использование товарного знака и многое другое.

Нотариальный протокол может очень пригодиться и при защите трудовых прав. Сегодня порой работодатели пользуются сложной ситуацией на рынке труда и в обход формальностей просят соискателей на должность или подрядные организации выполнить некий объем работ с обещанием заплатить. Но когда работа сделана, обещанное вознаграждение под разными предлогами не выплачивается. И если есть переписка, из сути которой ясно, что работодатель давал задание, оговаривались условия оплаты, и это задание было выполнено, то протокол осмотра нотариусом этой переписки можно будет предъявить в суде как доказательство.

НОТАРИУС

Николай Миллер — нотариус города Москвы. Осуществляет трудовую деятельность с 1998 года. В настоящее время оказывает нотариальные услуги физическим и юридическим лицам в Пресненском районе столицы. Является членом группы спикеров Московской городской нотариальной палаты.

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