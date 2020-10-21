Как справиться с ревностью своих детей

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То, что ревность подогревается чувством собственности, давно доказано. И что это одна из самых явных и заметных причин семейных конфликтов, из года в год подтверждает статистика соцопросов.

Кто к кому бы ни ревновал, бурных страстей и эмоций не избежать. Сложнее всего, по мнению экспертов, справиться с ситуацией, когда в борьбу за любовь и внимание близких оказываются втянуты дети. Они ведь тоже ревнуют. А порой невольно становятся яблоком раздора для домочадцев. Чтобы направить конкурентный инстинкт в позитивное русло, эксперты советуют постараться сделать так, чтобы ни у кого из членов семьи не возникло чувства вины, обиды и уж тем более ощущения ненужности.

— Любовь нужно делить, а не рвать на части, — считает семейный психолог Людмила Федотова. — Привязанность не должна приводить к дискомфорту, стрессам и ссорам. Надо уметь договариваться. К сожалению, в наше время делать это не всегда получается как у детей, так и у взрослых.

Старший против младшего

«Классикой жанра» детские психологи называют ревность старшего ребенка к появлению в семье малыша. Это ведь целый комплекс чувств: страх, зависть, гнев, жадность… Понять первенца можно: его же не спросили, хочет он делить внимание и заботу взрослых с кем-то еще. Когда я «была в проекте», папа на длительных прогулках вел беседы с моей старшей сестрой, готовя ее к моему появлению на свет. А потом, когда спросил ее, кого она хочет, братика или сестренку, восьмилетняя Любаша тяжко вздохнула и ответила: «Собачку». Мы обе уже бабушки, а она нет-нет да и вспомнит, как чувствовала себя заброшенной.

Наверное, этого больше всего боится любая мать. И я боялась — разница между сыновьями десять лет, попробуй объясни, почему в доме появился соперник. Слава богу, старший уже тогда решил стать детским врачом, помогал мне с малышом. Думала, нам удалось ревности избежать. Увы, на днях услышала от него: «Я просто старался быть нужным…».

Разобраться в психологических тонкостях детских реакций сложно. Еще труднее нивелировать их последствия. По оценке экспертов, как бы ни старались родители, ревнивое беспокойство с появлением в доме второго ребенка испытывает практически каждый первенец. А проявляют его дети по-разному: капризами, повышенной агрессивностью и даже симуляциями болезни. В ход идут любые методы, лишь бы привлечь к себе внимание. Мой трехлетний внук, например, пару дней понаблюдав за принесенным из роддома братиком, придумал свою тактику в борьбе за внимание взрослых. Максим вдруг в одночасье разучился самостоятельно одеваться и кушать. И в слезы: «Не могу, не хочу, не буду, не умею».

Начитавшись, что разница в возрасте от 2 до 4 лет между детьми — самая тяжелая в плане проявления ревности, наши молодые родители бросились в другую крайность и стали задабривать старшего подарками и потакать любым капризам. Легче не стало. Призванный на помощь психолог прочел лекцию про кризис трехлетнего возраста и посоветовал стоически «пережить» этот этап. А заодно напомнил, что отсылать трехлетнего ребенка выполнить самостоятельно какое-нибудь задание (одеться, поесть) не стоит. В компании, при внимании к малышу со стороны взрослых, поводов для капризов у него будет меньше. Кстати, в многодетных семьях с каждым новым членом семьи проблема детской ревности наблюдается все реже.

— Быть первым труднее всего, — считает мама четверых детей Елена Зайцева. — А потом создается модель: второй, третий ребенок с рождения понимают, что они не одни, поэтому к малышу привыкают быстрее. Но, бывает, кто-нибудь из ребят подбежит и спросит: кого из нас ты больше любишь? Отвечаю: «Видите, у меня на руке пять пальцев, и все они мне нужны».

Каждый ребенок в семье должен знать, слышать и чувствовать, что его любят, — считает опытная мама. Тогда и с ревностью к младшему брату или сестре ему справиться будет легче.

— Чтобы минимизировать стресс из-за ревности к младшему брату или сестре, в течение дня должно быть время, посвященное только первенцу, — советует детский психолог Анна Савельева. — Если мама читала на ночь книжку, значит, она, а не папа или бабушка, и должна. Капризничает и не хочет что-то делать? Устройте соревнование, превратите сборы в детский сад в игру. Словом — будьте рядом! А вот задабривать старшего из-за ложного чувства вины не стоит, иначе вы станете жертвой его манипуляций. Подарки надо дарить всем детям одновременно, сколько бы лет им ни было. Старайтесь выходные проводить вместе, а не по отдельности. В парке, например, можно доверить старшему катить коляску с младшим. И не забудьте его похвалить! Но помните: нельзя перекладывать родительские обязанности на старших детей, если они этого не хотят.

Третий лишний

Любое проявление детской ревности — явление нормальное, естественное и здоровое, утверждают специалисты. При этом маленькие дети — отчаянные собственники и, подрастая, начинают делиться привязанностью близких только потому, что их этому учат. А если пустить отношения на самотек, то последствия предугадать сложно.

Типичная ситуация: родители часто берут новорожденного к себе в постель. Это удобно, приятно. Но потом, когда чадо подрастает, оно инстинктивно выбирает, кто будет «третьим лишним». Причем, судя по множеству рассказов об этой проблеме, им может оказаться и мама, и папа.

«Сын стал по утрам выгонять мужа из нашей кровати, — пишет на одном из сайтов молодая мама Татьяна Р. Заявляет: «Папа, уходи, я с мамой буду спать!» А когда муж собирается на работу, устраивает истерику, почему тот уходит».

В семье молодых родителей Ольги и Андрея Орловых другая проблема: их пятилетняя Катя не разрешает родителям уединяться.

— Не то что в комнате от нее закрыться не дает, она нам вообще никуда вдвоем ходить не разрешает, — жалуется Ольга. — В магазин собрались на днях — в слезы: возьмите меня! В гости хотели пойти, так Катюха заявила, что нас не простит, если мы ее бросим. Вот с чего она это взяла?!

Давно замечено: если на втором году жизни дети чаще ревнуют маму ко всем на свете, то в возрасте от 3 до 5 лет особая привязанность начинает проявляться к родителю противоположного пола. Мальчик может неожиданно огорошить решением жениться на маме, а девочка вдруг заявить, что папа — только ее принц и маме рядом с ним не место. С точки зрения психоанализа таким образом проявляются Эдипов комплекс и комплекс Электры. Бессознательная любовь и ревность к представителю противоположного пола — не что иное, как очередной этап взросления, идентификации себя как личности. По словам психолога Анны Савельевой, речь здесь идет о системе взаимоотношений противоположных полов в рамках одной семьи. После шестилетия дети стремятся быть похожими на родителя своего пола. И вот сын решительно подает маме руку, помогая ей выйти из автобуса, а дочурка спешит к папе, чтобы помочь ему выбрать галстук.

Еще одна нередкая ситуация, при которой ребенок начинает ревновать, связана с переменами в личной жизни родителя. Например, если у мамы, воспитывающей ребенка в одиночку, вдруг появляется возлюбленный. А вдруг теперь «третьим лишним» окажется он, ребенок от первого брака? Принять нового человека в круг близких людей не менее сложно, чем младшего брата или сестру. Подобными страхами и комплексами, по статистике, в большей степени страдают дети среднего возраста и подростки. Малыши, при мудром поведении взрослых, к «чужаку» привыкают быстрее.

— Дети часто ревнуют родителей друг к другу, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Ребенок учится, усваивая модель отношений между мужчиной и женщиной. И родители должны стать примером для подражания. При этом нужно рассказывать детям о роли каждого в семье. Мягко дайте понять, что конкурировать за место родителя — бесполезно, ведь невозможно заменить отца сыном, а мать дочерью. Объясните ребенку, что, когда он вырастет, у него тоже будут замечательный муж, жена и чудесные малыши. Дети чувствительны к определению их места в семье, так что не надо сбивать их с толку, называя мужа «папой », а жену «мамой ». В такой ситуации им будет сложно правильно распределить роли, закрепленные за каждым членом семьи. Проявление ревности к противоположному полу лучше использовать так, чтобы приучить ребенка к обязанностям по дому, включая его в совместные дела.

Битва за любовь

Некоторые ученые считают, что для успешного развития ребенку необходимо находиться не в центре, а на периферии семейных отношений. Повышенное всеобщее внимание на пользу малышу не идет. Особенно если за его привязанность вдруг начинают бороться взрослые. Да, бывает и так. Сама на днях в этом убедилась, приехав в гости к внукам. Старший, естественно, бросился навстречу. А теща сына тут же надула губы: мол, ко мне так, внучок, не спешишь… И что тут скажешь? Малыш чувствует себя виноватым. А за что?!

— Знаешь, я тоже Дашку ревновал, когда Максим только родился, — признался мне сын. — Ну да, дурак. Просто она, как выписалась из роддома, вообще меня замечать перестала. Только с малышом и возилась.

Молодые отцы перестают ревновать жену к ребенку сразу, как только начинают помогать жене о нем заботиться, утверждают психологи. Однако, как ни парадоксально, практикующие психологи в один голос утверждают, что справить ся с такой ревностью куда проще, чем обуздать конкурентную борьбу взрослых за детскую любовь.

— Я сегодня с ужасом обнаружила, что ревную дочку к мужу, — пишет на одном из женских форумов молодая мама Ирина. — Вот наш папочка пришел с работы, и сразу же к доче. А я к плите, стирке, уборке. Жить бы и радоваться. Не могу. Мне кажется, что меня обделяют вниманием со всех сторон. Муж не приласкает, дочка лишний раз не подойдет. Сижу и злюсь на себя.

Мамам особенно трудно, когда ребенок вдруг выбирает себе в фавориты кого-то другого. Обидно же: кормишь его, играешь, гуляешь, заботишься… А потом — бац! Уходи, мол, мама, я хочу, чтобы книжку мне читал папа. Или бабушка. Тоже ведь — соперница!

— Когда я вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком, стала оставлять дочь со своей мамой, — рассказывает москвичка Татьяна Карпова. — Сначала волновалась, как она с внучкой справляется. А потом начала дергаться, что моя Машенька от нас с мужем отвыкнет и будет больше любить бабушку. Изгрызла себя ревностью, что им вместе хорошо.

Подобную неуверенность в себе психологи советуют корректировать пониманием, что чем больше у ребенка привязанностей, тем лучше. А маму, которая иногда оставляет малыша с кем-то из взрослых, все равно не заменишь. Кстати, по статистике, внутреннее соперничество мам и бабушек редко перерастает в открытое противостояние. А вот когда внуков начинают «делить» бабушки с маминой и папиной стороны, то конфликты, увы, не исключены.

— Моя мама очень ревниво относится, если мы оставляем сына с родителями мужа, — рассказывает мама четырехлетнего Андрюши Оксана Пятницкая. — Мы даже ругаемся по этому поводу. Она боится, что ребенок больше любить будет другую бабушку, нежели ее. Это уже до фанатизма дошло. Например, мне нужно отлучиться из дома, моя мама на работе, а свекровь свободна. Но едва я говорю матери, что сидеть с Андреем будет свекровь, она тут же заявляет: нет, я лучше отпрошусь и сама с внуком останусь. И наоборот: свекровь постоянно спрашивает у Андрея, какую он бабушку больше любит. И не дай бог сын скажет, что мою маму! Ну вот как ребенка между ними поделить?

— Любовь ребенка абсолютна — он любит и мать, и отца, и, конечно, заботливых бабушек, не анализируя свои чувства, — говорит психолог Людмила Федотова. — Не нужно соревноваться за его любовь. Дети — не переходящий приз, и ситуация «смены на троне» тут недопустима. Иногда взрослым кажется, что количество детской любви ограниченно: если ребенок сильно любит одного из родителей или какую-нибудь бабушку, то он автоматически будет меньше любить остальных близких. Это не так. Даже, скорее, с точностью до наоборот: ребенок, который может без обид окружающих любить всех членов семьи, растет цельным и свободным человеком. Помните: ревность испытывает тот, кто хочет быть любимым. Так что не стоит занижать свою самооценку и культивировать неуверенность в себе. Поверьте, детской любви хватит на всех, кому он дорог.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ТАКОЙ ХАРАКТЕР

Доказано: порядок рождения влияет на формирование личности. Согласно исследованию немецких аналитиков, 47 процентов младших детей имеют более покладистый характер по сравнению с 42 процентами старших, которые отличаются повышенной ответственностью.

СЕСТРА ПОДДЕРЖИТ

Родная сестра — это мощный защитный фактор от чувства одиночества, вины, страха и депрессии, особенно в подростковый период, утверждают ученые американского Университета Бригама Янга.

БРАТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

По мнению западных экспертов, девочки, выросшие с братьями, легче общаются с мужчинами во взрослой жизни.

Кроме того, взросление с братом делает девочку более сочувствующей.

ЦИФРА

41% россиян, которые участвовали в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), считают идеальной семью с двумя детьми.

При определенных условиях на троих детей согласны 30 процентов опрошенных, а на четверых — 15 процентов. 6 процентов россиян даже при наличии финансов и жилья не готовы иметь больше одного ребенка. Интересно, что 49 процентов мужчин считают, что в семье должно быть трое детей, и примерно столько же женщин — что двое.

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